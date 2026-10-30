כמעט כולנו חווינו צרבת בשלב כזה או אחר בחיים: תחושת שריפה שמטפסת מהבטן אל מרכז החזה, לעיתים עד הגרון, ולעיתים מלווה גם בטעם חמוץ או מר בפה. ברוב המקרים מדובר באירוע חולף, כזה שמופיע אחרי ארוחה כבדה, קפה, אלכוהול או שכיבה מוקדמת מדי אחרי האוכל, ונעלם בלי להשאיר אחריו יותר מדי מחשבה.

למה יש לנו צרבת ואיך להקטין את הסיכוי לסבול ממנה? ( צילום: artlist )





אלא שהעובדה שצרבת היא תופעה כל כך שכיחה לא אומרת שהיא תמיד עניין שולי. כשהיא חוזרת שוב ושוב, מפריעה לשינה, משפיעה על האכילה או מתחילה ללוות את שגרת היום, היא יכולה להפוך למטרד משמעותי ולעיתים גם לסימן למחלה שדורשת בירור וטיפול. אז מה גורם לה, מתי היא נחשבת לתופעה נורמלית ומתי כבר כדאי לפנות לרופא?

"צרבת היא תחושה של בעירה בבית החזה, שעולה מהבטן לכיוון הגרון", מסביר ד"ר דן ליבובסקי, מנהל היחידה לנוירו-גסטרואנטרולוגיה ותנועתיות במערכת העיכול במרכז הרפואי שערי צדק. "חשוב להבדיל בינה לבין תחושות אחרות של בעירה, למשל במרכז הבטן או באזורים אחרים בבטן. כשאנחנו מדברים על צרבת, המקור הוא בוושט והתחושה האופיינית היא בחזה".

ברוב המקרים, לדבריו, התחושה הזאת קשורה למחלת החזר קיבתי-ושטי, או בקיצור - ריפלוקס. "מדובר בתוכן חומצי שעולה מהקיבה לכיוון הוושט דרך הסוגר הוושטי התחתון, מעין שסתום שאמור למנוע ממנו לעלות", אומר ד"ר ליבובסקי. "הקשר בין נוכחות של חומצה בוושט לבין תחושת הצריבה מוכח היטב מבחינה מנגנונית, פיזיולוגית ואפידמיולוגית. אצל רוב האנשים זו התחושה העיקרית".

גלריה מתי צרבת הופכת ליותר מאירוע חולף ודורשת בירור וטיפול? ( צילום: shutterstock )

עם זאת, אצל חלק מהאנשים החשיפה לחומצה אינה מתבטאת דווקא בתחושת השריפה הקלאסית, אלא בכאב בחזה, ולעיתים הכאב או הצריבה יכולים לטפס גבוה יותר ולהגיע עד הגרון. מכאן גם השם באנגלית, Heartburn, מילולית "שריפה בלב", שמתייחס לתחושת הבעירה באזור החזה. "כאבים כאלה יכולים להיות דומים מאוד לכאבים ממקור לבבי", מדגיש ד"ר ליבובסקי. "לכן, כשמופיעים כאבים בחזה, חשוב מאוד, לפני שקוראים להם צרבת, לשלול מחלת לב, מחלת ריאות או סיבה אחרת שעלולה להיות מסוכנת יותר. אחרי שנעשה בירור ונשלל מקור לבבי, כאב בחזה בהחלט יכול להיות אחד הביטויים המוכרים של מחלת החזר קיבתי-ושטי".

צילום: המרכז הרפואי שערי צדק

חשוב גם להבחין בין הצרבת עצמה לבין המחלה שעשויה לעמוד מאחוריה. "צרבת היא הסימפטום", מסביר פרופ' אמיר קליין, מנהל מכון גסטרו ברמב"ם. "ברוב המקרים היא נגרמת מריפלוקס קיבתי-ושטי, אבל שום דבר ברפואה הוא לא מאה אחוז. יכול להיות למשל גם ריפלוקס מרתי, ויש דרכים לאבחן גם אותו".

מה הגורמים לצרבת?

