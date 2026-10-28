תרופה חדשה הפחיתה בכשליש את הסיכון למוות של חולות בסרטן רירית הרחם (endometrial cancer) בשלב מתקדם, ותרופה אחרת בלמה את התקדמות המחלה לזמן ארוך כמעט פי שניים אצל חולי סרטן ריאות עם מוטציה גנטית מסוימת. שתיהן פותחו בסין, ואת דרכן למערב סוללות ענקיות פארמה גלובליות, עדות לשינוי הטקטוני שעובר על התעשייה כולה. הנתונים הוצגו השבוע ב כנס האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית (ESMO) שננעל אתמול (יום ג') במדריד, והמחקרים על שתיהן פורסמו במקביל ב כתב העת הרפואי החשוב The Lancet .

גלריה שני טיפולים חדישים נגד סרטן, תוצאות מרשימות - ורמז עבה על הדרך שאליה צועדת תעשיית הפארמה העולמית ( צילום: shutterstock )

התרופה הראשונה, שנבחנה בחולות סרטן רירית הרחם בשלב מתקדם, היא סציטוזומאב טירומוטקן (sacituzumab tirumotecan), המכונה בקיצור sac-TMT. היא פותחה בחברה הסינית קלון-ביוטק (Kelun-Biotech), ומחוץ לסין מפתחת אותה חברת MSD, המוכרת בארצות הברית בשם מרק (Merck). במחקר TroFuse-005, מחקר שלב 3 (בדרך כלל השלב האחרון לפני הגשת בקשה לאישור התרופה) שנערך במדינות רבות בעולם, השתתפו 776 חולות שמחלתן חזרה או התקדמה אחרי כימותרפיה מבוססת פלטינה ואימונותרפיה. הן חולקו באקראי לשתי קבוצות: קבוצה אחת קיבלה את התרופה החדשה פעם בשבועיים, והשנייה כימותרפיה לבחירת הרופא, דוקסורוביצין או פקליטקסל.

חציון ההישרדות של החולות שקיבלו את sac-TMT עמד על 19 חודשים, לעומת 12.1 חודשים בכימותרפיה, כלומר כמעט שבעה חודשים נוספים, והסיכון למוות ירד ב-32%. חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה התארך מ-3.9 חודשים ל-7.2. אצל 35.1% מהחולות הגידול הצטמק או נעלם, פי שניים מאשר בכימותרפיה (17.3%), והתגובה גם נמשכה זמן רב יותר: חציון של 11.1 חודשים, לעומת 6.9. הנתונים מבוססים על ניתוח ביניים, אחרי מעקב חציוני של 14 חודשים.

החוקרת הראשית של המחקר, פרופ' דומניקה לורוסו מאוניברסיטת הומניטס (Humanitas University) שבמילאנו, הדגישה שזו התרופה הראשונה מסוגה שהאריכה את ההישרדות של חולות במצב הזה לעומת כימותרפיה, במחקר שלב 3 גלובלי. "שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן רירית הרחם עולים בעולם, ולתוצאות של TroFuse-005 יש פוטנציאל לשנות את הדרך שבה אנחנו מטפלים בחולות שכבר קיבלו כימותרפיה מבוססת פלטינה ואימונותרפיה", אמרה.

מטען רעיל שפוגע גם בתאים השכנים

התרופה היא נוגדן מצומד (antibody-drug conjugate, ADC), כלומר נוגדן שמזהה את תאי הסרטן, ומחובר אליו חומר כימותרפי. הנוגדן מכוון לחלבון TROP2, שמופיע בסוגי סרטן רבים על פני תאי הגידול בכמויות גדולות בהרבה מאשר על תאים בריאים. אחרי שהנוגדן נקשר לחלבון, התרופה נבלעת בתוך תא הסרטן ומשחררת בו את המטען, חומר שפוגע ב-DNA של התא וגורם למותו. לפי יצרנית התרופה, המטען מסוגל לחדור גם דרך קרום התא, וכך הוא פוגע גם בתאי גידול סמוכים. החיבור בין הנוגדן למטען תוכנן כך שהמטען יישאר צמוד לנוגדן בזרם הדם וישתחרר בעיקר בתוך הגידול.

אחרי שהנוגדן נקשר לחלבון, התרופה נבלעת בתוך תא הסרטן ומשחררת בו את המטען, חומר שפוגע ב-DNA של התא וגורם למות. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

סרטן רירית הרחם מתחיל בשכבה הפנימית של הרחם, והוא הסוג הנפוץ ביותר של סרטן הרחם. לפי MSD, זה סוג הסרטן השישי בשכיחותו בקרב נשים בעולם. בארצות הברית צפויים השנה כ-68 אלף מקרים חדשים ויותר מ-14 אלף מקרי מוות מהמחלה, לפי נתוני האגודה האמריקנית לסרטן . אחרי הטיפול הראשוני המחלה עלולה לחזור, ולעתים קרובות היא חוזרת עם גרורות באיברים מרוחקים.

לתועלת יש מחיר מסוים: תופעות לוואי קשות שיוחסו לטיפול נרשמו אצל 54.4% מהמטופלות, לעומת 41.4% בכימותרפיה. השכיחות שבהן היו אנמיה, ירידה בתאי הדם הלבנים ופצעים בפה. עם זאת, רק 3.1% הפסיקו את הטיפול בגללן, לעומת 4.9% בכימותרפיה, ולפי MSD איכות החיים של המטופלות נשמרה לאורך הטיפול.

ביופסיה של סרטן רירית הרחם ( צילום: shutterstock )

בעקבות התוצאות קיבל מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את בקשת האישור של MSD למסלול בדיקה מזורז, וההחלטה צפויה עד 15 ביוני 2027. לדברי ד"ר דין לי, נשיא מעבדות המחקר של החברה, MSD מקווה לקבל את האישור עוד לפני המועד. בסך הכול עורכת החברה 18 מחקרי שלב 3 גלובליים של התרופה בסוגי סרטן שונים, עשרה מהם בסוגי סרטן של נשים, ובהם מחקר שבוחן אותה כטיפול ראשון בסרטן רירית הרחם.

המוטציה שנפוצה במיוחד באסיה

התרופה השנייה, שנבחנה בחולי סרטן ריאות מתקדם, היא איזלונטמאב ברנגיטקן (izalontamab brengitecan), המכונה iza-bren. היא פותחה בחברה הסינית ביוקין (Biokin). מחוץ לסין מפתחות אותה חברת הבת האמריקנית שלה, SystImmune, ובריסטול מאיירס סקוויב (Bristol Myers Squibb, BMS). המחקר התמקד בחולי סרטן ריאות מתקדם מסוג תאים לא-קטנים (non-small cell lung cancer) עם מוטציה בגן EGFR, שמחלתם התקדמה למרות טיפול בתרופות ממוקדות מהדור השלישי נגד המוטציה, כמו אוסימרטיניב (Tagrisso). לפי החוקרים, המוטציה נמצאת אצל כמחצית מחולי סרטן הריאות המתקדם באסיה, לעומת 10% עד 15% באירופה ובצפון אמריקה.

ב מחקר PANKU-Lung01 , שנערך ב-73 מרכזים רפואיים בסין, השתתפו 432 חולים. מחציתם קיבלו את התרופה החדשה בעירוי, והשאר קיבלו כימותרפיה מבוססת פלטינה, טיפול מקובל בשלב הזה. חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה עמד על 11.1 חודשים עם iza-bren, לעומת 5.7 חודשים בכימותרפיה, והסיכון להתקדמות המחלה או למוות ירד ב-60%. אחרי שנה, 46.5% ממקבלי התרופה היו בחיים ומחלתם לא התקדמה, לעומת 14.4% בכימותרפיה. אצל 60.2% מהחולים שקיבלו אותה הגידול הצטמק או נעלם, לעומת 34.5% בכימותרפיה.

