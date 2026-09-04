כמה פעמים התעוררתם בשבת, הצצתם בשעון והרגשתם שהגזמתם? אחרי שבוע של השכמות מוקדמות, עבודה, ילדים או סידורים, שינה ארוכה בסוף השבוע עלולה לעורר רגשות אשם. אבל מחקר חדש מדרום קוריאה מציע שייתכן שאין סיבה למהר לקום מהמיטה: השלמת שינה מתונה בסוף השבוע נקשרה לסיכוי נמוך יותר ליתר לחץ דם.

המחקר, שהוצג בכנס השנתי של האיגוד האירופי לקרדיולוגיה במינכן , התבסס על נתוני 40,727 מבוגרים שהשתתפו בסקר הבריאות והתזונה הלאומי של קוריאה בין 2016 ל-2023. החוקרים בחנו את ההפרש בין משך השינה שעליו דיווחו המשתתפים בימי חול לבין משך השינה בסופי השבוע, והגדירו אותו "השלמת שינה בסוף השבוע".

גלריה לא כל שינה ארוכה בסוף השבוע בהכרח מזיקה, אבל חשוב לא להגזים ( צילום: Shutterstock )

בכלל המדגם, השלמת שינה בסוף השבוע נקשרה לסיכוי נמוך ב-6% ליתר לחץ דם, לאחר התאמה סטטיסטית לגורמים נוספים. החוקרים חילקו את המשתתפים גם לפי רמת הפעילות הגופנית שלהם. בקרב מי שהוגדרו לא פעילים גופנית, השלמת שינה בסוף השבוע נקשרה לסיכוי נמוך ב-7% ליתר לחץ דם.

הגרף שהציגו החוקרים הצביע על תבנית בצורת U בקרב המשתתפים הלא פעילים: הסיכוי הנמוך ביותר ליתר לחץ דם נצפה אצל מי שהוסיפו בערך שעה עד שעתיים שינה בסוף השבוע לעומת ימי החול. בהשלמת שינה ארוכה יותר, הקשר המיטיב נחלש. עם זאת, התקציר אינו מספק נתון מדויק על מספר שעות השינה שממנו התמונה משתנה.

צילום: יוסי צבקר, מכון שינה אסותא

אצל המשתתפים הפעילים גופנית לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין השלמת שינה בסוף השבוע לבין יתר לחץ דם. יתרה מכך, גם ההבדל בין הקבוצות - פעילים ולא פעילים - לא היה מובהק סטטיסטית. לכן, אי אפשר לקבוע בביטחון שהשלמת שינה מועילה יותר דווקא למי שאינם מתעמלים.

יתר לחץ דם הוא גורם סיכון מרכזי להתקף לב, לשבץ, למחלות כליה ולמוות מוקדם. המחקר אינו משנה את החשיבות של פעילות גופנית, תזונה מאוזנת ושינה סדירה, אך הוא מציע כי שעת שינה נוספת או שתיים בסוף השבוע אינן בהכרח הרגל מזיק.

לא צריך להילחץ מחסך שינה זמני

ד"ר עמית גרין, פסיכולוג מומחה לשינה באסותא, מסביר כי "השיח סביב שינה נוטה לעיתים להיות נוקשה מדי. ההמלצה לישון שבע עד שמונה שעות בלילה חשובה, אך אנשים רבים נכנסים ללחץ כשהם אינם עומדים בה באופן קבוע. בפועל, החיים מורכבים יותר".

לדבריו, בעולם המערבי, ובוודאי בישראל, רבים מתעוררים במהלך השבוע בעזרת שעון מעורר - כדי להגיע לעבודה, לבית הספר או לטפל בילדים - ולעיתים לפני השעה שבה הגוף היה מתעורר באופן טבעי. "שמעתי פעם בכנס שינה את המשפט: 'אם אתה קם עם שעון מעורר, אתה בחסך שינה'. במקרים רבים, השעון מעיר אותנו לפני שהשלמנו את השינה שהגוף זקוק לה, וכך מצטבר חסך שינה במהלך השבוע".

ד"ר גרין מסביר כי לא צריך להילחץ מכך, אלא אפשר לנצל את סוף השבוע כדי להשלים חלק מהחסך. "המחקר מציע כי תוספת מתונה של שעה או שעתיים לשינה בסוף השבוע עשויה לסייע בהשלמת שעות השינה החסרות, לשפר את ההרגשה ולהיות קשורה לסיכוי נמוך יותר ליתר לחץ דם", הוא מסביר. "עם זאת, חשוב שלא להגזים. תוספת של ארבע או חמש שעות שינה בסוף השבוע עלולה להקשות על ההירדמות בתחילת השבוע, וליצור שוב את אותו פער בשעות השינה. אני בעד השלמת שינה בסוף השבוע, אך במידה".

שינה מתונה נוספת בסוף השבוע נקשרה לסיכוי נמוך יותר ליתר לחץ דם ( צילום: Shutterstock )

לדבריו, השינה משפיעה על ממדים רבים בחיינו - רגשיים, קוגניטיביים ותפקודיים, וגם על מערכות פיזיולוגיות שונות בגוף. "לשינה מספקת עשויה להיות השפעה על תחושת העומס והמתח, ובהמשך גם על לחץ הדם ועל תפקוד מערכות הגוף, ובהן מערכת הלב וכלי הדם ומערכת הנשימה".

על לילות שבהם נשארים ערים עד שעה מאוחרת במיוחד, למשל בסוף השבוע, אומר ד"ר גרין: "אם זה קורה מדי פעם ולא הופך להרגל יומיומי, זה חלק מהחיים. חשוב לשמור ככל האפשר על שינה טובה וסדירה, אבל גם מותר לחרוג מדי פעם מהשגרה".