"אחת הסיבות השכיחות לריפלוקס שגורם לצרבת היא בקע סרעפתי", מסביר ד"ר ליבובסקי. לדבריו, המנגנון שאמור למנוע מתוכן הקיבה לעלות אל הוושט מורכב משני חלקים שפועלים יחד, וכאשר אחד מהם אינו מתפקד כראוי, ההגנה מפני עליית תוכן הקיבה נחלשת. "המרכיב הראשון הוא הסרעפת: סיבי השריר של רגלי הסרעפת, המכונות קרורה, מקיפים את הוושט באזור שבו הוא עובר דרכה ומסייעים לסגור את המעבר בין הוושט לקיבה. גם המבנה הזוויתי שנוצר באזור תורם למנגנון ההגנה מפני ריפלוקס. המרכיב השני הוא הסוגר הוושטי התחתון, אזור שרירי מעובה שנמצא בקצה הוושט ונשאר סגור רוב הזמן. שני המרכיבים האלה יחד יוצרים את מנגנון ההגנה מפני ריפלוקס", הוא מציין.

"בבקע סרעפתי, החלק העליון של הקיבה יחד עם הסוגר הוושטי התחתון עולים דרך הפתח של הסרעפת אל תוך בית החזה. כך נוצרת הפרדה בין הסוגר לבין שרירי הסרעפת שתומכים בו, וההגנה מפני ריפלוקס נפגעת. במקרים אחרים הבעיה היא דווקא בסוגר הוושטי עצמו, שיכול להיות חלש. לפעמים גם תרופות או מחלות מסוימות משפיעות על התפקוד שלו".

ויש מצבים שבהם המבנה עצמו תקין, אך הלחצים שמופעלים עליו משתנים. "אצל אנשים עם השמנה, למשל, או אצל נשים בהיריון, הלחץ בתוך חלל הבטן גבוה יותר", מסביר ד"ר ליבובסקי. "הלחץ הזה דוחף כלפי מעלה ויכול להתגבר על המנגנון נגד ריפלוקס גם כשהוא תקין מבחינה מבנית".

לצד זאת, לא כל מי שמרגיש צרבת סובל בהכרח מריפלוקס חומצי. אצל חלק קטן מהמטופלים מדובר במה שמכונה "צרבת תפקודית", מצב שבו תחושת הצריבה קיימת אף שבבדיקות עזר לא נמצאת מחלת החזר קיבתי-ושטי. "במצבים כאלה מדובר בהפרעה תחושתית, סנסורית, ובהפרעה בתקשורת בין המוח לבין הוושט", מסביר ד"ר ליבובסקי. "זה שייך לקבוצה של הפרעות בתקשורת בין מערכת העיכול למערכת העצבים. זה לא מאוד שכיח, אבל חשוב להכיר גם את האפשרות של צרבת תפקודית, במיוחד כשהטיפול המקובל אינו עוזר, משום שמצב זה דורש טיפול שונה".

"חשוב להבדיל בין צרבת לבין תחושות אחרות של בעירה, למשל במרכז הבטן או באזורים אחרים בבטן. כשאנחנו מדברים עליה, המקור הוא בוושט והתחושה האופיינית היא בחזה. מדובר בתוכן חומצי שעולה מהקיבה לכיוון הוושט דרך הסוגר הוושטי התחתון, מעין שסתום שאמור למנוע ממנו לעלות"

בנפרד מצרבת תפקודית, יש אנשים שיכולים להרגיש צרבת גם כאשר התוכן שעולה לוושט אינו חומצי. סיבה אפשרית נוספת לתסמינים היא הפרעה בתנועתיות של הוושט, כלומר מצב שבו השרירים שאחראים על תנועת המזון והנוזלים לאורך הוושט אינם פועלים באופן תקין.

עד כמה צרבת שכיחה?

צרבת מזדמנת שכיחה מאוד, אבל מחלת ריפלוקס קיבתי-ושטי שכיחה פחות. "אנחנו מדברים על סדר גודל של 10% עד 14% מהאוכלוסייה", אומר ד"ר ליבובסקי. גם פרופ' קליין מציין שהספרות מראה שכ-10% מהאוכלוסייה סובלים מצרבת לפחות פעם בשבוע.

המספרים האלה תואמים גם מחקרים רחבי היקף. מטא-אנליזה שכללה 102 אוכלוסיות מחקר ויותר מ-460 אלף בני אדם מצאה כי כאשר מגדירים את התופעה כצרבת או עליית תוכן קיבה לפחות פעם בשבוע, השכיחות הממוצעת עומדת על 13.3%. מטא-אנליזה בינלאומית נוספת העריכה את שכיחות מחלת הריפלוקס בעולם בכ-14%.

