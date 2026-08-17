משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה בעקבות הליך שעברה באסותא רמת החייל. לטענתה, בדיקה גנטית העלתה שהילדים נולדו מתורמי זרע שונים - ולא מתורם אחד שביקשה לשני ההיריונות. הבדיקה העלתה שהאישה היא האם הביולוגית. בית החולים דיווח על המקרה הערב (יום ב') למשרד הבריאות שפתח בבדיקה.
בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחו"ל העלתה כאמור חשש לחוסר התאמה גנטית בין הילדים. עם קבלת הדיווח, החל משרד הבריאות בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול אסותא מרכזים רפואיים. המקרה דווח לראשונה בחדשות 12.
מדובר באם יחידנית בגיל מבוגר שפנתה לעשות הפריה חוץ-גופית באסותא רמת החייל, לאחר שבחרה את התורם בהתאם למאפיינים הרלוונטיים שלה. היא ילדה לראשונה לפני כשלוש שנים, ובחרה לאחרונה לעבור את התהליך שוב מאותו תורם זרע. לפני כחודש נולד בנה השני, ואז הבחינה האם ששני ילדיה אינם דומים כלל מבחינה חיצונית. בעקבות כך החליטה לבצע בדיקת DNA פרטית. לפי הבדיקה, היא אכן האם הביולוגית של שני הילדים, אך אין התאמה גנטית בין הילדים - כלומר הם נולדו מתורמי זרע שונים.
עורכי הדין המייצגים את האם, גלעד וענת גינזבורג, פנו למשרד הבריאות בדרישה לפתוח בוועדת בדיקה מיוחדת לבחינת המקרה.
מאסותא נמסר בתגובה: "לפני זמן קצר התקבלה פנייה ממטופלת, אשר העלתה ספק באשר למקור תרומת הזרע שאותה בחרה ושממנה נולד ילדה. עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות, ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות, ונדרשות בדיקות נוספות. אסותא בקשר ישיר עם המטופלת, ותנהל את תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות".
שמה של אסותא נקשר בשתי פרשות מרכזיות בשנים האחרונות בתחום ההפריה החוץ-גופית - פרשת הילדה סופיה שהתפוצצה במהלך 2022, אז התגלה כי לרחמה של אישה שטופלה במרכז הרפואי אסותא ראשון לציון, הוחזר עובר שלא היה שלה מבחינה גנטית. הטעות התגלתה במהלך ההיריון. בסופו נולדה התינוקת, שזכתה לשם סופיה. לאחר גילוי המחדל, אותרו ההורים הביולוגיים של סופיה, אז החל מאבק משפטי ממושך בינם לבין ההורים המגדלים.
לפני כשנה, דחה בית המשפט העליון את בקשתם של ההורים הגנטיים לדיון נוסף בפרשה. החלטה שלמעשה הביאה סוף לשנים ארוכות של מאבק, ומשמעותה היא שהילדה סופיה תישאר אצל ההורים המגדלים.
בפרשה נוספת, הפעם באסותא ברמת החייל, עלה החשד כי ילד שנולד לאחר הפריה חוץ גופית לא נמצא תואם גנטית לאביו.