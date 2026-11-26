אנדי טיילור, הגיטריסט מדור המייסדים של להקת דוראן דוראן שניגן בה בשנות השיא, מת ביום שני בביתו, מוקף בבני משפחתו, בגיל 65. הלהקה, שהודיעה על מותו יומיים לאחר מכן, כתבה שמת אחרי מאבק ארוך ואמיץ בסרטן הערמונית. אבל בסיפור הרפואי שלו, הגיל החשוב הוא לא הגיל שבו מת, אלא הגיל שבו אובחן. ב-2018, כשאובחן, היה בשנות ה-50 לחייו, והסרטן כבר שלח גרורות.

במשך ארבע שנים ידעו על מחלתו רק בני המשפחה וכמה חברים. בנובמבר 2022 נעדר טיילור מטקס הכניסה של דוראן דוראן להיכל התהילה של הרוק אנד רול, והסולן סיימון לה בון הקריא מהבמה מכתב ששלח, שבו סיפר שהוא חולה בסרטן ערמונית גרורתי בשלב 4.

גלריה להקת דוראן דוראן ב-2004. מימין לשמאל: אנדי טיילור שהלך לעולמו מסרטן, סיימון לה בון, רוג'ר טיילור, ניק רודס וג'ון טיילור ( צילום: AP Photo / Jim Cooper )

המקרה שלו מחדד נקודה חשובה: סרטן הערמונית נחשב למחלה של גברים מבוגרים, ורבים מהם מאובחנים בשלב מוקדם, בגידול שגדל לאט, ומתים בסופו של דבר עם המחלה ולא ממנה. למעשה, סקירה של 29 מחקרים , שבדקו לאחר המוות את הערמונית של גברים שמתו מסיבות אחרות, העריכה שגידול סרטני קיים אצל כ-59% מבני 80 ומעלה. במילים פשוטות: רוב הגברים בגיל הזה נושאים סרטן ערמונית בלי לדעת על כך. ובכל זאת, המחלה פוגעת גם בגברים צעירים יותר, ולעיתים באופן קשה. דוגמה בולטת נוספת היא רוכב האופניים הבריטי האגדי סר כריס הוי, אלוף אולימפי שש פעמים , שאובחן ב-2023, בגיל 47, בסרטן ערמונית בשלב 4 שהתפשט לעצמות. גם אביו וגם סבו חלו במחלה.

ד"ר אורית רז, מנהלת המחלקה האורולוגית בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, מסבירה למה מועד האבחון מכריע כל כך: "כאשר סרטן הערמונית מאובחן בשלב מוקדם ומוגבל לבלוטת הערמונית, זהו השלב שבו אפשר להציע למטופל טיפול שמטרתו לרפא אותו מהסרטן. כאשר המחלה מאובחנת בשלבים מתקדמים יותר, והיא פורצת אל מחוץ לערמונית או מתפשטת לאיברים אחרים, כמו קשריות לימפה ועצמות, הטיפול יוכל לשלוט במחלה, לצמצם אותה, למנוע את התקדמותה ולהקל על התסמינים, אבל לא ישיג ריפוי מלא".

בלי תסמינים, בלי אותות אזהרה

וכאן העניין מסתבך: דווקא בשלב שבו עדיין אפשר לרפא, המחלה כמעט לא מורגשת. "הבעיה המרכזית באבחון המחלה בשלב מוקדם היא שאין תסמינים ספציפיים", מסבירה ד"ר רז שחנכה השבוע את המרכז לבריאות הגבר בבית החולים, "המטופל לא יכול להרגיש את הגידול, ואין תופעות ברורות שמכוונות אותו לפנות לרופא ולהתחיל בירור". לפי המרכז הרפואי האמריקני Mayo Clinic , כשתסמינים כבר מופיעים, הם מעידים בדרך כלל על מחלה מתקדמת יותר. בין הסימנים: קושי במתן שתן או זרם חלש, דם בשתן או בזרע, ובשלבים המתקדמים גם כאבי עצמות וירידה במשקל בלי סיבה.

צילום: דוברות אסותא אשדוד

PSA הוא חלבון שמייצרים גם התאים התקינים וגם התאים הסרטניים בערמונית. "אחד הכלים העומדים לרשותנו הוא בדיקת דם פשוטה למדידת רמת ה-PSA, אלא שלא מדובר בסמן ייחודי לסרטן", אומרת ד"ר רז. "רמתו יכולה לעלות גם בעקבות הגדלה שפירה של הערמונית, דלקת, רכיבה על אופניים או קיום יחסי מין. מנגד, ערכים תקינים של PSA לא מבטיחים ערמונית ללא סרטן". לפי ארגון המחקר הבריטי Cancer Research UK , אצל כשמונה מכל עשרה גברים עם PSA גבוה לא נמצא סרטן ערמונית.

