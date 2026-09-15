המרכז הרפואי וולפסון עדכן בצהריים (יום ג') כי ילד בן ארבע, תושב חולון, מאושפז בימים אלו בבית החולים כשהוא סובל מזיהום פולשני וקשה של חיידק מנינגוקוק. הילד הגיע למיון הילדים עם תסמינים שהתפתחו במהירות, ולאחר בדיקות אובחן כסובל מזיהום פולשני של החיידק. כעת מצבו יציב.

ילד מאושפז בבית חולים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

ד"ר דיאנה טשר, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון, מסרה: "אנו מטפלים כעת בפעוט כבן ארבע, תושב חולון, שהגיע אלינו במצב קשה כתוצאה מזיהום פולשני של חיידק המנינגוקוק. מדובר באחד הזיהומים האלימים, המסוכנים והדוהרים ביותר שאנו מכירים ברפואת הילדים. חיידק המנינגוקוק יכול לתקוף אדם בריא לחלוטין ולהביא תוך שעות בודדות לקריסת מערכות, לשוק ספטי ולסכנת חיים ממשית".

מהו מנינגוקוק?

"מדובר בחיידק ששוכן בלוע של 10%-20% מהאוכלוסייה, ולעיתים עובר מנשאות למחלה פעילה. כלומר, במקרים מסוימים החיידק חודר למחזור הדם או למערכת העצבים וגורם לדלקת קרום המוח או לספסיס (הרעלת דם)".

"האתגר הגדול הוא שהסימנים הראשונים אינם ספציפיים ודומים מאוד למחלה ויראלית רגילה - חום, חולשה, כאבי שרירים או כאבי ראש - אך הקצב שבו המחלה מסלימה הוא דרמטי. תוך 24 עד 48 שעות בלבד מצב החולה עלול להידרדר לכדי מחלה סוערת, ולכן כל עיכוב באבחון או בטיפול עלול להיות קריטי", מציינת ד"ר טשר.

צילום: דוברות המרכז הרפואי וולפסון

"המחלה פוגעת בשכיחות הגבוהה ביותר בגילאי לידה עד שנתיים, וגם אוכלוסיות המתגוררות בצפיפות ומדוכאי חיסון נמצאים בסיכון מוגבר. אנו קוראים להורים ולצוותים הרפואיים לשמור על ערנות ולהכיר את סימני האזהרה. צוואר נוקשה, אפתיה או פריחה פטכיאלית (נקודות אדומות-סגולות שאינן נעלמות בלחיצה) מהווים סימני אזהרה קלאסיים. אם מזהים אותם, יש לפנות לטיפול רפואי דחוף במיון".

החיסון שלא נכנס לסל - שבע פעמים

המקרה בוולפסון אינו הראשון השנה. ב חודש יוני נפטרו שני פעוטות, באיכילוב ובסורוקה, כתוצאה מחיידק מנינגוקוק . על רקע המקרים חזרה לכותרות שאלת החיסון: נגד מנינגוקוק מזן B קיים חיסון בשם בקסרו (Bexsero) , שאינו כלול בתוכנית חיסוני השגרה לתינוקות ולילדים. הוא מומלץ על ידי משרד הבריאות ואיגוד רופאי הילדים לכל ילד עד גיל שנתיים, לצד חיסוני השגרה האחרים, אך ניתן כיום רק במסגרת הביטוחים המשלימים - בעלות של כמה מאות שקלים למנה, ובסך הכול שלוש מנות.

בקסרו הוגש לוועדת סל התרופות לשנת 2026 בפעם השביעית, אך שוב לא נכלל בסל. רוב חברי הוועדה טענו שהשפעתו מצומצמת ביחס לעלותו הגבוהה, כ-63 מיליון שקל, והמתנגדים סברו שדלקת קרום המוח עלולה להיגרם גם מגורמים שאינם קשורים לחיידק המנינגוקוק, וכי החיסון מגן רק מפני זן B מבין זנים רבים.