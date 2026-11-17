ועידת הבריאות מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות

הצטרפו לשידור הישיר





"מחקרים שיוצאים מפה, לא חוזרים", כך הזהיר הבוקר (שלישי) קובי צורף, מנכ"ל פארמה ישראל, בוועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות". לדבריו, ישראל עדיין נחשבת ליעד אטרקטיבי למחקרים קליניים, אך התחרות הבינלאומית גוברת, והיתרונות שבעבר הפכו אותה למובילה בתחום כבר אינם ייחודיים לה. "ברגע שישראל תאבד את הרלוונטיות שלה בעולם, אפשר לעשות מחקר בכל מקום. אפשר לעשות בניו יורק ובבריטניה, גם שם יש בתי חולים לא פחות טובים וגם שם יש רופאים".

מחקרים קליניים הם שלב מרכזי בפיתוח תרופות חדשות, שבו נבחנות יעילותן ובטיחותן לקראת אישורן לשימוש. לדברי צורף, מעבר לתרומה למדע ולהכשרת הצוותים הרפואיים, השתתפות במחקר יכולה להיות משמעותית במיוחד לחולים שמיצו את אפשרויות הטיפול הקיימות. "לפני כמה זמן פנה אליי חולה אונקולוגי שכל התרופות מוצו עליו, ובעצם ניסוי בפאזה ראשונה של אחת החברות שאני מייצג זו הדרך היחידה להציל את החיים שלו, בהנחה שהניסוי יצליח", סיפר.

גלריה קובי צורף: "הצלחנו לשמר את מרבית המחקרים הקליניים במדינת ישראל" ( צילום: יריב כץ )

למחקרים גם תרומה כלכלית ניכרת. לדברי צורף, כ-700 מיליון שקל בשנה מועברים לבתי החולים במסגרת מחקרים קליניים שמממנות החברות הרב-לאומיות שהוא מייצג. בדוח משרד הבריאות שפורסם ביוני האחרון נמצא כי בשנת 2025 אושרו התקשרויות מסחריות לביצוע מחקרים בבתי החולים בהיקף כולל של כ-1.055 מיליארד שקל, לעומת 918 מיליון שקל ב-2024. מדובר בסכומי ההתקשרויות שאושרו, ולא בהכרח בכספים שהועברו בפועל.

על אף המלחמה והאתגרים הביטחוניים, צורף סיפר כי ישראל הצליחה לשמר את מרבית המחקרים הקליניים שהתקיימו בה. הוא הביא כדוגמה את בית החולים רמב"ם בחיפה, שם לדבריו נרשמה התייצבות מלאה של המטופלים למחקרים האונקולוגיים גם בזמן ירי הטילים. "בזמן שירו עלינו טילים גם מאיראן וגם מלבנון, הייתה 100% התייצבות למחקרים קליניים באונקולוגיה", אמר. "הצלחנו בצורה חסרת תקדים לשמר את מרבית המחקרים הקליניים במדינת ישראל בשלוש שנים שיש לחימה".

אלא שלדבריו, ההצלחה בזמן המלחמה אינה מבטיחה את העתיד. מדינות כמו סין, ארה"ב ובריטניה משקיעות משאבים משמעותיים במשיכת מחקרים קליניים, בין היתר באמצעות קיצור הליכי אישור והפחתת חסמים. "אנחנו כבר לא המדינה היחידה שיש לה דאטה", הזהיר צורף. "בזמן שמדינת ישראל הייתה עסוקה בלחימה, מהקורונה ועד היום בהרבה משברים, מדינות אחרות התקדמו קדימה והשקיעו כסף".

"מדינות אחרות התקדמו והשקיעו כסף". צורף ( צילום: יריב כץ )

בחודש אוקטובר האחרון אישרה הממשלה תוכנית להסרת חסמים רגולטוריים במחקרים קליניים, הכוללת ייעול הליכי האישור וצמצום כפילויות בין בתי החולים. לתוכנית הוקצו 25 מיליון שקל לשנים 2026 ו-2027. צורף בירך על שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות, אך קרא להאיץ את הצעדים ולהגדיר לוחות זמנים מחייבים. "אני חושב שמה שצריך לעשות זה להעביר בצורה מיידית לוחות זמנים. משרד האוצר צריך לתקצב את משרד הבריאות הרבה יותר בהורדה של חלק מהרגולציה, בלסדר חקיקה ולתת למשרד הבריאות את הכלים שיוכל להתחרות".