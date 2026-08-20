פחית קולה לצד הארוחה או כוס לימונדה הן חלק שגרתי מהיום. אלא שמחקר אמריקני חדש, שהתבסס על נתונים שנאספו במשך עשרות שנים מיותר מ-112 אלף נשים וגברים, מצא שצריכה גבוהה של משקאות ממותקים בסוכר נקשרה לסיכון מוגבר לסרטן הקיבה. בקבוצה זו נכללו משקאות מוגזים, משקאות פירות ממותקים, לימונדה ומשקאות איזוטוניים (משקאות ספורט). לעומת זאת, משקאות דיאט, שהוגדרו במחקר כמשקאות מוגזים דלי קלוריות, לא נקשרו לעלייה בסיכון.

גלריה "המחקר הראשון שמדגים קשר בין צריכת משקאות ממותקים בסוכר לבין סרטן הקיבה". אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

המחקר, שפורסם בכתב העת Gastro Hep Advances , התבסס על מידע שנאסף במשך עשרות שנים במסגרת שני מחקרי בריאות גדולים בארצות הברית. החוקרים עקבו אחר יותר מ-112 אלף אחיות ואנשי מקצועות הבריאות ובחנו את הרגלי התזונה ומצבם הבריאותי. במהלך תקופת המעקב אובחנו 278 מהם בסרטן הקיבה, 140 נשים ו-138 גברים.

נזכיר שלמרות הסכנות בצריכת יתר של סוכר ולמרות ש מס הסוכר הוכח כאמצעי יעיל בצמצום הצריכה , אחד הצעדים הראשונים של הממשלה הנוכחית בישראל היה ביטול המס בתחילת 2023 עקב לחצים כבדים מצד המפלגות החרדיות. צעד זה לווה במחאה של רופאים וארגוני רפואה שהתריעו מפני ההשלכות החמורות של המהלך.

הסיכון בקרב נשים היה גבוה יותר

החוקרים חילקו את המשתתפים לחמש קבוצות לפי כמות המשקאות שצרכו: פחות ממנה אחת בחודש, מנה אחת עד שלוש בחודש, מנה אחת עד שלוש בשבוע, ארבע עד שבע מנות בשבוע ויותר ממנה אחת ביום. כל מנה הייתה כוס קטנה של כ-237 מ"ל. המשקאות הממותקים בסוכר כללו משקאות מוגזים, משקאות פירות ממותקים, לימונדה ומשקאות ספורט. משקאות דיאט הוגדרו במחקר כמשקאות מוגזים דלי קלוריות שהומתקו בממתיקים מלאכותיים.

לאחר שנטרלו ככל האפשר את השפעתם של גורמים אחרים שעשויים להעלות את הסיכון לסרטן הקיבה, החוקרים מצאו כי בקרב מי שצרכו יותר ממנה אחת של משקה ממותק ביום, הסיכון למחלה היה גבוה פי 2.45 בהשוואה למי שצרכו פחות ממנה אחת בחודש. בקרב נשים נמצא סיכון גבוה פי 3.04, ואילו בקרב גברים הסיכון היה גבוה פי 1.99. עם זאת, אצל הגברים הקשר היה חלש יותר ונמצא על גבול המובהקות הסטטיסטית.

הקשר המובהק נמצא בעיקר בקרב מי שצרכו יותר ממנה אחת ביום ( צילום: Shutterstock )

חשוב לציין שהבדל מובהק נמצא בעיקר בקרב המשתתפים שצרכו יותר ממנה אחת ביום. אצל מי שצרכו עד שבע מנות בשבוע לא נמצאה עלייה ברורה ומובהקת בסיכון בהשוואה למי שכמעט לא צרכו משקאות ממותקים. בניתוח סטטיסטי נוסף, שבו נבחנה הצריכה באופן הדרגתי ולא בחלוקה לקבוצות, כל מנה נוספת בשבוע נקשרה לעלייה של 6% בסיכון היחסי לסרטן הקיבה.

