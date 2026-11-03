הנערה בת ה-17 שהורדמה והונשמה בבית החולים אסותא אשדוד בעקבות סיבוך של שפעת יצאה מכלל סכנת חיים, ימים ספורים לפני יום הולדתה ה-18. היא כבר נגמלה מההנשמה, ובימים האחרונים אף החלה להתהלך במחלקה.
הנערה, שאין לה מחלות רקע ושלא הספיקה להתחסן השנה נגד שפעת, הגיעה לבית החולים במצב קשה. בתוך שעות ספורות מצבה הידרדר בעקבות דלקת ריאות קשה וזיהום חריף שגרם לירידה מסוכנת בלחץ הדם, והיא הורדמה והונשמה.
בטיפול נמרץ ילדים קיבלה תרופות לייצוב לחץ הדם וטופלה באמצעי הנשמה מתקדמים. תחילה התייצב לחץ הדם, ובהמשך השתפר גם מצבה הנשימתי, עד שאפשר היה להעיר אותה ולגמול אותה מההנשמה. את ההתאוששות ליוו פיזיותרפיה נשימתית ומכשור שמסייע לחזק את הנשימה ואת השיעול. כיום היא כבר אוכלת בכוחות עצמה ומתהלכת, אך עדיין נזקקת לתמיכה נשימתית מסוימת.
המחלה מסוכנת גם לבני נוער בריאים
ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים, אמרה: "הנערה הגיעה אלינו במצב קשה מאוד, עם פגיעה משמעותית בנשימה וירידה מסוכנת בלחץ הדם. נדרש טיפול מהיר ואינטנסיבי כדי להציל את חייה". לדבריה, המקרה הוא "תזכורת לכך ששפעת עלולה להיות מחלה מסוכנת גם בקרב ילדים ובני נוער בריאים לחלוטין. לעיתים ההידרדרות מהירה מאוד, ולכן חשוב להיות ערניים לסימני החמרה ולהקפיד על חיסון נגד שפעת".
אביה של הנערה, שביקש להישאר בעילום שם, הודה לצוותים בבית החולים. "עברנו ימים מטלטלים", אמר. "הטיפול שקיבלה הבת שלנו היה מעבר לכל מה שיכולנו לדמיין. העובדה שהילדה שלנו, שרק לפני ימים ספורים הייתה במצב קשה מאוד ובסכנת חיים, עומדת היום על הרגליים, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך".
הוא הוסיף: "אנחנו משפחה שבדרך כלל מקפידה להתחסן נגד שפעת, אבל השנה פשוט לא הספקנו. אחרי מה שעברנו, אני מבין עוד יותר עד כמה החיסון חשוב, ובעיקר כמה חשוב לא לדחות אותו. בשנה הבאה נדאג להתחסן מוקדם יותר. אני מקווה שגם משפחות אחרות ילמדו מהמקרה שלנו ולא ימתינו עם החיסון".
בימים הקרובים צפויה הנערה להמשיך בפיזיותרפיה ובשיקום נשימתי, ובהתאם להתקדמות במצבה ייבחן אם להעביר אותה מטיפול נמרץ להמשך אשפוז ומעקב.
קראו עוד בנושא זה