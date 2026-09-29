ממוגרפיה היא הכלי המרכזי לגילוי מוקדם של סרטן השד

, ובדיקת הסקר היחידה למחלה שהוכח כי היא מפחיתה תמותה. עם זאת, גם היא אינה מושלמת. כשרקמת השד סמיכה, למשל, עשויה להינתן המלצה להוסיף בדיקת אולטרסאונד, בהתאם לצורך הרפואי. האולטרסאונד הוא בדיקה משלימה ואינו תחליף לממוגרפיה. לנשים בסיכון גבוה במיוחד עשויה להינתן המלצה לבצע גם MRI של השדיים.