חולי מלנומה שקיבלו אחרי הניתוח חיסון mRNA שפותח במיוחד עבורם, על בסיס המוטציות בגידול שלהם, היו בסיכון נמוך משמעותית לחזרת המחלה. כך עולה מהנתונים המלאים של ניסוי שלב 3 של מודרנה ומרק, שפורסמו אתמול (חמישי). כעבור שנתיים, 82.2% מהחולים שקיבלו את החיסון לצד תרופת האימונותרפיה קיטרודה היו בחיים וללא חזרה של המחלה, לעומת 70% מאלה שקיבלו קיטרודה בלבד. השילוב גם הפחית ב-38% את הסיכון להתפשטות המחלה לאיברים מרוחקים או למוות.
הנתונים היו אמורים להיות מוצגים לראשונה רק בשבת, בכנס האגודה האירופית לאונקולוגיה רפואית (ESMO) במדריד. אלא שהם דלפו לאתר חדשות אונקולוגי, והחברות פרסמו אותם מוקדם מהמתוכנן. אונקולוגים קיבלו את התוצאות בשביעות רצון, אבל המשקיעים החמיצו פנים: מניית מודרנה (MRNA), שזינקה מאז אוגוסט בעקבות ההודעה הראשונית על הצלחת הניסוי, נסגרה אמש בירידה של כ-18%. לדברי אנליסטים, הירידה שיקפה בעיקר ציפיות מנופחות, ולא בעיה בנתונים עצמם. חלקם הצביעו גם על כך שהתוצאה נמוכה מזו שנרשמה בניסוי שלב 2 הקטן יותר, שבו ירד הסיכון ב-49% לאחר יותר מחמש שנות מעקב.
החיסון, שנקרא בשלב זה אינטיסמרן אוטוג'ן (intismeran autogene), מבוסס על טכנולוגיית ה-mRNA שעליה נשען חיסון הקורונה של מודרנה, אבל לא מדובר בחיסון במובן המוכר של המילה. הוא לא ניתן לאנשים בריאים כדי למנוע מחלה, אלא לחולים שהגידול שלהם כבר הוסר בניתוח. תפקידו ללמד את מערכת החיסון לאתר ולחסל שאריות סרטן זעירות, שעלולות להישאר בגוף גם אחרי הניתוח.
גם אין חיסון אחד לכולם: לאחר הניתוח מבצעים ריצוף גנטי של הגידול ושל תאים בריאים של המטופל, ובוחרים עד 34 מוטציות שצפויות לעורר את התגובה החיסונית החזקה ביותר. על בסיסן מיוצר לכל חולה חיסון משלו, בתהליך שיכול להימשך שישה שבועות. "זהו חיזוק חיסוני ממוקד הרבה יותר, שמכוון ישירות נגד הגידול של אותו מטופל", הסביר ד"ר מייקל פוסטוב, מנהל שירות המלנומה במרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק, שטיפל בחולים שהשתתפו בניסוי.
הסיכון שהמחלה תחזור נשאר גבוה גם אחרי הניתוח, ולכן החולים מקבלים טיפול משלים. בניסוי השתתפו 1,137 חולי מלנומה בסיכון גבוה, בשלבים IIB עד IV, וכולם קיבלו קיטרודה, טיפול מקובל כיום לאחר הניתוח. התרופה משחררת את ה"בלם" שבאמצעותו תאי הסרטן מסתתרים ממערכת החיסון, והחיסון האישי אמור להשלים את פעולתה ולסמן מטרות מדויקות לתקיפה. לצד קיטרודה קיבלו המשתתפים את החיסון או פלצבו (תרופת דמה), בזריקה לשריר אחת לשלושה שבועות, עד תשע מנות.
מה אומרים המספרים?
הירידה של 42% בסיכון לחזרת המחלה או למוות היא נתון יחסי. במספרים מוחלטים, הפער בין שתי הקבוצות עמד כעבור שנתיים על יותר מ-12 נקודות אחוז. בחישוב פשוט, על כל שמונה חולים בערך שקיבלו את החיסון, אחד נוסף נותר בשנתיים הראשונות ללא חזרה של המלנומה. לאחר השלמת סדרת החיסונים, שנמשכת כחצי שנה, נראתה התועלת גדולה עוד יותר: בניתוח נפרד נמצאה ירידה של 58% בסיכון.
