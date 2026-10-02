איגוד האחיות הגדול בבריטניה - הקולג' המלכותי לסיעוד (RCN) - החליט לנתק את קשריו המסחריים עם טבע בריטניה, הזרוע הבריטית של חברת התרופות הישראלית. כך דווח היום (שישי) ב"גרדיאן" . ההחלטה התקבלה בלחץ של שני ארגונים פרו-פלסטיניים.

RCN, שמייצג יותר מ-500 אלף עובדי סיעוד (בהם אחים ואחיות וכוח עזר), הודיע על ההחלטה במכתב ששלחה כרמל או'בויל, יו"ר המועצה המנהלת שלו, לארגון "אחיות למען פלסטין" (Nurses for Palestine). "RCN מסיים מעתה את השותפות המסחרית עם טבע בריטניה. טבע בריטניה לא תהיה עוד נותנת החסות של כנס המנהיגות הסיעודית של RCNi בנושא שירותים למיגרנה ולכאבי ראש, שייערך ב-30 באוקטובר 2026. הכנס יתקיים כמתוכנן", כתבה. RCNi היא זרוע הפרסומים וההדרכה של האיגוד, והכנס יתארח במטה האיגוד בלונדון.

גלריה טבע - חברה גלובלית עם שורשים עמוקים בישראל ( צילום: איל תגר/סיון פרג' )

הנימוק שמסרה או'בויל התמקד בהסתבכויות המשפטיות של החברה: "אנחנו נוקטים צעד זה משום שבדיקה מעמיקה נוספת העלתה שכמה מפעילויותיה של טבע, שהוטלו בגינן סנקציות משפטיות ושעוררו ביקורת ציבורית, אינן עולות בקנה אחד עם הערכים של RCN ושל RCNi. אנחנו יודעים עד כמה חשוב שהאיגוד יקשור קשרים מסחריים רק עם חברות שמייצגות את ערכי מקצוע הסיעוד".

היעד הבא: ארגון הרוקחים

ב"גרדיאן" ציינו כי בעשור האחרון חויבה טבע לשלם קנסות ותשלומים אחרים בהיקף של כמיליארד פאונד (כארבעה מיליארד שקלים) לנציבות האירופית ולרשויות בארה"ב, בגין שוחד, תיאום מחירים וניצול לרעה של כוחה בשוק. ב-2024 הטילה עליה הנציבות האירופית קנס של 462.6 מיליון יורו, לאחר שקבעה כי במשך ארבע עד תשע שנים מנעה מחברות אחרות להתחרות בקופקסון, התרופה שלה לטרשת נפוצה, בשבע מדינות באירופה.

הארגונים שהובילו את הלחץ, לעומת זאת, לא הסתירו את המניע הפוליטי. "אחיות למען פלסטין" ו-UKHPRC, שמרכז עצומות המופנות לקולג'ים המלכותיים של מקצועות הבריאות, בירכו על ההחלטה והגדירו אותה "פריצת דרך משמעותית להתארגנות מלמטה בתחום הבריאות ולתנועת החרם הבינלאומית BDS".

החרם על טבע הוא עוד עדות לסנטימנט האנטי-ישראלי בחוגים רבים בבריטניה. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

דובר "אחיות למען פלסטין" אמר: "אין מקום לכך שטבע תיתן חסות לגופים מקצועיים שהקדישו את עצמם לריפוי, לטיפול ולשמירה על חיי אדם". ב-UKHPRC הוסיפו: "לא ייתכן שבימינו ארגוני בריאות ממשיכים להתקשר בהסכמים מסחריים עם חברות הקשורות לשימורם של מנגנוני מדינה, שגופים בינלאומיים האשימו או קבעו שהם כרוכים בהפרות חמורות של המשפט הבינלאומי, ובהן פשעים נגד האנושות, אפרטהייד ורצח עם".

הפעילים כבר סימנו את היעד הבא: הם קוראים לארגון הרוקחים המלכותי להסיר את טבע בריטניה מרשימת נותני החסות של הכנס השנתי שלו, שייערך בחודש הבא, ולבטל את דוכן התצוגה שהחברה הזמינה בו.

מטבע נמסר בתגובה ל-ynet: "מערכת הבריאות פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר המוקד שלה הוא המטופלים ולא מעורבות פוליטית. המחויבות העמוקה שלנו, כחברת תרופות גלובלית הפועלת בכמעט 60 שווקים ברחבי העולם, לתמיכה באנשי מקצוע בתחום הבריאות ובמטופלים באמצעות הבטחת גישה לתרופות איכותיות ובמחיר נגיש, נותרה ללא שינוי. אף שאנו חולקים על ההחלטה, נמשיך לפעול ביושר ולהתמקד במה שחשוב ביותר: לסייע למטופלים לקבל גישה לתרופות שהם זקוקים להן".

אופטימיות במעבדות ובוול סטריט

הקריאות להחרים את טבע - רובן מצד גורמים קיצוניים וחסרי משמעות מקצועית בעולם הרפואה - מגיעות דווקא בתקופה של תנופה בחברה. בדוחות הרבעון השני היא דיווחה כי מכירות שלוש תרופות המקור המובילות שלה צמחו יחד ב-43% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועברו את רף מיליארד הדולר: אוסטדו, לטיפול בתנועות לא רצוניות במחלת הנטינגטון ובדיסקינזיה מאוחרת (תופעת לוואי של שימוש ממושך בתרופות אנטי-פסיכוטיות), אוזדי, זריקה ארוכת טווח לטיפול בסכיזופרניה, ואג'ובי למניעת מיגרנה, בדיוק התחום שבו עוסק הכנס שממנו הוסרה החסות של טבע. אג'ובי אף רשמה את הזינוק החד ביותר מבין השלוש, 56%. לפי טבע, תרופות המקור צפויות להגיע השנה ל-22% מכלל ההכנסות, לעומת 9% בלבד ב-2022.

פעילה פרו-פלסטינית בהפגנה מטעם BDS. ארכיון ( צילום: lev radin / shutterstock )

גם בצנרת הפיתוח של החברה נרשמה התקדמות. בחודש שעבר דיווחה טבע על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2a בנוגדן T EV-'408, שחוסם את IL-15, חלבון איתות שמפעיל את מערכת החיסון נגד רירית המעי כשחולי צליאק אוכלים גלוטן. בניסוי השתתפו 50 מבוגרים עם צליאק, שקיבלו זריקה אחת של הנוגדן או של פלצבו, ואחר כך אכלו גלוטן מדי יום במשך שישה שבועות בהשגחה רפואית. אצל מי שקיבלו את הנוגדן נגרם לרירית המעי נזק קטן באופן מובהק לעומת קבוצת הפלצבו.

כיום אין תרופה מאושרת לצליאק, והטיפול היחיד הוא הימנעות מגלוטן. מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) העניק לנוגדן מעמד של מסלול מהיר (Fast Track), וטבע מעריכה שמכירותיו השנתיות בצליאק לבדה עשויות להגיע בשיאן ל-1.5 עד 2 מיליארד דולר. השלב הבא הוא ניסוי שלב 2 במנות חוזרות, שיקבע את המינון לקראת ניסוי שלב 3.

במקביל, החברה ממתינה להחלטת ה-FDA, הצפויה עד סוף השנה, על זריקה חודשית של התרופה האנטי-פסיכוטית אולנזפין לטיפול בסכיזופרניה. נוגדן נוסף שלה, דובקיטוג, שמפותח יחד עם סנופי לטיפול במחלת קרוהן ובקוליטיס כיבית, נמצא בניסויי שלב 3.