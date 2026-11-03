בטיפול נמרץ ילדים קיבלה תרופות לייצוב לחץ הדם וטופלה באמצעי הנשמה מתקדמים. תחילה התייצב לחץ הדם, ובהמשך השתפר גם מצבה הנשימתי, עד שאפשר היה להעיר אותה ולגמול אותה מההנשמה. את ההתאוששות ליוו פיזיותרפיה נשימתית ומכשור שמסייע לחזק את הנשימה ואת השיעול. כיום היא כבר אוכלת בכוחות עצמה ומתהלכת, אך עדיין נזקקת לתמיכה נשימתית מסוימת.

בטיפול נמרץ ילדים קיבלה תרופות לייצוב לחץ הדם וטופלה באמצעי הנשמה מתקדמים. תחילה התייצב לחץ הדם, ובהמשך השתפר גם מצבה הנשימתי, עד שאפשר היה להעיר אותה ולגמול אותה מההנשמה. את ההתאוששות ליוו פיזיותרפיה נשימתית ומכשור שמסייע לחזק את הנשימה ואת השיעול. כיום היא כבר אוכלת בכוחות עצמה ומתהלכת, אך עדיין נזקקת לתמיכה נשימתית מסוימת.

בטיפול נמרץ ילדים קיבלה תרופות לייצוב לחץ הדם וטופלה באמצעי הנשמה מתקדמים. תחילה התייצב לחץ הדם, ובהמשך השתפר גם מצבה הנשימתי, עד שאפשר היה להעיר אותה ולגמול אותה מההנשמה. את ההתאוששות ליוו פיזיותרפיה נשימתית ומכשור שמסייע לחזק את הנשימה ואת השיעול. כיום היא כבר אוכלת בכוחות עצמה ומתהלכת, אך עדיין נזקקת לתמיכה נשימתית מסוימת.

ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים, אמרה: "הנערה הגיעה אלינו במצב קשה מאוד, עם פגיעה משמעותית בנשימה וירידה מסוכנת בלחץ הדם. נדרש טיפול מהיר ואינטנסיבי כדי להציל את חייה". לדבריה, המקרה הוא "תזכורת לכך ששפעת עלולה להיות מחלה מסוכנת גם בקרב ילדים ובני נוער בריאים לחלוטין. לעיתים ההידרדרות מהירה מאוד, ולכן חשוב להיות ערניים לסימני החמרה ולהקפיד על חיסון נגד שפעת".

ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים, אמרה: "הנערה הגיעה אלינו במצב קשה מאוד, עם פגיעה משמעותית בנשימה וירידה מסוכנת בלחץ הדם. נדרש טיפול מהיר ואינטנסיבי כדי להציל את חייה". לדבריה, המקרה הוא "תזכורת לכך ששפעת עלולה להיות מחלה מסוכנת גם בקרב ילדים ובני נוער בריאים לחלוטין. לעיתים ההידרדרות מהירה מאוד, ולכן חשוב להיות ערניים לסימני החמרה ולהקפיד על חיסון נגד שפעת".

ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים, אמרה: "הנערה הגיעה אלינו במצב קשה מאוד, עם פגיעה משמעותית בנשימה וירידה מסוכנת בלחץ הדם. נדרש טיפול מהיר ואינטנסיבי כדי להציל את חייה". לדבריה, המקרה הוא "תזכורת לכך ששפעת עלולה להיות מחלה מסוכנת גם בקרב ילדים ובני נוער בריאים לחלוטין. לעיתים ההידרדרות מהירה מאוד, ולכן חשוב להיות ערניים לסימני החמרה ולהקפיד על חיסון נגד שפעת".

אביה של הנערה, שביקש להישאר בעילום שם, הודה לצוותים בבית החולים. "עברנו ימים מטלטלים", אמר. "הטיפול שקיבלה הבת שלנו היה מעבר לכל מה שיכולנו לדמיין. העובדה שהילדה שלנו, שרק לפני ימים ספורים הייתה במצב קשה מאוד ובסכנת חיים, עומדת היום על הרגליים, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך".

אביה של הנערה, שביקש להישאר בעילום שם, הודה לצוותים בבית החולים. "עברנו ימים מטלטלים", אמר. "הטיפול שקיבלה הבת שלנו היה מעבר לכל מה שיכולנו לדמיין. העובדה שהילדה שלנו, שרק לפני ימים ספורים הייתה במצב קשה מאוד ובסכנת חיים, עומדת היום על הרגליים, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך".

אביה של הנערה, שביקש להישאר בעילום שם, הודה לצוותים בבית החולים. "עברנו ימים מטלטלים", אמר. "הטיפול שקיבלה הבת שלנו היה מעבר לכל מה שיכולנו לדמיין. העובדה שהילדה שלנו, שרק לפני ימים ספורים הייתה במצב קשה מאוד ובסכנת חיים, עומדת היום על הרגליים, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך".