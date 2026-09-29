בשיתוף מגדלי הים התיכון

מגדלי הים התיכון - הגיל החדש ( כתבתה של נעה שמידט | הפקה: שי בן יעקב | בימוי: אסף אושי | תוכן: נמרוד אשכנזי )

כמעט בכל בוקר, אחרי הקפה במרפסת, ראובן גולן יוצא לאימון. בגיל 83 כמעט הוא משלב אימוני כוח ופעילות אירובית, לצד פלדנקרייז, פילאטיס ויוגה. זו אינה שגרה שאימץ רק בשנים האחרונות: ספורט מלווה אותו לאורך השנים, מריצה ועד אימונים בחדר כושר. "הספורט נותן לי בעצם את ההרגשה הטובה במשך כל היום", הוא אומר.

גולן אמנם עוסק בספורט כבר שנים, אבל בגיל מבוגר הפעילות הגופנית מקבלת משמעות נוספת. עם השנים הגוף עובר שינויים שמשפיעים בין היתר על מסת השריר, הכוח ושיווי המשקל - יכולות שיש להן השפעה ישירה על התפקוד בחיי היומיום. השאלה היא כבר לא רק אם מתאמנים, אלא גם איך מתאמנים ומה אפשר להשיג מכך.

לא רק לשמר

"כשאנחנו חושבים על הפעילות של אדם בחיי היום-יום, אנחנו חושבים לא רק על היכולת שלו, הכוח שלו, על כמות השריר שלו, על היכולת שלו לקום מהכיסא, אלא גם על מה קורה אחרי שהוא קם מהכיסא", אומרת ד"ר הדר שוורץ, מרצה בכירה ומומחית בבריאות הציבור במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

במשך שנים, מסבירה שוורץ, חלק גדול מהדגש בפעילות גופנית בגיל מבוגר היה על פעילות אירובית, ובעיקר על הליכה. כיום ניתנת תשומת לב משמעותית גם לאימוני התנגדות, בין היתר בשל החשיבות של מסת השריר והכוח לתפקוד היומיומי. לצד אלה היא מדגישה גם את חשיבותם של אימוני שיווי משקל.

לדברי שוורץ, עם העלייה בגיל מתרחשת ירידה במסת השריר, שעלולה להשפיע גם על היכולת לבצע פעולות יומיומיות. אימון התנגדות, היא מסבירה, נועד להציב בפני הגוף התנגדות, אבל הוא לא חייב לכלול הרמת משקולות כבדות. עבור אדם שמתקשה לעבור מישיבה לעמידה, למשל, משקל הגוף עצמו יכול לספק את האתגר. עבור אדם אחר ההתנגדות יכולה להגיע מגומיות, ממשקולות או ממכשירי כושר.

אצל גולן, השילוב בין סוגי הפעילות כבר הפך לשגרה. "אימוני כוח, אירובי אני עושה הרבה. בעיקרון, כל יום אני יורד להתאמן", הוא מספר. אבל המשמעות של האימונים אינה מסתכמת במה שהוא מסוגל לעשות בחדר הכושר. כוח, שיווי משקל וסיבולת משפיעים בסופו של דבר על היכולת לבצע פעולות יומיומיות ולהמשיך להתנהל באופן עצמאי.

האם בגיל מבוגר אפשר רק לנסות לשמר את היכולת הקיימת? לדברי שוורץ, לא בהכרח. אימון בטוח ומותאם, שהעומס בו עולה בהדרגה, יכול לאפשר גם שיפור ביכולות. במילים אחרות, המטרה אינה חייבת להיות רק להאט את השינוי שמגיע עם הגיל, אלא להמשיך ולאתגר את הגוף.

מהאימון ליומיום

גולן מתגורר במגדלי הים התיכון ברחובות, שם הוא גם מקיים את שגרת האימונים שלו. במתחמי הכושר POINT של הרשת נבנות תוכניות פעילות בהתאמה אישית בהתאם ליכולות ולמטרות האישיות של הדיירים, במסגרת מודל שפותח בשיתוף המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

מיכל לוי, מנהלת תחום הכושר ברשת מגדלי הים התיכון, מסבירה כי ההתאמה מתחילה מהמטרות של האדם עצמו. אחד ירצה לחזק את הרגליים, אחר לשפר את שיווי המשקל או את הגמישות, אך בסופו של דבר, המדד החשוב נמצא דווקא מחוץ לחדר הכושר. כוח ברגליים יכול לסייע בקימה מכיסא, שיווי משקל יכול להשפיע על הביטחון בהליכה, ושיפור ביכולת הגופנית יכול להתבטא בפעולות פשוטות לכאורה כמו נשיאת שקיות או עלייה במדרגות.

אלא שגם תוכנית מותאמת אישית אינה מספיקה אם לא מתמידים בה. "בעיניי הסוד הוא הליווי האישי שאנחנו נותנים להם", אומרת לוי ומדגישה את הקשר עם המאמנים כחלק מהיכולת להפוך את האימון לשגרה. את התוצאה היא מתארת דווקא דרך רגע שמתרחש הרחק מחדר הכושר: "הכי משמח אותי שדיירים מספרים לי שהם מגיעים לנכדים ומרימים אותם, יש להם את היכולת להרים אותם".

ויש גם ממד שקשה יותר למדוד בקילוגרמים או במספר חזרות. "כשאני מתאמנת באופן קבוע, כשאני מתגברת על אתגרים גופניים, אני לא רק מתחזקת, אלא אני גם מקבלת תחושה חזקה יותר של מסוגלות", אומרת שוורץ. "וזה בעצם הצד שלא כל כך חושבים עליו לפעמים של מה נותנים האימונים האלה".

הסודוקו נשאר בצד

אצל גולן, האימון הוא רק חלק מסדר יום פעיל. המעבר למגדלי הים התיכון לא היה מובן מאליו עבורו. אשתו הייתה זו שדחפה למהלך, בעוד שהוא עצמו לא גילה התלהבות תחילה. "הבאתי ערימה של סודוקו, לא פתרתי אחד", הוא מספר בחיוך.

שנתיים לאחר מכן, לדבריו, היוצרות התהפכו. "היום אני מושך את אשתי - בואי תרדי, בואי נעשה, בואי נלך". הספורט הוא רק חלק מהעיסוקים שממלאים את ימיו: הוא לומד ערבית, משחק שחמט, מגלף בעץ ומשתתף בפעילויות נוספות. "כאן המצב הוא נהדר, אין לי מקום אחר. זה הבית שלי".

היכולת הגופנית, במובן הזה, אינה מטרה בפני עצמה. החשיבות שלה נמצאת גם במה שהיא מאפשרת מחוץ לאימון: לקום, ללכת, לצאת, לפגוש אנשים ולהמשיך לעשות באופן עצמאי את הדברים שאוהבים. אצל גולן, הגיל עצמו אינו הדבר שמכתיב איך נראה היום שלו. "מה זה מבוגר?", הוא תוהה. אני "לא חושב על זה בכלל".

בשיתוף מגדלי הים התיכון