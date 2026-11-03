מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הודיע היום (ג') לשר הבריאות חיים כץ על החלטתו לסיים את תפקידו בשבועות הקרובים, בתום כתשע שנים במצטבר בראש המשרד. עד לעזיבתו הודיע בר סימן טוב שידאג להעברת תפקיד מסודרת ולחפיפה עם מי שימונה במקומו. בר סימן טוב ניהל את משרד הבריאות בשנות המלחמה המאתגרות כאשר שרי בריאות התחלפו מעליו. האחרון שבהם, חיים כץ, מחזיק בממשלת המעבר גם בתיקי השיכון, הרווחה והתיירות.

גלריה משה בר סימן טוב ( צילום: הרצל יוסף )

עם סיום תפקידו צפוי בר סימן טוב להצטרף לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, שם יעסוק במחקר ובכתיבה על התמודדותן של מערכות בריאות עם טראומה לאומית, בדגש על הניסיון שצברה ישראל בשנים האחרונות.

בתקופת כהונתו עמדה מערכת הבריאות כאמור בפני כמה מהאתגרים הקשים בתולדותיה. בר סימן טוב הוביל את המאבק הלאומי במגפת הקורונה, ובמלחמת "חרבות ברזל" עמד בראש המערכת בזמן שטיפלה באלפי נפגעים ופצועים, קלטה את השבים מהשבי ונדרשה להמשיך לתפקד בזמן מלחמה ותחת איומי חירום מתמשכים.

לצד ניהול מצבי החירום, הוביל בר סימן טוב בשנים האחרונות כמה מהלכים מרכזיים, ובהם התוכנית הלאומית לבריאות הנפש, שגובשה ויושמה כדי לתת מענה רחב לטראומה הלאומית, וחיזוק התשתיות והשירותים הרפואיים בפריפריה. במשרד הבריאות ציינו כי בשנים אלה ביססה המערכת את מעמדה כמערכת הציבורית שזוכה לאמון הגבוה ביותר בקרב הציבור בישראל.

המנכ"ל היוצא: "זכינו לאמון שיא"

בר סימן טוב מסר: "אני מסיים את תפקידי בידיעה שמערכת הבריאות הישראלית איתנה, מקצועית וערוכה לכל אתגר. כוחה האמיתי של המערכת טמון בעובדות ובעובדים המסורים שלה, שפועלים יום-יום מתוך שליחות ומחויבות עמוקה להצלת חיים ולבריאות הציבור, ומהווים מודל לקיום משותף של כל חלקי החברה הישראלית. המסירות והמקצועיות של עובדי המערכת הביאו לכך שזכינו לאמון שיא של 87% מצד הציבור הישראלי - יותר מכל מערכת ציבורית אחרת".

שר הבריאות במשרה חלקית, חיים כץ ( צילום: עידו ארז )

בהמשך הודה לשר כץ ולשרים שעמם עבד לאורך הקדנציה - אוריאל בוסו, משה ארבל וח"כ אריה דרעי - על האמון והשותפות, וכן לעמיתיו בהנהלת המשרד ובארגוני הבריאות על העבודה המשותפת בשנים המורכבות ביותר למערכת ולחברה הישראלית. "מערכת הבריאות היא חלק בלתי נפרד מזהותי המקצועית, ואני אסיר תודה על הזכות שניתנה לי לשרת את הציבור בישראל", סיכם.