אחת המטופלות של פוסטוב בניסוי היא בת' ריזיק בת ה-59, שאובחנה בדצמבר 2023 במלנומה בשלב IIIC, שבו המחלה כבר התפשטה לבלוטות הלימפה. כמו כל המשתתפים, היא עדיין לא יודעת אם קיבלה את החיסון או פלצבו, אבל יותר משנה אחרי שסיימה את הטיפול היא נקייה מסרטן. "אני בסדר. לפעמים אני אפילו שוכחת מזה",

סיפרה ל-CNN