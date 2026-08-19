צעד משמעותי בדרך להפיכת חיסוני mRNA אישיים נגד סרטן לטיפול של ממש: חברות מודרנה ומרק הודיעו היום (רביעי) כי החיסון האישי שפיתחו נגד מלנומה, בשילוב עם תרופת האימונותרפיה קיטרודה (Keytruda), השיג את יעדיו בניסוי שלב 3 רחב היקף. מדובר בפעם הראשונה שטיפול סרטני המבוסס על טכנולוגיית mRNA מצליח בניסוי בשלב זה, הנחשב לאחד המבחנים המכריעים בדרך לאישור טיפול חדש.

הניסוי, INTerpath-001, כלל 1,137 חולי מלנומה בסיכון גבוה, בשלבים IIB עד IV, שהגידול שלהם הוסר לחלוטין בניתוח. המשתתפים קיבלו במשך כשנה את הטיפול המקובל בקיטרודה, כאשר חלקם קיבלו בנוסף את החיסון האישי intismeran autogene של מודרנה. לפי התוצאות הראשוניות שפרסמו החברות, השילוב הוביל לשיפור מובהק סטטיסטית ובעל משמעות קלינית במשך הזמן ללא חזרת המחלה וגם במשך הזמן ללא הופעת גרורות מרוחקות, בהשוואה לקיטרודה בלבד.

גלריה צעד משמעותי בדרך לאישור הטיפול ( צילום: shutterstock )

התגובה בשווקים המחישה את גודל הציפיות מהתוצאות. מניית מודרנה זינקה בכ-150% בוול סטריט בעקבות ההודעה, בעוד מניית מרק עלתה ביותר מ-10%. עבור מודרנה, שהתפרסמה בזכות חיסון הקורונה אך מתמודדת בשנים האחרונות עם הירידה החדה בביקוש אליו, הצלחת הניסוי עשויה להיות משמעותית במיוחד: החיסון האישי נגד סרטן נחשב לאחד הפיתוחים החשובים בצנרת המוצרים העתידית שלה.

צילום: אלעד מלכה

"זה מבסס ומוכיח את מה שמחקר פאזה שנייה הראה", אומר פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבילינסון, שגם לקח חלק במחקר. "זו הפעם הראשונה שבה מחקר פאזה שלישית מראה יעילות של טיפול מותאם אישית שמפעיל את מערכת החיסון, באופן שמבוסס על המאפיינים הספציפיים של המטופל, במניעת הישנות המחלה או התפתחות גרורות, מעבר לאפקט של פמברוליזומאב, תרופה שמאושרת לשימוש וכלולה בסל הבריאות. זו פריצת דרך".

מרקל מדגיש כי בשלב זה עדיין לא פורסמו הנתונים המלאים מהניסוי. "צריך להמתין לפרסום המדעי כדי להבין את גודל האפקט, ולראות האם התוצאות ישפיעו על תוחלת החיים", הוא אומר. לדבריו, הטכנולוגיה כבר נבחנת כיום במתארים דומים של מניעת הישנות במגוון ממאירויות, ובהן סרטן ריאות.

המחקר יימשך כדי לבדוק נתונים נוספים, ובראשם ההישרדות הכוללת של החולים. מודרנה ומרק מסרו כי לא התגלו בעיות בטיחות חדשות בהשוואה למחקרים הקודמים, וכי הן מתכוונות להציג את הנתונים המלאים בכנס רפואי בינלאומי ולדון בהם עם רשויות הרגולציה לקראת הגשת בקשה לאישור הטיפול. בשלב זה ידוע כי השילוב שיפר באופן מובהק את משך הזמן ללא חזרת המחלה וללא הופעת גרורות מרוחקות, אך עדיין לא ידוע בכמה בדיוק ירד הסיכון בניסוי הגדול.

החיסון שונה מחיסונים רגילים בכך שאין למעשה חיסון אחד שמיועד לכל החולים. לאחר שהמלנומה מוסרת בניתוח, מתבצע ריצוף גנטי של הגידול ושל תאים בריאים של אותו מטופל. החוקרים מאתרים את המוטציות הייחודיות שנוצרו בתאי הסרטן ובוחרים עד 34 מהן, שעשויות לשמש מעין "סימני זיהוי" עבור מערכת החיסון. על בסיס המידע הזה מיוצרת לכל חולה מולקולת mRNA אישית, שמלמדת את תאי מערכת החיסון לזהות את החתימה הייחודית של הגידול ולתקוף תאים הנושאים אותה.

לצד החיסון ניתן קיטרודה, אחד מטיפולי האימונותרפיה המרכזיים נגד מלנומה. התרופה חוסמת מנגנון שבאמצעותו תאים סרטניים מצליחים לחמוק ממערכת החיסון, בעוד החיסון האישי אמור לספק למערכת החיסון מטרות מדויקות יותר לתקיפה. הרעיון הוא שגם לאחר שהגידול עצמו הוסר, מערכת החיסון תמשיך לזהות את חתימתו ותוכל להשמיד תאים סרטניים שנותרו בגוף או מופיעים בהמשך.

מלנומה - הצורה הקטלנית ביותר של סרטן העור. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הציפיות מתוצאות הניסוי החדש היו גבוהות בעקבות נתונים מעודדים מאוד ממחקר קטן יותר. בניסוי שלב 2, שכלל 157 חולי מלנומה בסיכון גבוה, נמצא לאחר יותר מחמש שנות מעקב כי 68.8% מהחולים שקיבלו את החיסון יחד עם קיטרודה נותרו ללא חזרת המחלה, לעומת 49.1% מהחולים שטופלו בקיטרודה בלבד. השילוב הפחית ב-49% את הסיכון לחזרת המחלה או למוות וב-59% את הסיכון להופעת גרורות מרוחקות או למוות.

אלא שהמחקר ההוא היה קטן יחסית, ולכן נותרה השאלה המרכזית אם התוצאה תחזור על עצמה גם בניסוי גדול ומבוקר הרבה יותר. ביוני האחרון ציינו החוקרים כי ניסויי חיסון נגד סרטן נערכים כבר עשרות שנים, אך עד כה לא הצליח טיפול כזה להציג יעילות בעלת משמעות קלינית בניסוי שלב 3. כעת התקבלה התשובה הראשונית: גם בניסוי שכלל יותר מאלף חולים הצליח השילוב להתעלות על הטיפול בקיטרודה בלבד.

"התוצאות של היום הן נקודת ציון בטיפול המשלים במלנומה", מסרה פרופ' ג'ורג'ינה לונג, החוקרת הראשית של המחקר והמומחית למלנומה מאוניברסיטת סידני. לדבריה, השילוב עשוי ליצור בעתיד מודל טיפולי חדש לחולי מלנומה לאחר ניתוח ולהגדיל את משך הזמן שבו הם נותרים ללא סרטן.