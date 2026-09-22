הסערה הציבורית שחולל מנהל המרכז הרפואי רבין ד"ר ארז ברנבוים

עם ההחלטה השנויה במחלוקת להסיר מהלוגו של בתי החולים בילינסון והשרון את שמו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין שנרצח הובילה לפניית פרסה. במכתב ששלח למנהלות ולמנהלי המחלקות כתב: "כמנהל, אני מתנצל על מי שנפגע. לא הייתה כל כוונה למחוק את שמו או לשנות את שם המרכז הרפואי ובוודאי שלא לפגוע במורשתו של יצחק רבין ז"ל".