"זהו המחקר הראשון שמדגים קשר בין צריכת משקאות ממותקים בסוכר לבין סרטן הקיבה באוכלוסייה בארצות הברית", אמר מחבר המחקר הבכיר ד"ר אנדרו טי. צ'אן, גסטרואנטרולוג ואפידמיולוג במכון הסרטן של Mass General Brigham, כך צוטט באתר ASCO Post . לדבריו, עד כה היה ידוע מעט מאוד על תרומתה האפשרית של התזונה להתפתחות סרטן הקיבה.

צילום: דוברות המרכז הרפואי העמק

פרופ' גיל בר סלע, מנהל מרכז הסרטן במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית, מסביר: "מדובר במחקר גדול ומעניין, שמוסיף נדבך נוסף לראיות שהצטברו בשנים האחרונות על הנזק הבריאותי האפשרי של משקאות ממותקים. ייתכן שהפער בין הקבוצות אינו מסתכם רק בצריכת המשקאות, אלא משקף הבדלים רחבים יותר באורח החיים ובהרגלי התזונה".

לדבריו, קיים גם הסבר ביולוגי אפשרי לקשר: "צריכה של כמות גדולה וזמינה של סוכר, כפי שקורה בשתייה מתוקה, גורמת לעלייה כרונית ברמת האינסולין ועלולה ליצור סביבה התומכת בהתפתחות תאים סרטניים. קשרים דומים דווחו גם בסוגי סרטן שכיחים אחרים, ובהם סרטן השד וסרטן המעי הגס. המנגנון הביולוגי מוכר, אך עדיין חסר ביסוס קליני מספק שיאפשר לגבש המלצות ברורות יותר לאוכלוסייה".

לא רק כמה שותים, אלא מה שותים

אחת לארבע שנים מילאו המשתתפים שאלונים מפורטים על הרגלי התזונה שלהם, לרבות המשקאות שצרכו. אחת לשנתיים הם מסרו מידע על אורח חייהם, מצבם הרפואי ומחלות שאובחנו אצלם. החוקרים בחנו מקרים של סרטן קיבה מסוג אדנוקרצינומה, שאותרו באמצעות דיווחי המשתתפים או מאגר התמותה הלאומי בארצות הברית. כל אבחנה אומתה באמצעות תיקים רפואיים או רישומי סרטן.

כדי לבדוק אם הקשר שנמצא אינו נובע מגורמים אחרים, החוקרים הביאו בחשבון בין היתר את גיל המשתתפים, מדד מסת הגוף, הרגלי העישון וצריכת האלכוהול, פעילות גופנית, סוכרת, צריכת הקלוריות ואיכות התזונה. הם התחשבו גם בצריכת בשר אדום ומעובד ובשימוש בתרופות שונות. גם לאחר שקלול הגורמים האלה, נשמר הקשר בין צריכה גבוהה של משקאות ממותקים לבין סיכון מוגבר לסרטן הקיבה.

צריכה גבוהה של משקאות ממותקים נקשרה לסיכון מוגבר לסרטן הקיבה ( צילום: Shutterstock )

החוקרים בחנו גם את צריכת הפרוקטוז, הסוכר ששימש כממתיק מרכזי במשקאות שנבדקו. צריכה גבוהה יותר של פרוקטוז נקשרה למספר רב יותר של מקרי סרטן הקיבה בכלל המשתתפים ובקרב הנשים. בקרב הגברים לא נמצא קשר מובהק בין צריכת פרוקטוז לבין הסיכון לסרטן הקיבה.

גורם נוסף שנבדק היה הליקובקטר פילורי, חיידק החי ברירית הקיבה ונחשב לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים לסרטן הקיבה. החוקרים בדקו נוגדנים לחיידק בקבוצה מצומצמת יותר של 940 משתתפים. עדות לזיהום נמצאה אצל 36.7% מהנשים ואצל 34% מהגברים, אך לא נמצא קשר בין צריכת משקאות ממותקים לבין זיהום בחיידק. עם זאת, החוקרים מציינים כי מצב ההדבקה נבדק רק אצל חלק קטן מהמשתתפים, וזו אחת ממגבלות המחקר.

