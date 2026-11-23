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יפית כהן מנתיבות זוכרת היטב את התקופה שבה החלה להבין שמשהו אינו כשורה עם בנה יוסף. כבר בחודשים הראשונים לחייו הופיעו תסמינים שהובילו את המשפחה שוב ושוב לבדיקות ולבירורים רפואיים. בתחילה עוד לא היה ברור מה עומד מאחוריהם, ובהמשך החלה להתבהר התמונה.

מאותו שלב הפכה ההתמודדות עם המחלה לחלק בלתי נפרד מחיי המשפחה. לאורך השנים נדרשו יוסף והוריו להתמודד עם תסמינים חוזרים, טיפולים ומעקבים רפואיים, ולצדם עם חוסר הוודאות וההשפעה של המחלה על שגרת החיים. עבור יפית ומשפחתה, זהו מסע שנמשך כבר כעשר שנים וממחיש עד כמה מחלה כרונית בילדות יכולה להשפיע לא רק על הילד עצמו, אלא על המשפחה כולה.

אטופיק דרמטיטיס, היא מחלת עור כרונית ודלקתית שמתחילה לרוב כבר בינקות. כ-10%-20% מהילדים במדינות המערב סובלים ממנה בדרגות חומרה שונות. במרבית המקרים היא מתבטאת בגרד, יובש ואדמומיות, שנוטים להשתפר עם הזמן. אבל אצל חלק מהילדים המחלה מתנהגת אחרת לגמרי. הגרד אינו מרפה, השינה נפגעת, המגע עם בגדים ומצעים עלול להפוך למטרד מתמשך, והמחלה משפיעה לא רק על הילד אלא על שגרת החיים של המשפחה כולה.





גלריה אטופיק דרמטיטיס, אסתמה של העור ( צילום: shutterstock )





"אי אפשר היה לגעת לו בגוף"

יוסף, כיום בן עשר, אובחן עם אטופיק דרמטיטיס מינקות. בתחילה, כמו הורים רבים, ניסתה יפית למצוא כל דרך אפשרית להקל עליו. "השתמשנו במשחות טבעיות, עשינו שינויים בתזונה וכל מה שאמרו לנו לנסות", היא מספרת. "כשיש לך תינוק שסובל, אתה מוכן לעשות הכול. ובמקביל אתה גם מפחד – מתרופות, מתופעות לוואי, מכל מה שנכנס לגוף הקטן הזה", היא נזכרת.

החשש מטיפול תרופתי, לצד התקווה למצוא פתרון פשוט יותר, הובילו את המשפחה לנסות שוב ושוב חלופות שונות – עוד קרם, עוד שינוי בתזונה, עוד ניסיון שאולי הפעם יביא את ההקלה המיוחלת. אלא שבמקרה של יוסף, המחלה לא נעלמה ולא נחלשה. עם הזמן התברר שהיא רק הולכת ומחמירה.

כבר בחודשים הראשונים לחייו של יוסף הבינה יפית שההתמודדות עם המחלה עומדת להשפיע על שגרת החיים של המשפחה כולה. התסמינים בעור והרגישות הרבה למגע הפכו פעולות יומיומיות ופשוטות למורכבות. "לא עבר יום בלי שהיינו צריכים להחליף מצעים ושמיכות", היא מספרת. "בכיתה א' הוא אפילו התקשה לחבוש כיפה. כל מגע בעור יכול היה להציק לו". עבור יפית, דווקא הרגעים האלה ממחישים את נטל המחלה – לא אירוע חריג אחד, אלא התמודדות מתמשכת שנכנסה כמעט לכל היבט בחיי היומיום של יוסף ושל המשפחה.

"סוף סוף מצאנו מישהי שרואה אותנו"

יוסף בן ה-10, שאובחן באטופיק דרמטיטיס ( צילום: באדיבות המשפחה )





יוסף התחיל טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר שהיה נקודת מפנה. שם פגשה יפית את פרופ' שושי גרינברגר, מנהלת מרפאת עור ילדים וראש המעבדה לחקר מחלות עור. "היא פשוט הקשיבה לי", מספרת יפית. "היא כיבדה אותי, גילתה אמפתיה ולא דחקה בי. הרגשתי שהיא לא מסתכלת רק על התיק הרפואי, אלא על הילד ועל המשפחה שמאחוריו".

