רשלנות רפואית קיצונית בבית חולים בארצות הברית: שרון ג'קס בת ה-74 נכנסה לחדר הניתוח כדי לעבור קטיעה של רגל ימין מתחת לברך, בגלל סרטן עור. כשהתעוררה, התברר לה שנקטעה דווקא רגל שמאל. ארבעה חודשים אחר כך עברה בבית חולים אחר את הקטיעה המקורית של רגל ימין, וכך נותרה בלי שתי רגליה.

האירוע התרחש ב-19 בספטמבר 2025 בבית החולים סלבי ג'נרל בעיר מרייטה שבאוהיו, ו עלה לכותרות רק עכשיו , בעקבות תביעה שהגישה ג'קס נגד בית החולים, המנתח וחברים נוספים בצוות. כתב התביעה, בן 32 עמודים ובו תשעה סעיפים, מגדיר את התנהלות הצוות "כשל מוחלט בנהלי בטיחות בסיסיים".

גלריה שרון ג'קס בת ה-74 תובעת את בית החולים שקטע את הרגל הלא-נכונה ( צילום: WBNS 10TV )

עורך דינה של ג'קס, בראד ליין, טען שהיו כמה הזדמנויות לזהות את הטעות ולעצור בזמן. לפי הרשומות הרפואיות שבדק, המנתח סימן מראש את הרגל הנכונה, והסימון עוד היה עליה בתום הניתוח, כשרגל שמאל כבר נכרתה. "היא נכנסה לניתוח, וכשהתעוררה, הרגל הלא נכונה כבר נקטעה", אמר ליין. "זה פשוט בלתי מוסבר". לדבריו, מקרה כזה "לא אמור לקרות בשום סוג של רפואה, אפילו לא ברפואה וטרינרית".

בתביעה מתואר כי לפני הניתוח ערך הצוות שני "פסקי זמן" (Time Out) - עצירות בטיחות יזומות שבהן מוודאים, רגע לפני החתך, את זהות המטופל, את ההליך המתוכנן ואת המקום המדויק בגוף שבו יש לנתח. ובכל זאת, איש לא הבחין בטעות: הצוות הכין לניתוח את רגל שמאל, הניח עליה חוסם עורקים וביצע את הקטיעה.

מטרתו של פסק הזמן היא למנוע ניתוח במטופל הלא נכון, ביצוע הליך שגוי או ניתוח בצד הלא-נכון של הגוף. בתחום בטיחות המטופלים טעויות כאלה מוגדרות "Never Events" - אירועים חמורים שאת רובם אפשר למנוע, ולכן אסור שיקרו אף פעם. "כל מי שנמצא בחדר הניתוח אחראי לוודא שהדבר הזה נבדק לפני שממשיכים", אמר ליין. "הרשומות מראות שזה נעשה פעמיים, ובכל זאת, איכשהו, ג'קס איבדה רגל שלא הייתה אמורה להיכרת".

בין עילות התביעה: רשלנות חמורה, התנהגות פזיזה ורשלנות תאגידית. מלבד סלבי ג'נרל והצוות, נתבעים גם בית החולים מרייטה ממוריאל ושני תאגידי בריאות מקומיים. ג'קס דורשת פיצויים עונשיים, וכן פיצויים על נכות קבועה, כאב וסבל, מצוקה נפשית, השפלה, הוצאות רפואיות שהיו ושעוד יהיו ואובדן ההנאה מהחיים.

"אין שום תירוץ"

בניגוד לתביעות רבות על טעויות רפואיות, כאן העובדות הבסיסיות אינן שנויות במחלוקת. בהודעה לתקשורת המקומית אישר בית החולים כי בספטמבר 2025 התרחש בו "אירוע כירורגי חריג", וכי בדיקה פנימית העלתה שניתן היה למנוע אותו ושהנהלים הנדרשים בחדר הניתוח לא קוימו. לפי ההודעה, המעורבים "נשאו באחריות למעשיהם וכבר אינם בתפקידיהם".

"מקרה כזה לא אמור לקרות בשום סוג של רפואה, אפילו לא ברפואה וטרינרית". אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

עוד נמסר כי מאז נבחנו מחדש נהלי הבטיחות, כל עובדי מערך הניתוחים חויבו בהכשרה מחודשת ונוספו דרישות בטיחות לפי הצורך. לדברי בית החולים, הנהלים נבדקו גם בידי שותפיו במאיו קליניק, ובדיקה של משרד הבריאות של אוהיו, שעמה שיתף פעולה, קבעה כי פרוטוקולי הניתוח בסלבי ג'נרל בטוחים ויעילים. "כואב לנו על מה שאירע, והצוות שלנו ממשיך להתפלל למען המטופלת ובני משפחתה", נחתמה ההודעה.