משרד הבריאות ממליץ שההחלטה על ביצוע הבדיקה תתקבל יחד עם הרופא המטפל, לפי הרקע הרפואי והמשפחתי של כל גבר. "בישראל אין כיום תוכנית סקר גורפת לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית", מסבירה ד"ר רז. "עם זאת, האורולוגים ממליצים לגברים מגיל 50 להיבדק אצל אורולוג אחת לשנה, לבצע בדיקת PSA ראשונית, ובהתאם לתוצאותיה ולגורמי הסיכון לקבוע את תדירות המעקב בהמשך".

סרטן הערמונית, לא רק מחלה של זקנים ( צילום: shutterstock )

לדבריה, בשנים האחרונות גובר השימוש בבדיקת MRI של הערמונית, שמאפשרת לזהות אזורים החשודים כגידול בעל משמעות קלינית. "לתפיסתי המקצועית, בעולם שבו המשאבים אינם מוגבלים, הייתי ממליצה לכל גבר בגיל 50-45 לעבור בדיקת PSA ו-MRI של הערמונית, שישמשו נקודת מוצא להמשך המעקב", היא אומרת. "אני מאמינה שבתוך כמה שנים זו תהיה ההמלצה. עם זאת, חשוב לזכור שגם לגילוי מוקדם יש השלכות. לא כל גידול סרטני שמאובחן מחייב טיפול, ולא כל גידול ישפיע על תוחלת החיים של המטופל. טיפולים שאינם נחוצים עלולים לפגוע בתפקוד המיני ובאיכות החיים. האתגר שלנו הוא לזהות את הגידולים המסוכנים ולהבדיל ביניהם לבין אלה שבהם אפשר להסתפק במעקב".

כשהסרטן מקדים

רוב מקרי סרטן הערמונית מאובחנים כאמור אצל גברים מבוגרים, אבל לפי אתר הבריאות של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד , כ-10% מהאבחונים החדשים הם בגברים בני 55 ומטה. גם אצלם רוב הגידולים מתגלים בסיכון נמוך, וניתוח שאיחד את תוצאותיהם של מחקרים קודמים (מטא-אנליזה) מצא שבגידולים בסיכון נמוך עד בינוני, גיל צעיר קשור דווקא לסיכוי נמוך יותר שהמחלה תחזור.

ד"ר אורית רז: אנחנו עדיין לא יודעים מספיק על כל הגורמים להתפתחות סרטן הערמונית, אבל אנחנו יודעים שגיל צעיר בעת האבחון, בשילוב רקע משפחתי או נטייה גנטית, עשוי להיות קשור למחלה בעלת פוטנציאל אגרסיבי יותר, להתפשטות המחלה ולתמותה מהסרטן

התמונה מתהפכת כשהמחלה אגרסיבית. מחקר אמריקני רחב היקף , שבחן את הקשר בין גיל האבחון להישרדות, מצא שבקרב הגברים שאובחנו בגידול בדרגה גבוהה ובשלב מתקדם, הצעירים ביותר, בני 44-35, היו בסיכון הגבוה ביותר למות מהסרטן, וגם למות מכל סיבה שהיא. גם האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית (ESMO) מציין שבמחלה אגרסיבית ומתקדמת, התמותה מהמחלה גבוהה יותר אצל מי שאובחנו צעירים מאשר אצל מי שאובחנו בגיל מבוגר יותר, למעט בני 80 ומעלה.

צילום: אסותא אשדוד

חוקרים מעריכים שייתכן שמדובר בתת-סוג נפרד של המחלה. בסקירה ש פורסמה בכתב העת Nature Reviews Urology נכתב שסרטן ערמונית מוקדם, בדרגה גבוהה ובשלב מתקדם, עלול להיות קטלני מהר יותר מגידול באותה דרגה ובאותו שלב אצל גבר מבוגר, ושלחולים הצעירים יש נטייה גנטית חזקה יותר למחלה. גם ד"ר רז מצביעה על הקשר: "אנחנו עדיין לא יודעים מספיק על כל הגורמים להתפתחות סרטן הערמונית, אבל אנחנו יודעים שגיל צעיר בעת האבחון, בשילוב רקע משפחתי או נטייה גנטית, עשוי להיות קשור למחלה בעלת פוטנציאל אגרסיבי יותר, להתפשטות המחלה ולתמותה מהסרטן".

במחלה אגרסיבית ומתקדמת, התמותה מהמחלה גבוהה יותר אצל מי שאובחנו צעירים מאשר אצל מי שאובחנו בגיל מבוגר יותר ( צילום: shutterstock )

פרופ' אליהו גז, מומחה ברדיותרפיה ובאונקולוגיה קלינית ומנהל השירות לגידולי מערכת המין והשתן באסותא אשדוד, מדגיש שהגיל לבדו אינו מכריע: "הגיל כשלעצמו אינו הגורם הקובע את אופי המחלה או את דרך הטיפול בה. מה שקובע הם המאפיינים הביולוגיים והפתולוגיים של הגידול, ובהם דרגת ההתמיינות של התאים הסרטניים". לדבריו, "סרטן הערמונית הוא למעשה שם אחד לקשת רחבה של מחלות בעלות התנהגות ביולוגית שונה. בקצה אחד נמצאים מטופלים שאינם זקוקים לטיפול אלא למעקב בלבד, ובקצה השני מטופלים שזקוקים לניתוח, לקרינה, לטיפול הורמונלי, לכימותרפיה או לטיפולים תרופתיים מתקדמים".