השאלה החשובה מכולן, האם החיסון מאריך את חיי החולים, עדיין פתוחה. לדברי החברות מוקדם מדי לקבוע זאת, אך כבר נצפתה "מגמה חיובית" בהישרדות הכוללת. הניסוי יימשך, ויבחן גם עד כמה ההשפעה נשמרת לאורך זמן.
"מדובר בתוצאה מובהקת מאוד מבחינה סטטיסטית. זה לא במקרה", אמר ד"ר חוסיין טאובי, מומחה למלנומה במרכז הסרטן MD אנדרסון של אוניברסיטת טקסס ואחד החוקרים בניסוי. לדבריו, התועלת הנוספת מגיעה עם רעילות מתונה בהרבה מזו של טיפולים אחרים בסרטן. תופעות הלוואי שדווחו, ובהן עייפות, צמרמורות וכאב באזור ההזרקה, דומות לאלה שנצפו במחקרים קודמים. "החיסון החדש הוא משהו שבאמת לא ראינו לפני כן, הן מבחינת היעילות שהפגין והן מבחינת אופן הפעולה שלו", אמר פוסטוב.
אחת המטופלות של פוסטוב בניסוי היא בת' ריזיק בת ה-59, שאובחנה בדצמבר 2023 במלנומה בשלב IIIC, שבו המחלה כבר התפשטה לבלוטות הלימפה. כמו כל המשתתפים, היא עדיין לא יודעת אם קיבלה את החיסון או פלצבו, אבל יותר משנה אחרי שסיימה את הטיפול היא נקייה מסרטן. "אני בסדר. לפעמים אני אפילו שוכחת מזה", סיפרה ל-CNN. "זה תמיד נמצא אי שם בראש, אבל משגיחים עליי".
משל העץ והבקתה
לדברי מנכ"ל מודרנה, סטפן בנסל, החברות נערכות להגיש בקשה לאישור החיסון בארה"ב, והן צופות שיושק כבר ב-2027. מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) מעולם לא דן בחיסון נגד סרטן מהסוג הזה, ולכן לא ברור באיזה קצב יבחן את הבקשה, כך לפי קרן קנודסן, מנכ"לית מכון פרקר, ארגון ללא כוונת רווח לחקר טיפולים בסרטן. "זה יהיה שטח חדש עבור ה-FDA", אמרה לוושינגטון פוסט.
מחיר הטיפול עדיין לא ידוע, וחברות התרופות נוהגות לחשוף אותו רק לאחר האישור. בין החוקרים שלקחו חלק בניסוי היה גם פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבילינסון. קיטרודה כלולה כבר היום בסל הבריאות, אך כדי שהחיסון יהיה זמין לחולים בישראל במימון ציבורי, הוא יצטרך לעבור רישום במשרד הבריאות ולהיכלל בסל.
השאלה הגדולה היא אם ההצלחה תשוחזר גם בסוגי סרטן אחרים. מלנומה נחשבת לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים של האימונותרפיה, בין היתר משום שהגידולים שלה נושאים בדרך כלל מספר גבוה של מוטציות, מה שמספק לחיסון האישי יותר מטרות לתקיפה. השילוב נבחן כבר בניסויים בסרטן ריאה, שלפוחית השתן והכליה, אבל רק החודש הודיעה חברת ביונטק כי חיסון mRNA שפיתחה נגד סרטן ראש וצוואר לא עמד באחד מיעדיו לשיפור ההישרדות. "אני יכול לחלום על בניית בקתת עץ, אבל יש לנו כמה גזרי עץ, ורק כרתנו עץ אחד", אמר ד"ר דין לי, נשיא מעבדות המחקר של מרק. "כריתה של עץ אחד לא נותנת לך בקתה או כפר".