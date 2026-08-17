בשורה לחולי מיאלומה נפוצה: ה-FDA (מינהל המזון והתרופות האמריקני) העניק בימים האחרונים אישור מואץ לתרופה חדשה לטיפול במחלה. התרופה החדשה מצטרפת לשורה של חידושים ששינו בשנים האחרונות מן היסוד את הטיפול במיאלומה ואת התחזית עבור החולים.

התרופה, איברדומיד (iberdomide), פרי פיתוחה של חברת Bristol Myers Squibb, תשווק בשם זנבקסוס, ומיועדת למבוגרים שקיבלו לפחות קו טיפול אחד. "הטיפול החדש מכוון למחלה שבה תאים חיוניים של מערכת החיסון הופכים בעצמם למקור הנזק. מיאלומה נפוצה היא ממאירות של תאי פלזמה המתפתחת במח העצם", מסבירה ד"ר יוליה וקסמן, מנהלת השירות למיאלומה ועמילואידוזיס במערך ההמטולוגי במרכז דוידוף בבילינסון.

גלריה הטיפול שמעורר תקווה: תרופה נגד מיאלומה נפוצה שניתנת בכדור. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לדברי ד"ר וקסמן, "תאי הפלזמה שייכים למערכת החיסון, ובמיאלומה נפוצה הם מתחלקים ללא בקרה וממלאים את מח העצם, שהוא מפעל ייצור תאי הדם. המחלה עלולה לגרום לאי ספיקת כליות, לרמות סידן גבוהות, לאנמיה, לנגעים בעצמות ולשברים".

היא מציינת, כי "הטיפול במיאלומה עבר מהפכה בשנים האחרונות. בעבר הוא התבסס על סטרואידים וכימותרפיה, ותוחלת החיים הייתה קצרה. כיום הטיפול מבוסס בעיקר על מגוון טיפולים ביולוגיים, שהביאו לשיפור ניכר בהישרדות ובאיכות החיים. מטופלים רבים יכולים לחיות באיכות חיים טובה לצד המחלה".

לפרק את חלבוני המטרה

למרות השיפור, ברוב המקרים עדיין לא ניתן לרפא את המחלה לחלוטין. היא עלולה לחזור לאחר תקופה של רגיעה, ולעיתים מפסיקה להגיב לתרופות שעזרו בתחילה. לפי האגודה האמריקנית לסרטן, בשנת 2026 צפויים להתגלות בארצות הברית כ-36 אלף מקרים חדשים של מיאלומה נפוצה, וכ-10,850 בני אדם צפויים למות ממנה. בישראל מאובחנים כ-650 חולים חדשים במיאלומה בשנה.

צילום: יפעת יוגב

התרופה החדשה אינה ניתנת לבדה, אלא בשילוב עם דאראטומומאב (בשמה המסחרי דארזלקס - Darzalex של חברת יאנסן מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון), נוגדן המסייע למערכת החיסון לזהות ולתקוף את תאי המיאלומה, ולסטרואיד דקסמתזון. יתרון נוסף הוא הנוחות למטופל: התרופה החדשה ניתנת בכדור שניתן לקחת בבית.

התרופות ממשפחה זו מנצלות את מערכת פירוק החלבונים הטבעית של התא. איברדומיד נקשרת לחלבון בשם צרבלון (cereblon), שהוא חלק ממערכת תאית המסמנת חלבונים מסוימים לפירוק. הקישור בין התרופה לחלבון משנה אילו חלבונים המערכת מזהה ומסמנת, ובהם חלבונים שתאי המיאלומה זקוקים להם כדי לשרוד ולהתרבות.

מנגנון הפעולה נשען על עיקרון דומה לזה של כמה תרופות ותיקות יותר שמשפיעות על מערכת החיסון, אך איברדומיד תוכננה להיקשר לצרבלון בזיקה גבוהה יותר, ולהביא לפירוק יעיל יותר של חלבוני המטרה. "מה שמיוחד במה שקרה עכשיו הוא שזו פעם ראשונה שאושרה תרופה מהמשפחה הזאת, משפחה שנקראת CELMoD - Cereblon-Modulating Protein Degraders", אומרת ד"ר וקסמן.

מחקר בהשתתפות 13 חולים מישראל

האישור התבסס על מחקר שלב שלישי שבו השתתפו 939 חולים עם מיאלומה נשנית או עמידה, לאחר קו טיפול אחד או שניים. השילוב החדש הושווה לטיפול שכלל דאראטומומאב, דקסמתזון ובורטזומיב - משלב תרופתי מקובל נגד מיאלומה. במחקר השתתפו גם 13 חולים מישראל: שישה משיבא, שלושה מהדסה, שניים מרמב"ם, אחד מסוראסקי (איכילוב) ואחד מהמרכז הרפואי העמק.

