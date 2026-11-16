אחרי שמנכ"ל בית החולים שיבא פרופ' יצחק קרייס החליט להסיר את מועמדתו בשל ניגוד עניינים, שר הבריאות חיים כץ החליט למנות את ד"ר ספי מנדלוביץ', לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, כממלא מקום מנכ"ל המשרד, עם סיום כהונתו של משה בר סימן טוב.
ד"ר מנדלוביץ', רופא ומנהל בעל ניסיון עשיר במערכת הבריאות הציבורית, כיהן כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות והיה שותף מרכזי להובלת המשרד בשנים האחרונות ובחודש יולי האחרון עזב את התפקיד כדי להתחיל תקופת צינון לפני שיצטרף לבית החולים שערי צדק בתפקיד ניהולי בכיר.
בהודעת משרד הבריאות נכתב: "מנדלוביץ' מביא עמו ניסיון ניהולי ומקצועי רחב, היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות על כלל מרכיביה ועם האתגרים העומדים בפניה, לצד מחויבות עמוקה לשירות הציבורי"
שר הבריאות כץ מסר בתגובה: "ד"ר ספי מנדלוביץ' הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, רופא ומנהל מנוסה, שהיה שותף להובלת מערכת הבריאות בשנים האחרונות. הוא מכיר היטב את המערכת, את האתגרים ואת המהלכים המרכזיים שעל סדר יומה. אני סמוך ובטוח כי ניסיונו, יכולותיו הניהוליות ומחויבותו למערכת הבריאות הציבורית יאפשרו לו להוביל את המשרד במקצועיות ובאחריות, תוך שמירה על רציפות ניהולית וקידום המשימות החשובות העומדות בפניו. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו".
חילופים רבים בצמרת המשרד
בר סימן טוב הודיע בשבוע שעבר כי יסיים את תפקידו בתום כתשע שנים במצטבר ושתי קדנציות בראש המשרד, והוא צפוי להצטרף בחודשים הקרובים לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק כעמית מחקר. עזיבתו עוררה במערכת הבריאות חשש מפני ואקום ניהולי בצמרת המשרד.
האפשרות שבר סימן טוב יסיים את תפקידו עלתה כבר בעבר, אולם נראה כי האירועים הביטחוניים והלאומיים של השנים האחרונות דחו את המהלך. כעת הוא עוזב בעיתוי מורכב, בתקופה של אי-יציבות פוליטית, כששר הבריאות מחזיק בארבעה תיקים במקביל ובצמרת המשרד נרשמה בחודשים האחרונים שורה של עזיבות. אגב, ד"ר מנדלוביץ בתפקידו הקודם כיהן כחמש שנים בהנהלת המשרד, שבמהלכן עמד גם בראש חטיבת הבריאות, וטרם מונה לו מחליף.
כמה חודשים לפני מנדלוביץ סיימה את תפקידה איילת גרינבאום אריזון, סמנכ"לית בכירה במינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, ורק בחודש שעבר מונתה רייצ'ל ברנר שלם במקומה. באותו חודש מונתה גם אורית אפרתי לב לסמנכ"לית אופרטיבית, במקומו של חסן איסמעיל, שעזב אף הוא כמה חודשים קודם לכן. לפי נתוני נציבות שירות המדינה, במשרד מתנהלים כיום חמישה הליכי פרסום לתפקידים בכירים.