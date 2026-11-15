פרופ' יצחק קרייס הודיע הבוקר (ראשון) לשר הבריאות חיים כץ על הסרת מועמדותו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות , לאחר בחינת המשמעויות המשפטיות והניהוליות של המינוי. ל-ynet נודע כי גם הייעוץ המשפטי במשרד הבריאות התנגד למינוי.

שר הבריאות חיים כץ פנה בשבוע שעבר לפרופ' קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא, בבקשה שייקח על עצמו באופן זמני את תפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, בעקבות הודעת הפרישה של המנכ"ל משה בר סימן טוב - וקרייס נענה בחיוב .

גלריה פרופ' יצחק קרייס ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ואולם, בשבוע האחרון הועלו טענות באשר למורכבות המינוי, שכן המשמעות של כפל התפקידים חורגת מעומס העבודה. שיבא הוא בית חולים ממשלתי - הגדול בישראל. משרד הבריאות הוא גם הרגולטור של כל בתי החולים בישראל. כך, בתקופת כהונתו הזמנית היה אמור פרופ' קרייס לעמוד בראש הגוף המפקח, ובה בעת להמשיך לנהל את אחד הגופים הגדולים שנתונים לפיקוחו.

בלשכת השר הסבירו אז כי ייחתם הסדר ניגוד עניינים בנציבות שירות המדינה, ואולם בהודעה על מינויו לא פורט המידע על כך, וגם לא צוין כמה זמן אמור פרופ' קרייס לכהן כממלא מקום. לצד אלה עלתה גם הטענה בדבר היכולת לנהל במקביל גוף מורכב גדול וממשלתי כמו משרד הבריאות, במקביל לניהול בית החולים הגדול ביותר בישראל, שבו כמעט 2,000 מיטות אשפוז ואלפי עובדים.

כעת, שבוע בלבד לאחר ההודעה, הודיע פרופ' קרייס לשר כץ כי הוא מסיר את מועמדתו. בהודעת השר נכתב כי פרופ' קרייס נענה לפניית השר מתוך תחושת אחריות עמוקה ומחויבות למערכת הבריאות הישראלית, והיה נכון להתגייס למשימה הלאומית בתקופה ביטחונית רגישה זו, לצד המשך הובלת המרכז הרפואי שיבא. "לאור ההבנה כי המורכבות המשפטית הנלווית להסדר ניגוד העניינים אינה מאפשרת את השלמת ההליך בפרק זמן סביר, ומתוך מחויבותו להמשך הובלת שיבא, הודיע פרופ' קרייס לשר הבריאות כי החליט להסיר את מועמדותו לתפקיד". ל-ynet נודע כאמור כי המינוי עורר התנגדות גם במחלקה המשפטית במשרד הבריאות.

בר סימן טוב עזב, המשרד נותר ללא מנכ"ל ( צילום: עידו ארז )

שר הבריאות חיים כץ מסר: "אני מבקש להודות לפרופ' יצחק קרייס על שנענה לפנייתי והיה נכון להתגייס למשימה חשובה זו, מתוך תחושת אחריות ושליחות לאומית. נכונותו להעמיד את ניסיונו, יכולותיו וכישוריו לטובת מערכת הבריאות ראויה להערכה רבה. פרופ' קרייס הוא מהמנהלים המובילים והמשפיעים במערכת הבריאות בישראל, ואני מכבד את החלטתו ואת מחויבותו להמשך הובלת המרכז הרפואי שיבא".

מי ינהל את משרד הבריאות?

בר סימן טוב הודיע בשבוע שעבר כי יסיים את תפקידו בתום כתשע שנים במצטבר ושתי קדנציות בראש המשרד, והוא צפוי להצטרף בחודשים הקרובים לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק כעמית מחקר. עזיבתו עוררה במערכת הבריאות חשש מפני ואקום ניהולי בצמרת המשרד.

האפשרות שבר סימן טוב יסיים את תפקידו עלתה כבר בעבר, אולם נראה כי האירועים הביטחוניים והלאומיים של השנים האחרונות דחו את המהלך. כעת הוא עוזב בעיתוי מורכב, בתקופה של אי-יציבות פוליטית, כששר הבריאות מחזיק בארבעה תיקים במקביל ובצמרת המשרד נרשמה בחודשים האחרונים שורה של עזיבות. רק ביולי האחרון סיים ד"ר ספי מנדלוביץ את תפקידו כמשנה למנכ"ל, אחרי כחמש שנים בהנהלת המשרד, שבמהלכן עמד גם בראש חטיבת הבריאות, ועד היום לא מונה לו מחליף.

כמה חודשים לפני מנדלוביץ סיימה את תפקידה איילת גרינבאום אריזון, סמנכ"לית בכירה במינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, ורק בחודש שעבר מונתה ריצ'ייל ברנר שלם במקומה. באותו חודש מונתה גם אורית אפרתי לב לסמנכ"לית אופרטיבית, במקומו של חסן איסמעיל, שעזב אף הוא כמה חודשים קודם לכן. לפי נתוני נציבות שירות המדינה, במשרד מתנהלים כיום חמישה הליכי פרסום לתפקידים בכירים.