ד"ר יוליה וקסמן: "הטיפול במיאלומה עבר מהפכה בשנים האחרונות. בעבר הוא התבסס על סטרואידים וכימותרפיה, ותוחלת החיים הייתה קצרה. כיום הטיפול מבוסס בעיקר על מגוון טיפולים ביולוגיים, שהביאו לשיפור ניכר בהישרדות ובאיכות החיים. מטופלים רבים יכולים לחיות באיכות חיים טובה לצד המחלה"

הנתונים שעליהם התבסס האישור כללו 420 מטופלים. מבין 207 המטופלים שקיבלו את השילוב החדש, 85 - שהם 41% - השיגו תגובה מלאה, ולא נמצאו אצלם תאי מחלה בבדיקת מח עצם רגישה במיוחד. בקבוצת הביקורת השיגו תוצאה זו 44 מתוך 213 מטופלים, שהם 21%. ההבדל, שנמדד לאחר מעקב חציוני של 16 חודשים, היה מובהק מבחינה סטטיסטית.

חולי מיאלומה נפוצה שהשתתפו בטיפול עברו בדיקה רגישה ומדויקת מאוד לגילוי תאים סרטניים בודדים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הבדיקה נועדה לאתר מחלה שאריתית מינימלית, המכונה MRD (קיצור של Minimal Residual Disease). גם כאשר הבדיקות הרגילות מצביעות על תגובה מלאה, עלולה להישאר במח העצם כמות זעירה של תאים סרטניים. בדיקות מתקדמות מסוגלות לאתר תא ממאיר אחד בין מאות אלפי תאים תקינים. היעדר MRD נחשב לתגובה עמוקה במיוחד, ונקשר במחקרים לתקופה ארוכה יותר שבה המחלה נשארת בשליטה - אך אינו מוכיח שכל תאי הסרטן נעלמו, ואינו מעיד שהחולה נרפא.

"זו הפעם הראשונה שה-FDA נותן אישור על בסיס MRD. זה מהווה צעד חשוב בהרחבת אפשרויות הטיפול לחולים עם מיאלומה נפוצה בהישנות, ובעיקר בסיס לשילובים תרופתיים על בסיס התרופות האלה. השיפור ב-MRD היה משמעותי מאוד לעומת זרוע הביקורת", אומרת ד"ר וקסמן. עם זאת, יש לציין כי במחקר נבדק אם המטופלים הגיעו לתוצאה הזאת בנקודת זמן כלשהי, ולא בהכרח אם שמרו עליה לאורך זמן.

זו גם הסיבה לכך שמדובר באישור מואץ ולא באישור מלא. המחקר עדיין נמשך, ועד כה לא פורסמו תוצאות בשלות המראות אם הטיפול דוחה את התקדמות המחלה או מאריך חיים. לכן אי אפשר לקבוע בשלב זה שהשיפור בבדיקות יתורגם לתועלת ארוכת טווח, וייתכן שהמשך האישור יהיה תלוי בהוכחת תועלת כזאת.

הסיכונים ותופעות הלוואי

עם זאת, ד"ר וקסמן מדגישה כי לצד נוחות הטיפול יש להביא בחשבון גם את הסיכונים. "כן חשוב להגיד שאמנם זו תרופה פומית, עם נוחות טיפול טובה מאוד, אבל כן צריך לזכור שאנחנו צריכים להיות מודעים לרעילויות שקשורות בטיפול הזה, כמו גם בטיפולים אחרים למיאלומה - זיהומים וירידה בספירת הדם, שהיא תופעת לוואי חשובה ואנחנו יודעים היטב לנהל אותה, וגם נושא של קרישי דם. הטיפול מעלה את הסיכון, ולכן צריך לנקוט אמצעי מניעה כדי להפחית את הסיכון, ולהיות מודעים לו".

מיאלומה נפוצה היא ממאירות של תאי פלזמה המתפתחת במח העצם ( צילום: shutterstock )

ואכן, על פי נתוני הבטיחות, בניתוח שכלל 204 מטופלים שקיבלו את המינון המאושר, דווחה אצל 90.2% מהם ירידה ברמת הנויטרופילים - תאי דם לבנים החיוניים להתמודדות עם זיהומים. זיהומים דווחו אצל 78.9%, וזיהומים חמורים אצל 40%. תגובות לוואי שסווגו כקטלניות נרשמו אצל 10 מטופלים, שהם 4.9%, ו-7.8% הפסיקו את הטיפול בשל תגובות לוואי.

התרופה נושאת גם אזהרה חמורה מפני פגיעה בעובר וקרישי דם בוורידים ובעורקים, שעלולים לגרום בין היתר לתסחיף ריאתי, להתקף לב או לשבץ מוחי. היא אסורה לשימוש בהיריון, ותופץ בארצות הברית במסגרת תוכנית מוגבלת המחייבת בדיקות ומעקב. נתוני הבטיחות מתייחסים לשילוב של שלוש התרופות יחד, ואינם מאפשרים לקבוע שאיברדומיד לבדה גרמה לכל אחד מהאירועים.