אבל עצם הופעת הצרבת אינה הופכת אותה בהכרח למחלה. "תוכן חומצי יכול לעלות מהקיבה לוושט ולגרום לתחושה הזאת, אבל זה לא אומר שמדובר במחלה שדורשת טיפול", מסביר ד"ר ליבובסקי. "אנחנו מתחילים להתייחס לזה כתסמינים מטרידים כאשר הבעיה גורמת לפגיעה באיכות החיים, לחוסר יכולת לתפקד, לסיבוכים או לקושי לאכול".

וכשהצרבת כבר חורגת ממטרד מזדמן, ההשפעה יכולה להיות רחבה יותר מתחושת השריפה עצמה. "אנשים צריכים לקחת תרופות, לפעמים לתקופות ממושכות, פונים הרבה פעמים לרופא וצריכים לעבור בירורים שחלקם פולשניים ולא תמיד נעימים, כדי לאבחן את המצב בצורה מדויקת ולהציע את הטיפול האופטימלי", אומר פרופ' קליין.

צילום: דוברות רמב"ם

ועדיין, גם בקרב מי שסובלים מריפלוקס אין משמעות הדבר בהכרח שיידרש טיפול אגרסיבי. "לא כל צרבת מצריכה רופא גסטרו, ובוודאי שלא ניתוח", מדגיש ד"ר ליבובסקי. "מתוך האנשים שסובלים מריפלוקס, חלק יצטרכו טיפול קבוע או כרוני, ורק חלק קטן יגיע לטיפולים פולשניים יותר".

מי נמצא בסיכון?

אחד מגורמי הסיכון הבולטים ביותר הוא עודף משקל. "גורם הסיכון הכי מוכר הוא השמנה", אומר ד"ר ליבובסקי. גם המחקר האפידמיולוגי תומך בקשר הזה: באותה מטא-אנליזה שהוזכרה קודם, השמנה נקשרה לסיכוי גבוה יותר לתסמיני ריפלוקס. שכיחות גבוהה יותר נמצאה גם בקרב בני 50 ומעלה ובקרב מעשנים.

עודף משקל - גורם הסיכון המוכר ביותר ( צילום: shutterstock )

לדברי פרופ' קליין, הגיל וההשמנה הם מהגורמים המשמעותיים ביותר, אך יש הבדל בין הסיכון לסבול מתסמיני ריפלוקס לבין הסיכון לפתח צורות מורכבות יותר של המחלה. "גברים נוטים לפתח צורות אגרסיביות יותר".

גם לעישון יש מקום בתמונה. "לגבי עישון ואלכוהול יש עדויות לכאן ולכאן, אבל כנראה שהקשר לעישון מבוסס יותר", אומר פרופ' קליין. "עישון גם פוגע בהפרשה של בלוטות הרוק שלנו. לרוק יש תפקיד בנטרול החומציות בוושט, מה שיכול לתרום גם לנוכחות מוגברת של חומצה בוושט. העישון הוא גם גורם סיכון להתפתחות סיבוכים של ריפלוקס וממאירות של הוושט". המחקרים בנושא אלכוהול אינם אחידים לחלוטין, אם כי מטא-אנליזה של מחקרים תצפיתיים מצאה קשר בין צריכת אלכוהול לבין סיכון מוגבר לריפלוקס, עם קשר חזק יותר ככל שתדירות השתייה וכמותה עלו.

ויש גם תרופות שעלולות להשפיע על התסמינים. ד"ר ליבובסקי מצביע בין היתר על תרופות ההרזיה שהפכו נפוצות בשנים האחרונות. "זה קצת פרדוקסלי: תרופות הרזיה יכולות להיות גורם סיכון לריפלוקס ולהגביר צרבת, אף שבמקביל הן גורמות לירידה במשקל, וירידה במשקל כשלעצמה בדרך כלל משפרת את הריפלוקס".

"לגבי עישון ואלכוהול יש עדויות לכאן ולכאן, אבל כנראה שהקשר לעישון מבוסס יותר. עישון גם פוגע בהפרשה של בלוטות הרוק שלנו. לרוק יש תפקיד בנטרול החומציות בוושט, מה שיכול לתרום גם לנוכחות מוגברת של חומצה בוושט. העישון הוא גם גורם סיכון להתפתחות סיבוכים של ריפלוקס וממאירות של הוושט"

גם במקרה של תרופות ההרזיה ממשפחת GLP-1, כמו אוזמפיק וויגובי, יש בשנים האחרונות יותר עדויות לקשר לריפלוקס. מחקר גדול שפורסם ב-2025 ועקב אחר אנשים עם סוכרת מסוג 2 מצא כי מי שטופלו בתרופות מהמשפחה הזאת היו בסיכון גבוה יותר לפתח ריפלוקס בהשוואה למי שקיבלו תרופות מסוג אחר לסוכרת. אחת הסיבות האפשריות היא שתרופות GLP-1 מאטות את קצב התרוקנות הקיבה, ולכן המזון נשאר בה זמן רב יותר ועלול להקל על עליית תוכן הקיבה לכיוון הוושט. עם זאת, מדובר בקשר שנמצא במחקר תצפיתי, ולא בהוכחה שהתרופות עצמן גורמות לריפלוקס אצל כל מי שנוטל אותן.

ומה לגבי סטרס? כאן המנגנון שונה. "סטרס יכול לגרום לנו להרגיש את הצרבת בעוצמה גדולה יותר", מסביר ד"ר ליבובסקי. "כשאנחנו במצב של לחץ, כל גירוי במערכת העיכול, כולל החומציות הזאת, יכול להיות מורגש יותר. סף החישה שלנו לגירויים במערכת העיכול יורד. זה לא אומר שבהכרח יש יותר חומצה, אלא שמה שכבר קיים מורגש בצורה חזקה יותר".

תרופות הרזיה עוזרות לרדת במשקל, אך מעלות את הסיכון לריפלוקס ( צילום: shutterstock )

אילו סיבוכים עלולים להתפתח?

אצל רוב האנשים צרבת אינה מובילה לסיבוכים, אבל חשיפה ממושכת של הוושט לתוכן הקיבה עלולה עם הזמן לגרום לנזק ממשי. הסיבוכים שכיחים יותר כאשר הריפלוקס אינו מטופל, אם כי לדברי פרופ' קליין הם עלולים להופיע לעיתים גם אצל מטופלים שמקבלים טיפול.

"אצל חלק מהאנשים מתפתחת אזופגיטיס, כלומר דלקת בוושט", מסביר פרופ' קליין. "במצב הזה כבר אפשר לראות בגסטרוסקופיה נזק ממשי לרירית הוושט: אודם, פצעים ולעיתים אפילו כיבים. זה יכול לגרום לכאב ולדימום". הפגיעה המתמשכת עלולה גם להותיר אחריה צלקות. "עם הזמן יכולה להתפתח היצרות באזור המעבר בין הוושט לקיבה כתוצאה מהצטלקות", הוא אומר. "היצרות כזאת עלולה לגרום לקושי בבליעה".

סיבוך אחר, שמתפתח לאורך זמן אצל חלק מהחולים, בשכיחות גבוהה יותר בקרב גברים, הוא מצב הנקרא "בארט". "במצב הזה חל שינוי בסוג התאים שמרכיבים את רירית הוושט באזור שנחשף שוב ושוב לתוכן הקיבה", מסביר פרופ' קליין. "זה כבר מצב טרום-סרטני, ובחלק קטן מהמקרים, לאורך שנים, עלול להתפתח על הרקע הזה סרטן מסוג אדנוקרצינומה של הוושט".

איך מאבחנים?

האבחון מתחיל קודם כל בתיאור התסמינים. לצד תחושת הצריבה האופיינית, אחד הביטויים השכיחים של ריפלוקס הוא עלייה של תוכן מהקיבה לכיוון הפה. "לפעמים ממש עולים נוזלים, והמטופל מרגיש טעם חמוץ או מר בפה", אומר פרופ' קליין. "אלה שני הדברים העיקריים".

כאשר התסמינים אופייניים ואין סימני אזהרה, במקרים רבים אפשר להסתמך בשלב הראשון על הסיפור הקליני ולהתחיל טיפול בהתאם. אבל אם התמונה אינה ברורה, אם התסמינים נמשכים למרות טיפול או אם מופיעים סימנים שמעוררים חשד לבעיה משמעותית יותר, עוברים לבירור מעמיק יותר.

"קושי בבליעה, כאב בזמן בליעה, דימום או ירידה במשקל הם מבחינתנו דגלים אדומים", מסביר פרופ' קליין. במצבים כאלה, וגם כאשר יש צורך לבדוק אם נגרם נזק לוושט, אחת הבדיקות המרכזיות היא גסטרוסקופיה - בדיקה שבה מוחדר דרך הפה צינור דק וגמיש עם מצלמה, המאפשר לרופא להסתכל ישירות על הוושט והקיבה. "המטרה היא לוודא שאנחנו לא מפספסים משהו מסוכן יותר, לזהות דלקת אם קיימת, להעריך את חומרתה ולשלול סיבוכים", אומר פרופ' קליין.

אלא שגם גסטרוסקופיה תקינה אינה שוללת בהכרח ריפלוקס. למעשה, אצל רבים מהמטופלים שסובלים מתסמינים אופייניים לא רואים ממצא חריג בבדיקה. "אצל רוב המטופלים אנחנו לא מוצאים דלקת בגסטרוסקופיה והבדיקה נראית תקינה", אומר פרופ' קליין. "במקרים כאלה צריך להתקדם לבדיקות אבחנתיות כמו ניטור חומציות, שבעצם מודד בצורה כמותית את כמות החומצה שעולה לוושט. אחת האפשרויות היא קפסולה אלחוטית בשם Bravo. מצמידים אותה לוושט בחלקו התחתון בזמן גסטרוסקופיה, והיא מודדת שם את החומציות. אחרי פרק זמן מסוים היא מתנתקת מעצמה ונפלטת באופן טבעי דרך מערכת העיכול".

גם גסטרוסקופיה תקינה אינה שוללת בהכרח ריפלוקס ( צילום: shutterstock )

קיימות גם בדיקות ניטור אחרות, שבהן מוחדר צנתר דק דרך האף לוושט למשך כיממה. חלקן מסוגלות לזהות לא רק ריפלוקס חומצי אלא גם עלייה של תוכן שאינו חומצי, וכך לסייע בבירור של מטופלים שממשיכים לסבול מתסמינים אף שהחשיפה שלהם לחומצה אינה חריגה.

ומה קורה אם גם הבדיקות האלה אינן מראות ממצא שמסביר את תחושת הצרבת? כאן חוזרת לתמונה האפשרות של צרבת תפקודית. "יש קריטריונים אבחנתיים שמאפשרים לקבוע שזה אכן המצב", אומר ד"ר ליבובסקי. "כדי להגיע לאבחנה כזאת צריך בדרך כלל הערכה של מומחה בתחום הנוירו-גסטרואנטרולוגיה".

איך מטפלים?

הטיפול בצרבת ובריפלוקס תלוי בתדירות התסמינים, בחומרתם ובשאלה אם כבר נגרם נזק לוושט. במקרים הקלים, הצעד הראשון הוא לעיתים שינוי של כמה הרגלים יומיומיים. "הטיפול הכי בסיסי שאפשר לעשות, במיוחד אצל אנשים שהתלונות שלהם לא משמעותיות או לא יומיומיות, הוא התאמה של אורחות החיים", אומר פרופ' קליין. "אם יש עודף משקל, כדאי לרדת במשקל. אם מעשנים או צורכים הרבה אלכוהול, כדאי להפסיק או להפחית".

"קושי בבליעה, כאב בזמן בליעה, דימום או ירידה במשקל הם מבחינתנו דגלים אדומים. המטרה היא לוודא שאנחנו לא מפספסים משהו מסוכן יותר, לזהות דלקת אם קיימת, להעריך את חומרתה ולשלול סיבוכים"

גם לתזמון האכילה ולתנוחת השינה יכולה להיות השפעה. מומלץ להימנע מארוחות סמוך לשעת השינה, במיוחד למי שסובל מתסמינים בשעות הלילה. "יש אנשים שהריפלוקס מפריע להם בעיקר כשהם שוכבים בלילה, עד כדי כך שהוא יכול להעיר אותם מהשינה", אומר פרופ' קליין. "במקרים כאלה אפשר להגביה את מראשות המיטה, למשל באמצעות מיטה מתכווננת או הגבהה מתאימה שיוצרת זווית. זה יכול לעזור מאוד".

