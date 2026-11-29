הם היו בני 45 עד 49, לא היו להם תסמינים במערכת העיכול, והם לא נחשבו בסיכון מוגבר לסרטן המעי הגס והחלחולת. ובכל זאת, אצל יותר מאחד מכל חמישה מהם נמצאה בקולונוסקופיית סקר לפחות אדנומה אחת. אדנומה היא סוג של פוליפ, וחלק מהאדנומות עלולות להתפתח לסרטן לאורך זמן.

החוקרים, מאסותא, מאוניברסיטת בן גוריון, מהטכניון, ממכבי ומברזילי, ניתחו בדיעבד נתונים על 79,036 קולונוסקופיות סקר שנערכו בשמונה מרכזי אסותא בין ינואר 2016 לדצמבר 2022. 7,129 מהנבדקים היו בני 45 עד 49. המחקר פורסם בכתב העת Clinical Endoscopy .

גלריה בקולונוסקופיה אפשר לאתר ולהסיר פוליפים לפני שחלקם הופכים לסרטניים ( צילום: Shutterstock )

"הממצא המרכזי הוא שבגילי 45 עד 49 נמצאה אדנומה אצל 21.5% מהנבדקים, יותר מאחד מכל חמישה. מדובר בנתון משמעותי כבר באמצע שנות ה-40", אומר ד"ר מג'ד חדר, מומחה בגסטרואנטרולוגיה ובמחלות כבד בבית החולים אסותא באר שבע ומוביל המחקר.

מה מצאו החוקרים לפני גיל 50?

שיעור גילוי האדנומות נטה לעלות עם הגיל. הוא עמד על 29.6% בגילי 50 עד 54, 28.1% בגילי 55 עד 59, 32.3% בגילי 60 עד 64, 33.2% בגילי 65 עד 69 ו-37.7% בגילי 70 עד 74. שיעור הגילוי בכלל הנבדקים היה 31%. ההבדל בין הקבוצה הצעירה ביותר לבין כל אחת מחמש הקבוצות המבוגרות יותר היה מובהק סטטיסטית.

גם בתוך קבוצת בני 45 עד 49 נמצא פער בין גברים לנשים. בקרב הגברים נמצאה אדנומה אצל 23% מהנבדקים, לעומת 19.5% בקרב הנשים. שיעור הגילוי היה גבוה יותר בגברים בכל קבוצות הגיל, והפער היה מובהק בכל אחת מהן. בקבוצה המבוגרת ביותר, בני 70 עד 74, נמצאו אדנומות אצל 42.9% מהגברים ואצל 30.6% מהנשים. שיעורי הגילוי נותרו יציבים לאורך שנות המחקר.

צילום: פרטי

כדי לבחון את שיעור הגילוי בבדיקות סקר של אנשים בסיכון ממוצע, החוקרים הוציאו מהניתוח בדיקות של נבדקים עם היסטוריה משפחתית של סרטן המעי הגס והחלחולת או של פוליפים אדנומטוטיים, ממצאים גידוליים קודמים במעי הגס או בחלחולת, מחלת מעי דלקתית או תסמינים כמו דימום מהחלחולת, אנמיה, כאבי בטן ושינוי בהרגלי היציאות. החוקרים הוציאו גם קולונוסקופיות שבוצעו לבירור תוצאה חיובית בבדיקת דם סמוי בצואה, וכן בדיקות שבהן ניקוי המעי לא היה מספק.

למה דווקא גיל 45?

שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת ירדו בקרב מבוגרים, ואילו בקרב צעירים נרשמה עלייה בתחלואה. בארה"ב, למשל, עלה שיעור המקרים החדשים בקרב בני פחות מ-50 בכ-1.9% בשנה בין 2011 ל-2019. בקרב בני 45 עד 49 עמדה העלייה השנתית על 1.1% בשנים 2004 עד 2019, והגיעה לכ-12% בשנה בין 2019 ל-2022, לפי הנתונים שמצטטים החוקרים. קבוצת הגיל הזו מהווה כמעט מחצית ממקרי המחלה שמופיעים בגיל צעיר בארה"ב.

