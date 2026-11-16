שר הבריאות כץ מסר בתגובה: "ד"ר ספי מנדלוביץ' הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, רופא ומנהל מנוסה, שהיה שותף להובלת מערכת הבריאות בשנים האחרונות. הוא מכיר היטב את המערכת, את האתגרים ואת המהלכים המרכזיים שעל סדר יומה. אני סמוך ובטוח כי ניסיונו, יכולותיו הניהוליות ומחויבותו למערכת הבריאות הציבורית יאפשרו לו להוביל את המשרד במקצועיות ובאחריות, תוך שמירה על רציפות ניהולית וקידום המשימות החשובות העומדות בפניו. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו".