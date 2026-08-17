משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה בעקבות הליך שעברה באסותא רמת החייל. לטענתה, בדיקה גנטית העלתה שהילדים נולדו מתורמי זרע שונים - ולא מתורם אחד שביקשה לשני ההיריונות. הבדיקה העלתה שהאישה היא האם הביולוגית. בית החולים דיווח על המקרה הערב (יום ב') למשרד הבריאות שפתח בבדיקה.

משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה בעקבות הליך שעברה באסותא רמת החייל. לטענתה, בדיקה גנטית העלתה שהילדים נולדו מתורמי זרע שונים - ולא מתורם אחד שביקשה לשני ההיריונות. הבדיקה העלתה שהאישה היא האם הביולוגית. בית החולים דיווח על המקרה הערב (יום ב') למשרד הבריאות שפתח בבדיקה.

משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה בעקבות הליך שעברה באסותא רמת החייל. לטענתה, בדיקה גנטית העלתה שהילדים נולדו מתורמי זרע שונים - ולא מתורם אחד שביקשה לשני ההיריונות. הבדיקה העלתה שהאישה היא האם הביולוגית. בית החולים דיווח על המקרה הערב (יום ב') למשרד הבריאות שפתח בבדיקה.