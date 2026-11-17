בשיתוף אמורפיקל

תעלומת השלד של האדם הקדמון ( צילום: ליאור שרון )

בדיקות CT וצילומי רנטגן שנערכו לשלדים עתיקים בני 7,000 שנה גילו ממצא מדהים: צפיפות העצם של אדם קדמון בן 50 הייתה חזקה, צפופה ודחוסה ב-30% בממוצע בהשוואה לשלד שלנו כיום. אז איך עושים "בחזרה לעתיד" כדי להציל את העצמות שלנו מהיחלשות?

תעלומת השלד של האדם הקדמון

תתפלאו, אבל ההידרדרות בשלד האנושי לא החלה בעידן המסכים, ואפילו לא במהפכה התעשייתית – אלא הרבה קודם, במהפכה החקלאית. המעבר החד של האנושות מציד ושיטוט בטבע לחיים נייחים בישיבה בבית ובמשרד הוריד מהעצמות את העומס הביומכני הקריטי שהן נועדו לשאת, ויצר לאורך הדורות שלד "מודרני" פריך ורגיש יותר.

היום, כשהאדם מגיע לגיל המעבר, אנחנו למעשה מגיעים אליו עם שלד שכבר הוחלש מראש על ידי אורח החיים המודרני. וברגע שקצב פירוק העצם הטבעי בגוף מתחיל להאיץ – השלד פשוט מתקשה לעמוד בעומס.

בנקודה הזו, תוספי הסידן הגבישיים הקלאסיים שאנחנו מכירים כבר מזמן לא מספקים את הסחורה. המדע מודה בגלוי: הם מתקשים לפצות על הפער בגלל אחוזי ספיגה נמוכים במיוחד.

מכונת הזמן של המדע הישראלי

הפתרון לבעיה הזו הגיע ממקום מפתיע – מתצפית ישירה על מנגנוני בניית השלד בטבע.

חוקרים בחברת "אמורפיקל" הישראלית הצליחו לקחת את המנגנון הביולוגי של סידן במבנה ננו-אמורפי (זה שמאפשר לבעלי חיים ימיים לבנות שריון ברגע) ולתרגם אותו לסביבה מעבדתית.

תעלומת השלד של האדם הקדמון

ה- ACC, סידן קרבונט אמורפי, מאפשר לחלקיקי הסידן להיספג בגוף האנושי ביעילות גבוהה פי כמה, ולספק לעצם המודרנית את היכולת לספוג, להשתקם ולהיבנות מחדש - בדיוק ברמה שהטבע התכוון אליה במקור, אלפי שנים אחורה.

כך שלמעשה, בלי שום צורך במכונת זמן, פריצת דרך מדעית כחול-לבן מצליחה להחזיר לעצמות שלנו את מה שאיבדנו אי שם בעבר.

אין צורך במכונת זמן ( תעלומת השלד של האדם הקדמון )





בפרק הבא: מיהו היצור הימי שמצליח לבנות מחדש שלד מפלדה תוך 72 שעות בלבד – ואיך הפטנט האבולוציוני שלו עזר למדע הישראלי לפצח את חידת בריחת הסידן?

בפרק הקודם: גילינו למה האדם הוא היצור היחיד בטבע שעובר גיל מעבר