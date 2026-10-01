רנצן נולדה ב-1940 למשפחה יהודית באנגליה, ומשפחת אביה הגיעה מהקהילה היהודית בוורשה. אף שלדבריה הפכה עם השנים לאגנוסטית (מי שסבורה שאי אפשר לדעת אם אלוהים קיים), הזהות היהודית נותרה משמעותית עבורה. "אני מבינה עד כמה אני חבה להיותי יהודייה",

אמרה בריאיון ל"ג'ואיש ניוז" לפני שלוש שנים