ומה לגבי אוכל? שוקולד, קפאין, אלכוהול ומזונות חריפים וחומציים נחשבים אצל חלק מהאנשים לטריגרים אפשריים, אך לא כולם מגיבים אליהם באותה צורה. "יש מאכלים שאנחנו יודעים שיכולים להשפיע על הסוגר שבין הוושט לקיבה, כמו שוקולד, אלכוהול וקפאין", אומר פרופ' קליין. "לחלק מהאנשים עוזר מאוד להפחית גם מזונות חמוצים או חריפים. יש הרבה דברים שאפשר לנסות, ולחלק מהמטופלים זה יכול לעזור מאוד". גם ההמלצות המקצועיות כיום אינן דורשות מכל מי שסובל מריפלוקס להוציא באופן גורף רשימה ארוכה של מזונות מהתפריט, אלא להתאים את ההימנעות לטריגרים האישיים של המטופל.

כאשר הצרבת מופיעה רק מדי פעם, אפשר להיעזר גם בתכשירים ללא מרשם שמנטרלים או מפחיתים את החומציות. "יש סותרי חומצה שנמכרים בבתי המרקחת ללא מרשם, בכדורי מציצה או בסירופים, ואפשר לקחת אותם לפי הצורך", אומר פרופ' קליין. "זה מתאים בעיקר לאנשים עם תלונות לא מאוד קשות, כמובן כל עוד אין דגלים אדומים. חלק מהאנשים יסתדרו טוב מאוד עם השינויים באורח החיים ועם טיפול נקודתי כזה".

כאשר התסמינים משמעותיים יותר או חוזרים בתדירות גבוהה, עוברים לטיפול תרופתי חזק יותר. הקבוצה המרכזית היא מעכבי משאבת פרוטונים, או PPI, תרופות שמפחיתות בצורה משמעותית את ייצור החומצה בקיבה. "יש תרופות כמו לוסק, אומפרדקס, לנטון ודקסילנט", אומר פרופ' קליין. "הן מאוד יעילות גם בהפחתת הסימפטומים וגם בריפוי של דלקת, אם כבר קיימת דלקת בוושט".

גם טבליות סותרות חומצה עשויות לסייע במקרים קלים ( צילום: shutterstock )

תרופות PPI נחשבות לטיפול מרכזי ומבוסס בריפלוקס, ובמיוחד כאשר קיימת דלקת בוושט. ההמלצה כיום היא להתאים את משך הטיפול והמינון למטופל, וכאשר מושגת שליטה טובה בתסמינים, להשתמש במינון הנמוך ביותר שממשיך להיות יעיל.

אבל מה קורה כשהתרופות אינן מספיקות, או כאשר המטופל אינו יכול או אינו מעוניין להסתמך עליהן לאורך זמן? במקרים נבחרים אפשר לשקול טיפול פולשני יותר. "הטיפולים הניתוחיים שמורים בדרך כלל לאנשים שלא מגיבים מספיק טוב לתרופות או שלא יכולים לקחת תרופות באופן כרוני", מסביר פרופ' קליין.

אחד הניתוחים הוותיקים והמוכרים הוא פונדופליקציה. "עושים מעין עיטוף של החלק התחתון של הוושט באמצעות חלק מהקיבה, ובכך מחזקים מחדש את המנגנון שאמור למנוע את הריפלוקס", הוא מסביר. "יש כמה סוגים של הניתוח, למשל ליפוף מלא או חלקי, והבחירה תלויה במטופל ובשיקולים הרפואיים. מכיוון שבקע סרעפתי יכול להיות גורם משמעותי למחלת הריפלוקס, בחלק מהמקרים נדרש במסגרת הניתוח גם תיקון של הבקע".

בשנים האחרונות נוספו גם אפשרויות אנדוסקופיות, שמנסות להשיג אפקט דומה ללא ניתוח לפרוסקופי. "יש היום גם טכניקות אנדוסקופיות, ושתיים מהן זמינות בארץ, שבהן מבצעים את הפעולה דרך הפה באמצעות אנדוסקופ", אומר פרופ' קליין. "המטרה היא לחזק את האזור שבין הוושט לקיבה בלי לבצע את הניתוח הרגיל. זו התקדמות יפה בתחום".