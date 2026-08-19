לפני כשנה וחצי, כשהוא רק בן 27, ניק פייג' חש שהוא על המסלול הבטוח להצלחה – הוא הוביל סטודיו כושר מצליח בלונג איילנד בשם The Trainer Page, החזיק בזוגיות יציבה וחי, כמיטב הקלישאה, את החלום האמריקני.

ב ריאיון שהעניק באחרונה ל"פיפל" , הוא סיפר: "לראשונה יצרתי לעצמי לוח מטרות להמשך החיים. אמרתי, 'אנחנו הולכים לתת בראש'". הוא החל לדמיין את העתיד – זוגיות, עתיד וחיים שלא סובבים רק סביב העסק, ולא האמין שמשהו יכול להרוס זאת עבורו. אך משחק פיקלבול אחד שינה את הכול. פייג' קפץ באוויר, נחת על רגלו והרגיש כאב שהוא לא מכיר.

גלריה ניק פייג' לפני ובמהלך הטיפולים ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )

בתחילה היה בטוח שמדובר בסך הכול בפציעת ספורט שגרתית, לא משהו חדש עבור אדם שהקדיש את חייו לכושר, תזונה נכונה ושמירה על הבריאות. פייג' העריך שגופו זקוק למעט מנוחה כדי להחלים. ימים הפכו לשבועות - הכאב נמשך - בליטה יוצאת דופן הופיעה על רגלו, והוא נאלץ להיעזר במקל כדי ללכת. גבי ג'אם, מי שהייתה אז חברתו וכיום ארוסתו, הפצירה בו ללכת להיבדק אצל רופא.

"היא אמרה לי, 'אתה צריך לבדוק את זה'. לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל אמרתי שאעשה את זה עבור שלוות הנפש שלה, ואולי רופא יוכל לומר לי איך אפשר לתקן את זה", הוא נזכר. בבדיקת רנטגן התגלה ממצא חריג בעצם השוקית. בהמשך, אחרי MRI וביופסיה שעבר בבית החולים האוניברסיטאי סטוני ברוק, הגיעה האבחנה: סרטן נדיר ואגרסיבי.

פייג' בתחילת טיפולי הכימותרפיה ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )

על פי הממצאים, בתחילה, רופאיו היו סבורים שמדובר באוסטאוסרקומה, שנחשב לסוג השכיח ביותר של סרטן ראשוני בעצמות, אך האבחנה הסופית הייתה סרקומה פליאומורפית לא ממוינת, UPS, סוג נדיר ממשפחת הסרקומות. מדובר בגידולים שמתפתחים בדרך כלל ברקמות רכות, ולעיתים גם בעצמות.

האונקולוגית של פייג' ניסתה להרגיע אותו ולהסביר שהגידול נמצא במיקום נגיש וניתן להסרה בניתוח, אבל גם הבהירה שזהו רק השלב הראשון בטיפול. "ואז היא אמרה לי, 'אחרי הניתוח אתה תצטרך לעבור 27 שבועות של טיפול כימותרפי בין הקשים ביותר שאדם יכול לספוג. ותכין את עצמך, כי זו כנראה הולכת להיות השנה הקשה ביותר בחייך'", הוא שחזר. "הייתי המום, לא הייתי מוכן לזה. שאלתי אותה, 'מה את בעצם אומרת לי עכשיו?'".

הכאב התברר כגידול על העצם ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )

"אני זוכר שראיתי את הפה שלה זז ואני יושב שם, מנותק, חושב על הכימותרפיה ואומר לעצמי, 'רגע, מה?'". פייג' החליט לפנות לחוות דעת נוספת, והעביר את הטיפול בו למרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק. שם הוצג המקרה שלו בפני צוות רב-תחומי. דווקא הנדירות של הגידול סיבכה את ההחלטה: מכיוון שמדובר ב-UPS שהופיע בעצם, הרופאים נדרשו להכריע אם להתייחס אליו כמו לסרקומה של רקמה רכה - ולטפל בפרוטוקול קצר יותר - או כמו לאוסטאוסרקומה, עם טיפול כימותרפי ממושך ואגרסיבי יותר.

בסופו של דבר הומלץ לו ללכת על המסלול הארוך. "זה היה הרגע שבו אמרתי לעצמי: 'אוקיי, קדימה'", סיפר. עוד לפני תחילת הכימותרפיה, ב-15 במאי 2025, הוא עבר ניתוח שבו הסירו הרופאים כ-12 סנטימטרים מעצם השוקית סביב הגידול. לדבריו, נאמר לו לאחר מכן שהסרטן גדל בקצב כה מהיר, שאילו היה מתגלה חודש או חודשיים מאוחר יותר, הוא עלול היה לפרוץ מהעצם אל הרקמות שסביבה.

הניתוח הסתיים בבשורה מעודדת: השוליים היו נקיים, כלומר לא נמצאו תאי סרטן ברקמה שסביב הגידול שהוסר. אבל מבחינת הרופאים, זה לא הספיק. הם הזהירו אותו שללא כימותרפיה, הסיכון שהמחלה תחזור גבוה. "לא רציתי לעשות שטויות", אמר. "יכולתי להגיד לא, אבל לא התכוונתי לעשות את זה".

"הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים"

בתחילת יוני 2025 החל פייג' בכימותרפיה. במשך 27 שבועות כמעט כל חייו התכווצו אל תוך מחזורי הטיפול: כמה ימים ברצף בבית החולים, מעקב רפואי צמוד, חזרה הביתה עם משאבת עירוי, התעוררויות כל שלוש שעות כדי לקחת תרופות ולבדוק שתן, ובתקופות שבהן ספירת תאי הדם הלבנים שלו ירדה - בידוד כמעט מוחלט כדי להימנע מזיהומים. "זה הפך לשגרה של שלושה שבועות ברצף של כימו, ארבעה-חמישה ימים בכל פעם, אחר כך שבוע בבידוד, ואז שבוע אחד חופשי", סיפר. "זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים".

