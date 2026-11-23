כשבנה של ס' נולד בבית החולים וולפסון לפני שמונה חודשים, השמחה התערבבה בעצב ובדאגה. ס' בת ה-27 הגיעה לישראל לפני שנים אחדות כתוצאה מרדיפה פוליטית של משפחתה - רדיפה שעלתה בחייו של אחיה הבכור. כאן בישראל הכירה בן זוג, אך לאחר שנכנסה להיריון נותרה לגדל את בנה לבדה.

לצד הבדידות והגעגועים, נוספה עם לידתו של בנה דאגה נוספת: הרופאים בישרו לה כי הוא סובל מהפרעה לבבית. הוא נזקק למעקב קבוע במרפאה הקרדיולוגית בבית החולים. יש רק בעיה אחת: לבנה של ס' אין ביטוח רפואי, והיא לא הייתה מסוגלת לעמוד בעלויות הטיפול בבית החולים. גם ביקורים שוטפים במרפאת ילדים, בדומה לכל תינוק שזה עתה נולד, אינם זמינים עבורה. ביקוריה של ס' ובנה במרפאה הקרדיולוגית הוסדרו רק לאחר פניית ארגוני זכויות אדם לאנשי הצוות במרפאה, שנאותו לקבל את בנה ללא תשלום. ואולם, פתרון כזה לא יוכל להחזיק מעמד זמן רב, שכן בנה של ס' זקוק למעקב קבוע.

ס' ובנה בן השמונה חודשים. "עוול אתי ומוסרי" ( צילום: שירה קדרי-עובדיה )

בנה של ס' הוא אחד ממאות פעוטות שנולדו להורים חסרי מעמד בשנתיים האחרונות ונותרו ללא ביטוח בריאות בעקבות שינוי בתקנות. היום (שני) יתקיים בבג"ץ דיון בעתירה שהגיש ארגון רופאים לזכויות אדם נגד המדיניות של משרד הבריאות, שצמצמה משמעותית את הזכאות לביטוח רפואי בקרב ילדי מבקשי מקלט.

בשיחה עמה, בין השווארמיות וחנויות הבגדים בתחנה המרכזית בתל אביב, מספרת ס' על הרדיפה שאילצה אותה לעזוב לימודים באוניברסיטה לטובת חיים תלושים בישראל, על קשיי הפרנסה ועל האישה הישראלית טובת הלב שהסכימה להלין אותה ואת בנה בביתה עד שתצליח לעמוד שוב על הרגליים. היא מספרת גם על השינוי לרעה במעמדה בישראל, לאחר שבשנת 2024 החליטה מדינת ישראל להסיר את ההגנה הקבוצתית שניתנה עד אז לכל הפליטים שהגיעו לישראל בעקבות מלחמת האזרחים באתיופיה. בקרוב מאוד תפוג אשרת השהייה הזמנית שלה בישראל, והיא ממתינה במתח לתור לחידוש האשרה.

התקנות להסדרת שירותי בריאות עבור אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל, שאינה מבוטחת במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי, נכנסו לתוקף בשנת 2024. במסגרתן צומצמה הזכאות לביטוח בריאות בקרב חסרי מעמד באופן משמעותי, והיא חלה כעת רק על קטינים שהוריהם מבקשי מקלט מסודן, אריתריאה ואוקראינה - מדינות שישראל העניקה לפליטים מהן הגנה קבוצתית - לצד מספר מצומצם מאוד של קטגוריות. מי שנולדו להורים שאינם משתייכים לקבוצות הללו נותרים ללא אפשרות לכיסוי ביטוחי.

פרופ' ציון חגי: "על המדינה להבטיח לקטינים חסרי מעמד נגישות רציפה ושוויונית לשירותי בריאות, מבלי שזכותם לקבלת טיפול רפואי תהיה תלויה ביכולתם הכלכלית של הוריהם, בסטטוס המשפטי שלהם או במוצאם"

הטענה: אפליה בין אחים

על פי העתירה, שהגישו עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק, הותרת ילדים רבים ללא נגישות לשירותי בריאות פוגעת בזכותם של הילדים לבריאות ויוצרת "אפליה קשה ושרירותית", לעתים בין ילדים בני אותה משפחה, שכן השינוי חל רק על ילדים שנולדו לאחר שינוי התקנות .

