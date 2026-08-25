שני תושבי פנסילבניה מתו בימים האחרונים מחצבת - מחלה שכבר נדמה היה שארה"ב חיסלה בזכות עשרות שנות חיסונים אפקטיביים. שני האנשים היו לא מחוסנים, ושניהם התגוררו במחוז לנקסטר, שם נרשמו רוב מקרי החצבת בהתפרצות הגוברת במדינה. משרד הבריאות של פנסילבניה לא מסר פרטים נוספים על הקורבנות, משיקולי פרטיות.

"תנחומיי העמוקים ביותר ליקיריהם המתמודדים עם אובדן בלתי נתפס", כתבה שרת הבריאות של פנסילבניה, ד"ר דברה בוגן, בהצהרה שבה הודיעה על מקרי המוות. לדבריה, מכיוון שחצבת חוסלה ברובה ואינה קיימת כבר יותר משלושה עשורים, אנשים אינם מכירים את המחלה ואינם מבינים את מלוא חומרתה הפוטנציאלית. ד"ר בוגן, בעצמה רופאה, הדגישה כי חיסון ה-MMR נגד חצבת, חזרת ואדמת בטוח ומספק את ההגנה הטובה ביותר הקיימת מפני המחלה.

המחלה שכמעט נעלמה חזרה בעוצמה. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

נכון להיום אובחנו בפנסילבניה 393 מקרים ב-28 מחוזות, ו-70 איש אושפזו בשל סיבוכים. במחוז לנקסטר עצמו ירד שיעור הילדים המקבלים את החיסון המשולש מ-95.5% ב-2017 ל-87.6% בשנה שעברה בלבד.

ירידה חסרת תקדים בשיעורי ההתחסנות

שני מקרי המוות מגיעים על רקע ירידה חדה וחסרת תקדים בשיעורי החיסונים בארה"ב, הן בעקבות גל מידע כוזב והן כתוצאה מהוראה מלמעלה של ממשל שבו מתנגדי חיסונים או לפחות ספקני חיסונים נותנים את הטון. מוקדם יותר החודש חתם הנשיא דונלד טראמפ על צו נשיאותי שנועד להפחית את מספר החיסונים המומלצים לילדים , כשהוא טוען, ללא כל בסיס מדעי, שחלק מהזריקות נראות "בגודל של בקבוק סודה". המהלך, שנתמך בידי שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור, ספג ביקורת חריפה מצד רופאי ילדים ומומחי בריאות הציבור .

רק בשבוע שעבר פרסמו המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) נתונים שהראו את העלייה השנתית הגדולה ביותר אי פעם בבקשות לפטור מחיסונים - התהליך שבו הורים יכולים לבקש שלא לחסן את ילדיהם ועדיין לשלוח אותם לבית הספר. מספר הפטורים הלא-רפואיים מחיסונים לילדי גן גדל ב-17%. אותם נתונים הראו גם ירידה ארוכה ואיטית בשיעורי החיסון, ובייחוד נגד חצבת. הודעת ה-CDC בעניין הייתה קצרה ומינימלית - שלושה משפטים בלבד שקבעו כי שיעורי החיסונים הכוללים בקרב ילדי גן "נותרו גבוהים" - אך מומחים רפואיים ראו בנתונים סיבה מיידית לדאגה.

"חלה ירידה בשיעורי החיסונים בכל סוגי החיסונים", אמר ד"ר פול אופיט מהמחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים לילדים של פילדלפיה. לדבריו, נרשמה ירידה בחיסונים ביותר ממחצית ממדינות ארה"ב לעומת השנה הקודמת, וכיום ישנם לפחות 280,000 ילדי גן שלא קיבלו את החיסון המשולש.

גל תחלואה גדול

לפי נתוני ה-CDC, דווחו השנה 2,777 מקרי חצבת ברחבי ארה"ב - נכון ל-20 באוגוסט - המספר הגבוה ביותר מזה 35 שנה. כ-7% מהמקרים הובילו לאשפוז, והרוב המכריע של הנדבקים אינם מחוסנים. מדובר במספר המקרים השנתי הגבוה ביותר בארה"ב מאז הגל הגדול של 1991-1989, שבו נדבקו יותר מ-55 אלף בני אדם ומתו 123. בשנה שעברה מתו מחצבת שתי ילדות צעירות מטקסס ומבוגר אחד בניו מקסיקו.

ביום שני הכריזה גם מדינת מרילנד על התפרצות חצבת במספר מחוזות. "הסיכון הכולל נותר נמוך אם אתם מחוסנים", אמרה שרת משרד הבריאות של מרילנד, ד"ר מינה סשמני, שקראה לתושבי המדינה לבדוק את סטטוס החיסונים שלהם ולהתחסן אם אינם מעודכנים, כדי להגן על הצעירים ביותר ועל האוכלוסיות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר.