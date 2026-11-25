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יותר מ-20 אלף ישראלים עוברים מדי שנה אוטם בשריר הלב, המוכר יותר כהתקף לב. עבור רבים מהם, לאחר הצנתור והשתלת ה"סטנט" שפותח את העורק החסום, נדמה שהאירוע מאחוריהם ושאפשר לחזור לשגרה. אלא שמבחינת הקרדיולוגים, דווקא בנקודה הזו מתחיל שלב חדש וקריטי בטיפול.

התקף לב הוא ביטוי לטרשת עורקים, מחלה שעלולה להמשיך להיות פעילה גם לאחר שהעורק החסום טופל. לכן, אחת המטרות המרכזיות לאחר האירוע היא להפחית ככל האפשר את הסיכון להתקף לב נוסף. הבשורה הטובה היא שכיום עומדים לרשות הרופאים והמטופלים כלים יעילים יותר מאי פעם להפחתת הסיכון – באמצעות טיפול תרופתי מותאם, שיקום לב והקפדה על אורח חיים בריא.





גלריה מה עושים אחרי אירוע הלב? ( צילום: shutterstock )

'סערה' שנמשכת חודשים ודלקת שנשארת בגוף

ברוב המקרים, התקף לב הוא תוצאה של תהליך טרשתי ודלקתי ממושך. כולסטרול רע (LDL) וחומרים נוספים מצטברים בדופן העורקים ויוצרים רובד טרשתי. כאשר הרובד הטרשתי נסדק, עלול להיווצר קריש דם שחוסם את זרימת הדם לשריר הלב.

"הצנתור פותח במהירות את העורק שנחסם, אבל הוא אינו עוצר את התהליך הטרשתי והדלקתי שבבסיס המחלה. במקרים רבים קיימים רבדים טרשתיים נוספים בעורקים אחרים, שעדיין אינם גורמים לחסימה", מסבירה ד"ר אורית קרני-רחקוביץ', מנהלת היחידה לשיקום חולי לב ומניעת מחלות לב והמכון לקרדיולוגיה אמבולטורית במערך הלב, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין. "בנוסף, סביב האירוע החריף עצמו מתפתחת מעין 'סערה' בגוף, שבמהלכה קיימת נטייה מוגברת להיווצרות קרישי דם. מצב זה עשוי להימשך כמה חודשים ואף עד שנה לאחר האירוע".

בתקופה שלאחר התקף הלב נמצאים המטופלים בסיכון מוגבר לאירוע נוסף, ולכן הטיפול לאחר הצנתור והשתלת הסטנט כולל תרופות נוגדות קרישה וטסיות, לצד טיפול אינטנסיבי להורדת הכולסטרול. הסטטינים, המהווים את עמוד התווך של הטיפול להורדת כולסטרול, מסייעים להפחית את רמות ה-LDL ולייצב את הרובד הטרשתי בדופן העורק. זו גם אחת הסיבות לחשיבותם לאחר התקף לב, גם כאשר ערכי הכולסטרול לפני האירוע לא נראו גבוהים במיוחד. "שלושת מרכיבי הטיפול – ההתערבות בצנתור, הטיפול התרופתי ושינוי אורח החיים – פועלים במקביל ומשלימים זה את זה", מדגישה ד"ר קרני-רחקוביץ'.





מה חשוב לעשות אחרי אירוע לבבי? ( ynet )





1. להוריד את ה-LDL באופן דרסטי ובמהירות

אחד היעדים המרכזיים לאחר התקף לב הוא הפחתה משמעותית של רמת ה- LDL המכונה "הכולסטרול הרע". כיום הטיפול מותאם לכל מטופל בהתאם לרמת הסיכון שלו, במטרה להגיע לערכי יעד מוגדרים. "אצל מטופלים בסיכון גבוה מאוד, ובהם מי שכבר עברו התקף לב, שואפים לרמת LDL נמוכה מ-55 מ"ג לדציליטר ולירידה של לפחות 50% בהשוואה לערך ההתחלתי", מסבירה ד"ר קרני-רחקוביץ'. "כך, למשל, גם אם לפני האירוע רמת ה-LDL הייתה 90 ונראתה לכאורה תקינה, לאחר התקף לב נרצה להגיע לערכים נמוכים משמעותית".

גם לרמת הטריגליצרידים יש חשיבות, ורצוי שתהיה נמוכה מ-150 מ"ג לדציליטר. לדברי ד"ר קרני-רחקוביץ', מדובר ביעדים מחמירים משמעותית בהשוואה לאלה הנהוגים אצל מי שלא עבר אירוע לבבי, "מכיוון שהגוף כבר הוכיח שהוא יודע לפתח טרשת ואירוע לבבי".

איך משלימים את הטיפול בסטטינים?

סטטינים במינון גבוה הם אבן היסוד של הטיפול, ולרוב מורידים כ-50-60% מרמת ה-LDL. עם זאת, חלק מהמטופלים אינם מגיעים ליעד באמצעותם בלבד, ובמקרים אלו מוסיפים תרופה ממשפחת מעכבי הספיגה, שיכולה להעלות את ההפחתה הכוללת ל-60%-65%. "כאשר גם השילוב הזה אינו מספיק, ובמקרים בהם תופעות הלוואי של הסטטינים קשות מדי או כשמדובר במטופלים בסיכון גבוה במיוחד, נכנסים לתמונה מעכבי PCSK9, תרופות ביולוגיות הניתנות בזריקה תת-עורית, שיכולות להוריד את ה-LDL בעד 80%", אומרת ד"ר קרני-רחקוביץ'.

לדבריה, מחקרים הראו שהתרופות הללו לא רק מורידות את רמות הכולסטרול ומשפרות את תוצאות בדיקות הדם, אלא גם מפחיתות בפועל את הסיכון להתקפי לב, לאירועים לבביים נוספים ולתמותה ממחלות לב וכלי דם. תופעות הלוואי שלהן בדרך כלל קלות וכוללות בעיקר תסמינים דמויי שפעת ואדמומיות באזור ההזרקה. "מחקרים מראים שהן עשויות להפחית בכ-20%–30% גם את רמת ה-Lp(a), חלקיק שומני-חלבוני בדם הדומה לכולסטרול, שרמתו נקבעת בעיקר על ידי גורמים גנטיים ושערכים גבוהים שלו קשורים לסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם".

2. לא מפסיקים גם כשמרגישים טוב: התרופות הן לכל החיים

לא מעט מטופלים מפסיקים את התרופות כמה חודשים לאחר האירוע, בין משום שהם מרגישים טוב וחזרו לשגרה ובין בשל חשש מתופעות לוואי. אלא שהיעדר תסמינים אינו מעיד בהכרח שהסיכון חלף. הטיפול התרופתי נועד להמשיך ולהגן על הלב וכלי הדם גם כשהמטופל מרגיש מצוין, ולהפחית את הסיכון להיווצרות קרישי דם ולהתקף לב נוסף.

"לחלק מהתרופות, כמו סטטינים ונוגדי טסיות, יש חשיבות רבה גם בטווח הארוך. משך הטיפול משתנה בהתאם לסוג התרופה ולמצבו של המטופל, ולכן כל שינוי במינון או הפסקת טיפול צריכים להיעשות רק בהתייעצות עם הרופא המטפל", מדגישה ד"ר קרני-רחקוביץ'. לדבריה, גם אם מופיעות תופעות לוואי, לא כדאי להפסיק את הטיפול באופן עצמאי. במקרים רבים ניתן לשנות מינון, להחליף תרופה או להתאים טיפול אחר שיאפשר להמשיך להגן על הלב.

3. שיקום לב הוא הדרך לחזור לחיים הרגילים שהיו לכם לפני האירוע

שיקום לב הוא מסגרת טיפולית שאליה מגיעים המטופלים באופן קבוע לאחר השחרור מבית החולים, והיא משלבת פעילות גופנית בפיקוח רפואי עם ליווי של צוות רב-מקצועי, הכולל מאמנים, פיזיולוגים, אחיות ודיאטניות, ובמידת הצורך גם עובדת סוציאלית ופסיכולוגית. "התוכנית מתקיימת בדרך כלל פעמיים בשבוע וכוללת אימוני אירובי וכוח בהשגחה, במטרה להחזיר את המטופל בהדרגה ובאופן בטוח לרמת התפקוד והכושר שהיו לו לפני האירוע", מסבירה ד"ר קרני-רחקוביץ'. "השיקום מתקיים לתקופה מוגדרת, כשהמטרה היא להעניק למטופל את הכלים והביטחון שיאפשרו לו בהמשך לחזור לשגרה ולהמשיך בפעילות באופן עצמאי".

חלק בלתי נפרד מהמאמץ: שמירה על אורח חיים בריא ( shutterstock )

4. שינוי אורח חיים כחלק בלתי נפרד מהתוכנית

לצד הטיפול התרופתי, שינוי אורח החיים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ למנוע את האירוע הלבבי הבא. "הפסקת עישון, תזונה ים-תיכונית, פעילות גופנית סדירה, הימנעות מצריכה מופרזת של אלכוהול ואיזון של גורמי סיכון כמו לחץ דם וסוכרת – כל אלה יכולים להפחית משמעותית את הסיכון לאירוע נוסף", מבהירה ד"ר קרני-רחקוביץ'. "אף רופא לא מצפה מהמטופלים שלו לבצע את כל השינויים ביום אחד, אבל חשוב להבין שהם חלק מהטיפול הרפואי לכל דבר, ולא רק המלצות כלליות לאורח חיים בריא".

המטרה היא לבנות בהדרגה שגרה שאפשר להתמיד בה לאורך זמן. עבור מטופל אחד הצעד הראשון יכול להיות הפסקת עישון, עבור אחר חזרה הדרגתית לפעילות גופנית, ועבור מטופל נוסף שינוי בהרגלי התזונה או ירידה במשקל. גם כאן יש חשיבות למעקב ולליווי מקצועי, שמאפשרים להציב יעדים מציאותיים, לבחון את ההתקדמות ולהתאים את ההמלצות למצבו וליכולותיו של כל מטופל. בסופו של דבר, מניעת האירוע הבא אינה נשענת על צעד אחד, אלא על שילוב בין טיפול תרופתי, מעקב רפואי והרגלים שניתן לשמר לאורך שנים.

5. מעקב רפואי לאורך זמן

גם לאחר החזרה לשגרה, חשוב להמשיך בביקורות מסודרות אצל הקרדיולוג ורופא המשפחה, לבצע בדיקות דם ולעקוב אחר רמות הכולסטרול, לחץ הדם וגורמי סיכון נוספים. המעקב מאפשר לוודא שהטיפול אכן משיג את יעדיו, לזהות שינויים בזמן ובמידת הצורך להתאים את התרופות וההמלצות. במילים אחרות, הטיפול בהתקף לב אינו מסתיים עם השחרור מבית החולים – מניעת האירוע הבא היא תהליך מתמשך.

בשורה התחתונה, התקף לב הוא נקודת מפנה, אבל הוא גם הזדמנות לפעול כדי להפחית משמעותית את הסיכון בהמשך. כיום עומדים לרשות המטופלים והרופאים כלים יעילים יותר מאי פעם – מטיפול תרופתי ושיקום לב ועד לאיזון גורמי הסיכון ושינוי אורח החיים. "היכרות עם יעדי הטיפול, התמדה בתרופות, מעקב מסודר ושיתוף פעולה עם הצוות המטפל יכולים להפחית את הסיכון לאירוע נוסף ולאפשר למטופלים לחזור לשגרה ולחיים מלאים", מסכמת ד"ר קרני-רחקוביץ'.

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