לעתירה הצטרפה גם ההסתדרות הרפואית, שהדגישה בבקשתה לבג"ץ, באמצעות עורכות הדין מלכה בורו וענבר קמחי לוי, כי עקרונות היסוד של האתיקה הרפואית מחייבים את הרופא להעניק למטופליו טיפול רפואי מיטבי בהתאם לצורכיהם הרפואיים וללא אפליה על רקע מעמדם האזרחי, הכלכלי או המשפטי. "על המדינה להבטיח לקטינים חסרי מעמד נגישות רציפה ושוויונית לשירותי בריאות, מבלי שזכותם לקבלת טיפול רפואי תהיה תלויה ביכולתם הכלכלית של הוריהם, בסטטוס המשפטי שלהם או במוצאם", מסר יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי.

צילום: יריב כץ

פרופ' אילן דלאל, יו"ר האיגוד לרפואת ילדים, הוסיף כי "עבורנו כרופאי ילדים, ילד הוא קודם כל ילד, ללא הבדל דת, גזע, מין, מוצא או מעמד משפטי. אסור שהזכות הבסיסית והאוניברסלית שלהם לבריאות תהיה תלויה בסטטוס של ההורים או ביכולתם לשלם".

המדינה: הבדיקות טרם הסתיימו

בשבוע שעבר, לאחר דחיות רבות, הגיבו שרי הבריאות, האוצר והרווחה לעתירה. בתגובתם נטען כי השינוי בתקנות נערך לאחר "עבודת מטה מקיפה ויסודית", תוך התייעצות ותיאום בין כלל הגורמים המעורבים ו"שקלול מארג האינטרסים המעורבים בעניין". בעקבות העתירה הוקם צוות בין-משרדי שאמור היה לדון בשינויים, ועל פי תשובת המשרדים לבג"ץ, הצוות השלים לאחרונה את עבודתו והגיש דוח המלצות לעיונו של שר הבריאות. עם זאת, נכתב בתגובה כי קיים צורך להמשיך לדון בכמה מהנושאים "נוכח קשיים שהתעוררו בגיבוש העמדה ביחס אליהם". עוד נכתב כי הטיפול בנושא עשוי להיות מושפע מכך שהשרים מכהנים בשלב זה בתפקידם כחלק מממשלת מעבר, "על כל המשמעויות הנגזרות מכך".

"במקום להקים צוות חשיבה לפני שינוי התקנות, שיבחן מה המשמעות של השארת ילדים בלי ביטוח בריאות, קודם שינו ורק אחר הקימו ועדה שתבחן את ההשלכות", אמרה בתגובה לדברים עו"ד לוסטיגמן. "הוועדה הייתה אמורה לסיים את עבודתה לפני למעלה משנה, וכעת מתברר שהם עדיין לא סיימו לערוך את הליבונים והבדיקות שלהם".

בתי החולים מזהירים מההשלכות

לקראת הדיון שייערך היום, ביקשו שורה של בתי חולים המטפלים באוכלוסיית חסרי המעמד להציג את הקשיים הרבים שנובעים מהמצב הנוכחי ואת ההשלכות ארוכות הטווח הנגרמות מהיעדר טיפול מתאים בגיל הינקות. במכתב שנשלח מטעם בית החולים איכילוב נכתב כי "מאז ביטול ההסדר ושינוי המדיניות, אנו עדים למציאות שבה תינוקות ופעוטות נותרים ללא כל מענה ביטוחי במקרים בהם מתגלה מורכבות קלינית בתחילת חייהם".

בבית החולים וולפסון הסבירו כי "תינוקות הזקוקים למעקב התפתחותי, טיפולים פרא-רפואיים ומעקבי גדילה, מתקשים לקבל שירותים בסיסיים בקהילה בהיעדר כיסוי ביטוחי מתאים. אחרים נותרים לאורך זמן ללא מעקב של רופאים מומחים וללא בדיקות חיוניות בתקופות המתנה מתמשכות להסדרת הביטוח. יש משפחות הנמנעות מפניה לחדר מיון או דוחות בירורים רפואיים בשל החשש מהעלויות הכרוכות בכך".

"כבר שנתיים שתינוקות ופעוטות עם מחלות קשות, מוגבלויות ועיכובים התפתחותיים נותרים ללא אבחונים, תרופות וטיפולים. יש לתקן את העוול המקצועי, האתי והמוסרי הזה, ולהחזיר לאלתר את הזכאות לשירותי בריאות לכל הילדים חסרי המעמד החיים בישראל"

בשערי צדק סיפרו כי הם "נאלצים לשחרר קטין למציאות שאינה מאפשרת טיפול רפואי בסטנדרט מינימלי. היעדר כיסוי ביטוחי מקשה על שמירת רצף טיפולי מלא ועל תכנון שחרור מיטבי במקרים רפואיים מורכבים".