המפגש הזה שינה בהדרגה גם את היחס של יפית לטיפול. "עד אז הייתי מאוד סקפטית כלפי תרופות. פחדתי וחשבתי שאני מגינה על הבן שלי כשאני בוחרת בדברים טבעיים", היא מספרת. "שושי לא ניסתה לשכנע אותי ולא לחצה עליי. היא הקשיבה לפחדים שלי, הסבירה ונתנה לי זמן. לאט לאט הייתי מוכנה לשמוע".

פרופ' גרינברגר מכירה היטב את ההשפעות הרחבות של המחלה. "כשילד לא ישן בלילה באופן קבוע בגלל גרד וכאב, ההשפעה אינה רק גופנית", היא מסבירה. "המחלה פוגעת בקוגניציה שלו, בקשב וביכולת ללמוד. יש מחקרים שמצאו שילדים עם אטופיק דרמטיטיס קשה סובלים מעייפות מתמשכת, מבעיות קשב, ולעיתים אף מהאטה בגדילה. איכות החיים מושפעת – לא רק של הילד, אלא של כל המשפחה".

הטיפול באטופיק דרמטיטיס מותאם לגיל המטופל, לחומרת המחלה ולהשפעתה על איכות החיים. במקרים קלים ניתן להסתפק לעיתים בטיפול מקומי, הכולל שימוש קבוע בתכשירי לחות ובמשחות נוגדות דלקת, ובהן משחות סטרואידליות וטיפולים מקומיים שאינם סטרואידליים. כאשר המחלה נרחבת או אינה נשלטת באמצעות טיפול מקומי, ניתן לשקול פוטותרפיה – טיפול מבוקר באמצעות קרינה אולטרה-סגולה – או טיפולים מערכתיים. אלה כוללים תרופות המדכאות את פעילות מערכת החיסון, טיפולים ביולוגיים המכוונים למסלולים מסוימים בתהליך הדלקתי, וכן מעכבי JAK הפועלים על מנגנוני העברת אותות המעורבים בדלקת. בחירת הטיפול נעשית בהתאם לחומרת המחלה, לגיל ולמאפיינים האישיים של כל מטופל.

במקרה של יוסף, השינוי הגיע לאחר שהחל לקבל טיפול ביולוגי. יפית מספרת כי לאחר שנים שבהן התמודד עם גרד קשה, פצעים ודימומים, התקשה ללבוש בגדים ובכה במשך לילות שלמים, חל שיפור משמעותי במצבו. כיום הוא מנהל שגרת חיים רגילה: הולך לבית הספר, משחק עם חברים ונהנה מפעילויות שבעבר התקשה להשתתף בהן. "אמרו לנו שהוא יגדל עם הרבה צלקות", מספרת יפית. "היום אין כמעט זכר למה שהוא עבר. מבחינתי הוא נס מהלך""כשמצליחים להגיע לשליטה במחלה, השינוי משפיע על המשפחה כולה".









שולמית בורשטיין, מנכ"לית העמותה הישראלית לאטופיק דרמטיטיס, מכירה היטב את המחיר שמשפחות עלולות לשלם כשהמחלה אינה מאוזנת. "ההתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס אינה מסתכמת בטיפול בעור. היא משפיעה על הילד, על ההורים ועל המשפחה כולה - מבחינה רגשית, חברתית ותפקודית", היא אומרת. "לכן אנחנו פועלים לקידום הנגישות לטיפולים, לצד מתן מידע וכלים שיסייעו למשפחות להבין את האפשרויות העומדות בפניהן ולקבל טיפול מתאים. כשמצליחים להגיע לשליטה במחלה, השינוי אינו רק בעור – הוא יכול להשפיע על איכות החיים של המשפחה כולה".

יפית כהן שמכירה את השינוי הזה היטב. כיום, אחרי שנים של התמודדות, היא מנהלת קבוצות תמיכה ומלווה הורים שנמצאים במקום שבו הייתה היא בתחילת הדרך. את המסר שלה אליהם היא מסכמת בפשטות: "אני אומרת לכל אמא, אל תנסי להתמודד עם זה לבד כמו שאני עשיתי. תפני לרופאים שמכירים את המחלה, תשאלי שאלות ואל תפחדי מהטיפול. היום יש הרבה יותר אפשרויות, ויש ילדים שיכולים לחזור לחיות חיים רגילים".

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