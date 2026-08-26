בארה"ב מסתיים קיץ יוצא דופן בהיקף החזרות המזון שלו. בזה אחר זה נאלצו יצרנים ורשתות להחזיר כמויות אדירות של מוצרים - מחסה שהדביקה אלפים ועד ביצים נגועות בסלמונלה - לאחר שהתברר כי הם נגועים בזיהומים שונים, או שפשוט שוחררו לשוק בלי שעברו את כל הבדיקות הנדרשות.

גלריה קניית ירקות בניו יורק במהלך גל ריקולים בארה"ב ( צילום: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המקרה החמור ביותר הוא זה של חסה אייסברג מתוצרת Taylor Farms de México, יצרנית החסה והסלטים המוכנים הגדולה בצפון אמריקה. זיהום בטפיל ציקלוספורה, שהחל בהתפרצות סביב רשת טאקו בל באביב, הידרדר לממדים שלא נראו כמותם מזה עשרות שנים: לפי הנתונים העדכניים של המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), ההתפרצות הגיעה ליותר מ-10,900 חולים ב-17 מדינות, עם 454 מאושפזים ושני מקרי מוות, שניהם במישיגן. Taylor Farms נאלצה להחזיר חסה שהופצה ליותר מ-30 מדינות, והשעתה את הייצור ממקור הזיהום החשוד במקסיקו.

פירות יער ובשר שדילג על בדיקה

לצד החסה, יולי ואוגוסט הביאו שרשרת נוספת של החזרות גדולות. חברת Midwest Poultry Services מטקסס נאלצה להחזיר כ-19 מיליון ביצים נגועות בסלמונלה - החזרה יזומה שה-FDA, מנהל המזון והתרופות בארה"ב, שדרג בהמשך לדרגת הסיכון החמורה ביותר שלו (Class I), לאחר שהתברר כי 98 בני אדם ב-17 מדינות נדבקו וכ-26 אושפזו. רשת Publix נאלצה להחזיר את כל מלאי פירות היער הקפואים שלה מצ'ילה, אחרי שנקשרו לזיהום אי-קולי; ה-FDA העניק גם להחזרה הזו את דרגת הסיכון החמורה ביותר.

מטריד לא פחות הוא סוג אחר לגמרי של החזרות יזומות: מוצרים שכלל לא נבדקו. בתחילת אוגוסט הורה משרד החקלאות האמריקני (USDA) להחזיר כ-29,628 קילוגרם של בשר בקר מארגנטינה, שנכנס לארה"ב בלי לעבור את בדיקת הייבוא המחייבת - "רי-אינספקציה" בשפה המקצועית. לא נמצא כל זיהום בבשר, אך הבעיה היחידה היא שאיש לא בדק אותו. מקרים דומים בדיוק אירעו החודשים האחרונים גם בבייקון מעושן קנדי מתוצרת Maple Leaf Foods, וגם במרק עוף קנדי בשימורים שהופץ - בין היתר - לבנקי מזון באוקלהומה.

מדממים כוח אדם

ה-FDA, שכפוף למשרד הבריאות האמריקני, וה-CDC נחשבים באופן מסורתי לסטנדרט עולמי בתחומם. מתחילת 2025 שתי הסוכנויות איבדו לא רק יוקרה אלא גם כוח אדם ממשי: לפי נתוני משרד הניהול והתקציב האמריקני (OPM), ה-FDA צומצם ב-3,859 משרות בשנת הכספים 2025 ובעוד 473 השנה, וה-CDC צומצם ב-2,499 משרות ובעוד 390 השנה. משרד החקלאות, האחראי על בשר ועופות, איבד כ-20 אלף עובדים נוספים.

הקיצוצים בוצעו בשיתוף "המשרד להתייעלות ממשלתית" (DOGE) בראשות אילון מאסק ובתיאום עם שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור, במסגרת רפורמה שאמורה לצמצם את משרד הבריאות מ-82 אלף ל-62 אלף עובדים. בין המפוטרים היו 89 עובדי מפתח בתוכנית בטיחות המזון של ה-FDA, כולל מומחים לפורמולות לתינוקות וכימאים שתפקידם לבדוק חומרים מסוכנים במזון - פיטורים שהובילו להתפטרותו של ג'ים ג'ונס, שעמד אז בראש תוכנית המזון האנושי של הסוכנות. בהתפטרותו כתב ג'ונס כי הפיטורים "חסרי ההבחנה" יהוו "מכשול נוסף" בדרך להשגת יעדי הבריאות שהציב הממשל.