גם התרופה השנייה היא נוגדן מצומד, אבל הנוגדן שלה מכוון לשתי מטרות בבת אחת: החלבון EGFR והחלבון HER3, שהכמות שלו על פני תאי הגידול עשויה לעלות אחרי הטיפול בתרופות הממוקדות. לדברי החוקרים, זה המחקר הראשון בשלב 3 שמראה תועלת של נוגדן מצומד שמכוון לשתי מטרות. תופעות הלוואי הקשות שיוחסו לטיפול היו שכיחות יותר מאשר בכימותרפיה, 79% לעומת 62%, ובעיקר פגיעה בספירות הדם, אבל רק 2% הפסיקו בגללן את הטיפול, בדיוק כמו בקבוצת הכימותרפיה.

התרופה עשויה לשנות את מהלך המחלה ולתת לחולים בסרטן הריאות עם מוטציה בגן EGFR יותר זמן לפני שמצבם מחמיר ( צילום: shutterstock )

"כשסרטן ריאות עם מוטציית EGFR מתקדם אחרי טיפול בתרופות הממוקדות, לחולים ולרופאים היו עד היום מעט אפשרויות טיפול יעילות, והכימותרפיה, שהתועלת שלה בהישרדות מוגבלת, שימשה לרוב ברירת מחדל", אמר החוקר הראשי, פרופ' לי ג'אנג ממרכז הסרטן של אוניברסיטת סון יאט-סן בגואנגג'ואו. לדבריו, הממצאים מצביעים על כך שהתרופה עשויה לשנות את מהלך המחלה ולתת לחולים יותר זמן לפני שמצבם מחמיר. נתוני ההישרדות הכוללת, לעומת זאת, עדיין לא בשלים. בניתוח הביניים הם נטו לטובת התרופה: אחרי שנה וחצי היו בחיים 68.8% מהחולים שקיבלו אותה, לעומת 55.3% בכימותרפיה, אבל ההבדל עדיין לא עמד בסף המובהקות הסטטיסטית שנקבע מראש.

הדרך מסין לסל התרופות

לדברי החוקרים, ייתכן שפער ההישרדות הצטמצם בגלל הטיפולים שקיבלו בהמשך חולי קבוצת הכימותרפיה: כ-19% מאלה שסיימו את הטיפול במחקר קיבלו נוגדן מצומד נגד TROP2, מאותה קבוצה של sac-TMT. ו-sac-TMT כבר הראתה שהיא מאריכה את חייהם של חולים כאלה. במחקר שערכה קלון בסין, אצל חולי סרטן ריאות עם מוטציית EGFR שמחלתם התקדמה אחרי התרופות הממוקדות, היא האריכה את חציון ההישרדות ל-25.9 חודשים, לעומת 17.4 חודשים בכימותרפיה, לפי הנתונים הסופיים שהוצגו בכנס. על סמך תוצאות מוקדמות יותר של המחקר, שפורסמו בשנה שעברה ב כתב העת New England Journal of Medicine , היא כבר אושרה בסין לטיפול בקבוצת החולים הזו.

הטיפולים החדישים שהתחילו בצ'נגדו עשויים להגיע בשנים הקרובות גם לחולים בישראל. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

שתי התרופות ממחישות את מקומן ההולך וגדל של החברות הסיניות בפיתוח טיפולים חדשניים: שתיהן פותחו בצ'נגדו שבמחוז סצ'ואן, וענקיות פארמה אמריקניות רכשו את הזכויות עליהן מחוץ לסין. לפי רויטרס, ערך עסקאות הרישוי שחתמו חברות סיניות עם חברות זרות זינק כמעט פי עשרה בתוך ארבע שנים , והגיע ל-137.7 מיליארד דולר ב-2025. MSD רכשה את הזכויות על sac-TMT עוד במאי 2022, ולפי אתר STAT , התרופה חיונית למאמציה להחליף את ההכנסות שתאבד כשיפקע ב-2028 הפטנט על קיטרודה (Keytruda), תרופת האימונותרפיה שלה.