כפי שדווח ב-ynet , מחקר אמריקני שפורסם בכתב העת Nature Medicine מצא הבדלים בהרכב התאים ובפעילות הגנים בין גידולים של חולי סרטן המעי הגס והחלחולת שאובחנו לפני גיל 50 לבין גידולים של חולים שאובחנו בגיל מבוגר יותר. החוקרים מיפו יותר מ-850 אלף תאים מ-189 גידולים, ובתת-הסוג השכיח של המחלה מצאו בגידולים של החולים הצעירים שיעור גבוה יותר של תאי תמיכה ביחס לתאי הסרטן. הממצאים מעלים את השאלה אם ההבדלים האלה עשויים להסביר מדוע המחלה מתנהגת לעיתים באופן אגרסיבי יותר בגיל צעיר.

בדיקות סקר לסרטן המעי הגס מיועדות לאנשים ללא תסמינים ( צילום: Shutterstock )

על רקע העלייה בתחלואה, האגודה האמריקנית לסרטן וכוח המשימה האמריקני לשירותי מניעה הקדימו את הגיל שבו הם ממליצים להתחיל בבדיקות סקר לאנשים בסיכון ממוצע, מ-50 ל-45. החוקרים מציינים כי הנתונים שפורסמו בישראל על שיעורי גילוי אדנומות באנשים בסיכון ממוצע עדיין מוגבלים. במחקר ישראלי קודם, למשל, נמצאו אדנומות אצל 15.8% מהנבדקים ללא תסמינים ובסיכון ממוצע שעברו קולונוסקופיית סקר ראשונה.

"הממצאים תומכים בהיגיון של התחלת הסקר בגיל 45", אומר ד"ר חדר. "המחקר לא אומר שכל אדם בן 45 חייב לעבור קולונוסקופיה. בדיקות צואה נשארות אפשרות מתאימה, אף שהן עלולות לפספס אדנומות שלא מדממות".

איך מודדים את איכות הקולונוסקופיה?

שיעור גילוי האדנומות הוא אחד המדדים המרכזיים להערכת איכות הקולונוסקופיה. הוא מבטא את שיעור בדיקות הסקר שבהן נמצאה לפחות אדנומה אחת שאומתה בבדיקת מעבדה. במחקרים קודמים, שיעור גילוי גבוה יותר נקשר לפחות מקרי סרטן המעי הגס והחלחולת לאחר קולונוסקופיה ולתמותה נמוכה יותר מהמחלה.

פוליפים במעי הגס יכולים להתגלות גם כשאין תסמינים ( צילום: Shutterstock )

באופן מסורתי, סף האיכות עמד על 25% בכלל הנבדקים, עם סף של 30% בגברים ו-20% בנשים. בהנחיות אמריקניות מ-2024 הוצע להעלות את היעד הכולל ל-35%, ואילו האגודה האירופית לאנדוסקופיה של מערכת העיכול ממשיכה להמליץ על סף מינימלי של 25%. ערכי הייחוס הקיימים מבוססים בעיקר על נבדקים בני 50 ומעלה.

"אצל צעירים ייתכן שצריך מדדי איכות מותאמים לגיל", אומר ד"ר חדר. "אי אפשר למדוד בדיקה של בן 46 באותו סרגל של בן 70, כי כך עלולים להעריך רופא טוב באופן לא הוגן".

למחקר יש כמה מגבלות. כל הבדיקות בוצעו ברשת רפואית אחת, והנתונים נאספו בדיעבד. השונות בדרכי ההפניה לקולונוסקופיה עשויה הייתה להשפיע על הרכב קבוצת הנבדקים. נוסף על כך, החוקרים לא אפיינו באופן מלא את האדנומות לפי גודל, מבנה הרקמה או דרגת השינויים בתאים, ולכן לא יכלו לקבוע כמה מהן היו מתקדמות. השפעת הגילוי בגילי 45 עד 49 על התחלואה והתמותה בעתיד נותרה לא ברורה.