פייג' וארוסתו גבי בבית החולים ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )

בהתחלה הוא בחר לשמור את האבחנה לעצמו. רק בני משפחה, חברים קרובים והעובדים בסטודיו ידעו מה עובר עליו. הוא לא כתב על כך ברשתות, וגם ביקש מהצוות שלו לא לדבר על מצבו עם המתאמנים. עבור אדם שבנה סביבו קהילה שלמה, ההיעלמות הפתאומית מהסטודיו הייתה עוד מחיר של המחלה - אבל באותו שלב, הוא לא רצה להפוך ל"המאמן שחלה בסרטן".

רגע קטן אחד בכל זאת שינה משהו. כשחלק מהטיפולים עברו ממנהטן ללונג איילנד, הוא נתקל במקרה באחד המתאמנים שלו, שעבד ביחידה האונקולוגית. במקום להיבהל או לשאול שאלות דרמטיות, אותו אדם דיבר איתו כמעט כרגיל. דווקא הנורמליות הזאת, סיפר פייג', הרגיעה אותו. הוא לא התייחס אליו כאל טרגדיה מהלכת, אלא כאל אדם שנמצא באמצע טיפול קשה – ויכול לעבור אותו.

המחיר הפיזי לווה גם במחיר אישי. בשל ההנחיות הרפואיות והחשש מזיהומים, פייג' עבר להתגורר בבית הוריו, בזמן שגבי המשיכה לעבוד. היא דחתה את תוכניותיה להתחיל לימודי סיעוד וסייעה בטיפול בו. כשהגיע למחצית הדרך של הכימותרפיה, היא נתנה לו לוח שנה שעליו יכול היה לסמן כל יום שעבר, יחד עם כרטיס לציון נקודת האמצע. "ידעתי שאני לא בזה לבד", אמר. "זה הזכיר לי כמה אני בר מזל שיש לי אותה".

גם זה לא הפך את הדרך לקלה. היו רגעים, סיפר, שבהם פשוט רצה להפסיק. "אמרתי לעצמי הרבה פעמים: 'סיימתי עם זה, אני לא רוצה להמשיך'. אבל אז אתה אומר לעצמך, 'הגעת עד כאן, אתה לא עוצר עכשיו'".

ב-30 בדצמבר 2025 הוא סיים את הטיפול הכימותרפי וצלצל בפעמון שמסמן את סיום הטיפולים. יום לאחר מכן עלה לו חום והוא נמצא חיובי לשפעת, מה שהחזיר אותו למרכז הטיפולים מיד אחרי שחשב שהפרק הזה מאחוריו. רק כמה שבועות לאחר מכן הוא התחיל לחזור בהדרגה לחייו הקודמים.

אחרי חצי שנה של כימותרפיה - הוא סוף סוף סיים ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )

בחודש פברואר כבר שב לחדר הכושר, אבל החזרה הייתה קשה הרבה יותר מכפי שדמיין. אחרי חודשים בלי אימונים, ועם עלייה של כ-23 ק"ג במהלך הטיפול, המאמן הוותיק גילה שהוא מתקשה לבצע תנועות שפעם היו עבורו מובנות מאליהן. "הייתי כל כך חלש פיזית, שחוויתי דברים שמעולם לא חוויתי לפני", סיפר. "בתור מאמן כושר במשך שנים, פתאום הבנתי למה התכוונו המתאמנים שלי כשהם התקשו בתרגילים מסוימים".

לאט-לאט הוא התחיל לבנות את הגוף מחדש. הוא חזר להתאמן, ירד במשקל - ואפילו שב לשחק פיקלבול, אותו משחק שבמהלכו הופיע הכאב הראשון.

אחרי ששמר את המחלה בסוד במשך רוב 2025, פייג' חשף את האבחנה בפוסט ברשתות החברתיות שבו נראה מצלצל בפעמון בסיום הכימותרפיה. רבים מהלקוחות והעוקבים שלו הופתעו; חלקם תהו במשך חודשים מדוע נעלם. בהמשך פתח חשבון טיקטוק חדש, שבו הוא מתעד את החזרה לכושר ומדבר בגלוי על כימותרפיה, החלמה והדברים שלמד בדרך.

"אני חושב שזה יהיה עוול מצדי לא לפרסם", אמר. "הלוואי שאנשים אף פעם לא יצטרכו לדעת מה זה, אבל יש אנשים שעומדים לעבור כימו. אם אני יכול לדבר איתם, לתת להם כמה טיפים או קצת השראה - זה יכול לעזור מאוד".

"הלוואי שאנשים אף פעם לא יצטרכו לדעת מה זה, אבל יש אנשים שעומדים לעבור כימו. אם אני יכול לדבר איתם, לתת להם כמה טיפים או קצת השראה - זה יכול לעזור מאוד"

באפריל האחרון, מעט לאחר שקיבל תוצאות נקיות בבדיקות המעקב של שלושה חודשים, פייג' הציע נישואים לגבי במלון ברוקלין ברידג', המקום שבו ביקרו יחד ביום ההולדת שלה ב-2021. לאחר מכן טסו השניים לארובה, בטיול שהזמינו עוד בזמן הטיפולים, כדי שיהיה להם משהו לחכות לו.

פייג' הציע נישואים והשניים טסו לחופשה שכל כך הזדקקו לה ( צילום: מתוך האינסטגרם של ניק פייג' )