משקאות דיאט לא נקשרו לסרטן

בניגוד למשקאות הממותקים בסוכר, משקאות דיאט לא נקשרו במחקר לסיכון מוגבר לסרטן הקיבה . גם בקרב מי שצרכו יותר ממשקה דיאט אחד ביום לא נמצאה עלייה מובהקת בסיכון, לא בכלל המשתתפים ולא כאשר נשים וגברים נבדקו בנפרד. החוקרים מציינים כי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן סיווגה אספרטיים כ"מסרטן אפשרי". עם זאת, המחקר הנוכחי בדק רק את הקשר בין משקאות מוגזים דלי קלוריות לבין סרטן הקיבה, ולכן ממצאיו אינם מתייחסים לכלל המוצרים המכילים ממתיקים מלאכותיים או לסוגי סרטן אחרים.

מחקרים קודמים מצאו קשר בין משקאות ממותקים לבין סיכון מוגבר לסרטן המעי הגס והחלחולת , סרטן השד ו סרטן הכבד . לעומת זאת, המידע על הקשר לסרטן הקיבה היה מצומצם ולא חד-משמעי. מחקר אמריקני קודם מצא קשר לסרטן הוושט, אך לא הצליח לקבוע אם קיים קשר דומה לסרטן הקיבה. גם מחקר שנערך ביפן לא מצא קשר כזה . לדברי מחברי המחקר החדש, ייתכן שההבדל נובע מכך שהמחקר היפני כלל גם מיץ טבעי במאה אחוז בהגדרת המשקאות הממותקים ולא הביא בחשבון כמה גורמים שנכללו בניתוח הנוכחי.

המחקר לא בדק מדוע משקאות ממותקים עשויים להיות קשורים לסרטן הקיבה, אך החוקרים מציעים כמה הסברים אפשריים. בין היתר הם מזכירים עלייה במשקל, עמידות לאינסולין, חוסר איזון הורמונלי, תהליכים דלקתיים, נזק ל-DNA ושינויים בהרכב החיידקים בגוף. עם זאת, אלה השערות בלבד, והחוקרים מדגישים כי עדיין לא ידוע מהו המנגנון שעשוי לעמוד מאחורי הקשר שנמצא.

סרטן הקיבה הוא מחלה מורכבת המושפעת משילוב של גורמים גנטיים, סביבתיים והרגלי חיים ( צילום: Shutterstock )

"זה בהחלט מעורר דאגה, משום שאנחנו רואים עלייה במקרי הסרטן של מערכת העיכול, במיוחד בקרב צעירים מתחת לגיל 50", אמר ד"ר צ'אן ל- Fox News . "העלייה בצריכת המשקאות הממותקים וגם המזונות האולטרה-מעובדים תורמת ככל הנראה לחלק מהמגמות האלה בתחלואה בסרטן".

משקאות מוגזים, לימונדה ומשקאות איזוטוניים נכללו בקבוצת המשקאות הממותקים ( צילום: Shutterstock )

עם זאת, מדובר במחקר תצפיתי, ולכן הוא אינו מוכיח שמשקאות ממותקים גורמים לסרטן הקיבה. הממצאים התבססו על 278 מקרי סרטן בלבד, מהם 31 בקבוצת הצריכה הגבוהה ביותר, ולחוקרים היה מידע מוגבל על גורמי סיכון חשובים כמו הליקובקטר פילורי והיסטוריה משפחתית. נוסף על כך, מרבית המשתתפים היו לבנים ועבדו במקצועות הבריאות, ולכן נדרשים מחקרים נוספים כדי לאשש את הקשר גם באוכלוסיות אחרות.

לצד ההסתייגויות, פרופ' בר סלע מדגיש כי ההמלצה המעשית נותרת ברורה: "צריכה גבוהה של משקאות ממותקים קשורה להשמנה, לסוכרת, למחלות לב וכלי דם וגם לכמה סוגי סרטן. אחת ההשערות היא שעודף סוכר, ובפרט פרוקטוז, עלול לעודד תהליכים דלקתיים ושינויים מטבוליים שתורמים לאורך זמן להתפתחות גידולים".