המזון לא עובר את הבדיקות הנחוצות. בשר בסופרמרקט ביוסטון ( צילום: RONALDO SCHEMIDT / AFP )

"אובדן כוח האדם ואובדן הידע המצטבר הם עצומים", אמרה שרה סורשר, מנהלת ענייני הרגולציה בארגון Center for Science in the Public Interest, לאתר הרפואי STAT . "האיכות של הבדיקה תלויה באיכות מי שמבצע אותה, ואנחנו מאבדים כל כך הרבה כוח אדם מנוסה". לדבריה, כוח האדם לבדיקת מזון ב-FDA חסר כיום בכ-20%, כשרק 470 מתוך 589 תקנים מאוישים - ובצוות הבודק פורמולות לתינוקות המצב חמור אף יותר, עם מחצית מהתקנים ריקים בלבד.

הזיקה בין הקיצוצים לפער בפועל אינה תיאורטית: ניתוח שפורסם החודש הצביע על כך שבין ינואר למרץ 2025 איבד משרד החקלאות כ-8% מכוח האדם שלו במחלקת הפיקוח על מזון, כשחלק ניכר מהעוזבים היו עובדים ותיקים בעלי ניסיון ממוצע של 16 שנה - בדיוק סוג הידע המקצועי שנדרש לתפעל תקין את מערך בדיקות הייבוא שבו נכשלו משלוחי הבשר, הבייקון והמרק.

קיצוצים הם לא כל הסיפור

עם זאת, לא כל מומחי בטיחות המזון משוכנעים שהקיצוצים לבדם עומדים מאחורי גל ההחזרות. בדיקת עובדות שפרסם לאחרונה אתר התקשורת המקצועי Poynter מצאה כי מספר ההחזרות הכולל בארה"ב ב-2026 אינו גבוה יותר בפועל מזה של 2025 - נכון לאמצע השנה נרשמו כ-162 החזרות, בקצב שצפוי להסתכם בפחות מ-2025 שבה נרשמו 320 החזרות בסך הכול.

חלק מהמומחים, ובהם סורשר עצמה, מציינים כי עלייה במספר החקירות עשויה דווקא להעיד על שיפור באיתור בעיות, ולא בהכרח על החמרה בבטיחות המזון בפועל. סורשר הבהירה במסיבת עיתונאים בחודש שעבר שקיצוצי תוכנית המעקב FoodNet לא גרמו להתפרצות הציקלוספורה הנוכחית באופן ישיר - אך הגדירה אותם כתסמין של מערכת שאוזלים ממנה המשאבים. שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור דחה את הביקורת מכיוון אחר: לדבריו, ההתפרצות "תחת שליטה", והטענות בנוגע לקיצוצי FoodNet "לא תקפות", משום שצומצם רק "מעקב כפול ומיותר".

דונלד טראמפ ג'וניור עם אביו הנשיא, אילון מאסק ורוברט קנדי ג'וניור בתמונה מ-2024. חרב הקיצוצים של מאסק וקנדי עשתה את שלה

מה שבכל זאת מבדיל את הקיץ הזה הוא לא כמות ההחזרות אלא קנה המידה של חלק מהן, ובמיוחד ההחזרות הנובעות מדילוג מוחלט על שלב בדיקה - תופעה שמומחים תולים ישירות בשחיקת כוח האדם. כפי שהגדיר זאת בריאן רונהולם, מנהל מדיניות המזון בארגון הצרכנים Consumer Reports, מערך בטיחות המזון האמריקני מתפקד כמו "מגדל ג'נגה", שבו כל אבן - מעקב, בדיקות, מעקב שרשרת אספקה וחקירות - תלויה בקודמתה.

"אי אפשר לדעת מראש מה בדיוק יגרום להחזרת מזון", הסבירה דולורס וודס, מפקחת תזונה מיוסטון. "זיהום יכול להתרחש בנקודות רבות במערכת המזון - החל ממי השקיה מזוהמים, אדמה, בעלי חיים וחיות בר בחווה, וכלה בעיבוד ובתחבורה. מה שחשוב הוא לוודא שלרגולטורים יש מספיק משאבים כדי לספק את הבדיקות, הפיקוח והמעקב".