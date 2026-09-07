עם זאת, לנתון המעודד הזה יש כמה סייגים. ראשית, הוא מחושב בהנחה שכל הילדים הקפידו על הטיפול במלואו, ובפועל, כשההיענות חלקית, שיעור ההצלחה עלול להיות נמוך יותר - לפעמים נמוך בהרבה. שנית, מדובר בתוצאות ראשוניות בלבד, שטרם פורסמו במלואן ולא עברו ביקורת עמיתים. הנתונים המלאים צפויים להיות מוצגים בכנס ObesityWeek שייערך בוושינגטון בין 14 ל-17 בנובמבר.

עם זאת, לנתון המעודד הזה יש כמה סייגים. ראשית, הוא מחושב בהנחה שכל הילדים הקפידו על הטיפול במלואו, ובפועל, כשההיענות חלקית, שיעור ההצלחה עלול להיות נמוך יותר - לפעמים נמוך בהרבה. שנית, מדובר בתוצאות ראשוניות בלבד, שטרם פורסמו במלואן ולא עברו ביקורת עמיתים. הנתונים המלאים צפויים להיות מוצגים בכנס ObesityWeek שייערך בוושינגטון בין 14 ל-17 בנובמבר.

עם זאת, לנתון המעודד הזה יש כמה סייגים. ראשית, הוא מחושב בהנחה שכל הילדים הקפידו על הטיפול במלואו, ובפועל, כשההיענות חלקית, שיעור ההצלחה עלול להיות נמוך יותר - לפעמים נמוך בהרבה. שנית, מדובר בתוצאות ראשוניות בלבד, שטרם פורסמו במלואן ולא עברו ביקורת עמיתים. הנתונים המלאים צפויים להיות מוצגים בכנס ObesityWeek שייערך בוושינגטון בין 14 ל-17 בנובמבר.