"המוטציה האשכנזית" שמסכנת גברים

אחד הגורמים הגנטיים הבולטים מוכר היטב בישראל: מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2, שמזוהות בעיקר עם סרטן שד ושחלות. לפי מכון דנה-פרבר לסרטן בבוסטון , הסיכון של גבר נשא לחלות בסרטן ערמונית במהלך חייו נע בין 20% ל-60%, לעומת כ-12% אצל גבר בסיכון רגיל, והוא גבוה במיוחד אצל נשאי BRCA2. המוטציות האלה שכיחות במיוחד בקרב יוצאי אשכנז: כאחד מכל 40 מהם נושא מוטציה, שיעור גבוה פי עשרה מאשר באוכלוסייה הכללית.

מחקר שכלל כ-2,200 גברים יהודים אשכנזים , חולים ובריאים, מצא שאחת המוטציות האופייניות ליוצאי אשכנז בגן BRCA2 משלשת את הסיכון לסרטן ערמונית בדרגה גבוהה, כלומר לצורה האגרסיבית של המחלה. המשמעות: הנשאות מעלה לא רק את הסיכון לחלות, אלא גם את הסיכוי שהמחלה תהיה מסוכנת.

בדיקת PSA לגילוי סרטון הערמונית ( צילום: shutterstock )

"כאשר אני מאבחנת גבר צעיר עם סרטן ערמונית אגרסיבי, אני ממליצה לו לעבור בירור גנטי", אומרת ד"ר רז. "למידע הזה יש חשיבות לא רק עבורו, אלא גם עבור ילדיו, אחיו ואחיותיו, שיוכלו להיבדק ולדעת אם הם בקבוצת סיכון מוגבר". למי שכבר יודע שיש לו רקע משפחתי היא ממליצה להקדים: "כאשר יש היסטוריה משפחתית של סרטן ערמונית, או של סרטן שד ושחלות עם BRCA חיובי, בקרב קרובי משפחה מדרגה ראשונה, הורים, אחים או ילדים, ההמלצה היא להתחיל את המעקב כבר בגיל 45, ובתדירות גבוהה יותר: כל חצי שנה".

ההבנה הזו כבר הפכה למדיניות. בבריטניה, שבה קרא כריס הוי בפומבי להוריד את גיל הבדיקה, החליטה הוועדה הלאומית לבדיקות סקר במאי השנה שלא להמליץ על בדיקה לכל הגברים, אלא רק לנשאי BRCA2 עם היסטוריה משפחתית של סרטן שד, שחלות, לבלב או ערמונית. הנשאים האלה יוזמנו אחת לשנתיים לבדיקת PSA.

מגיל 50, ובקבוצות סיכון - מגיל 45

בארצות הברית הלכו בכיוון ההפוך. פחות משבועיים לפני מותו של טיילור עדכנה האגודה האמריקנית לסרטן (ACS) את הנחיותיה לבדיקת סקר לסרטן הערמונית, לראשונה מאז 2010. עד עכשיו המליצה האגודה רק שכל גבר יחליט על הבדיקה יחד עם הרופא שלו, מאחר שלא היה ברור אם התועלת שבה עולה על נזקיה. לדבריה, הראיות שהצטברו בשנים האחרונות מראות שבדיקת PSA מפחיתה באופן משמעותי את התמותה מסרטן הערמונית ואת אבחון המחלה בשלב מתקדם.

לפי ההנחיות החדשות, גברים בסיכון רגיל בגילי 69-50 צריכים לעבור בדיקת PSA אחת לשנתיים. לגברים שחורים ולגברים עם היסטוריה משפחתית חזקה של המחלה, כלומר אב, אח או בן שחלה לפני גיל 65, או כמה קרובים מדרגה ראשונה שחלו, ההמלצה היא להתחיל כבר בגיל 45 ולהיבדק מדי שנה.

ההנחיות החדשות קובעות גם מה עושים עם תוצאה חריגה. אצל גברים בגילי 69-45, רמה של 3 ננוגרם למיליליטר ומעלה נחשבת גבוהה, ובגילי 74-70 רמה של 6.5 ומעלה. מי שקיבל תוצאה כזו צריך לחזור על הבדיקה בתוך שבועיים עד שלושה חודשים. אם התוצאה שוב גבוהה, מומלץ לעבור MRI או בדיקה מתקדמת של סמנים ביולוגיים, שיעזרו להחליט אם יש צורך בביופסיה. גם כשמתגלה סרטן בסיכון נמוך, ההמלצה הראשונה היא מעקב פעיל, כלומר בדיקות תקופתיות במקום טיפול מיידי.

בישראל סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים. לפי הדוח העדכני של משרד הבריאות, שפורסם בספטמבר, ב-2023 אובחנו בו 3,421 גברים, ו-520 מתו מהמחלה. הסיכון עולה בעיקר מגיל 50, ושיא התחלואה הוא בגילי 74-70 בקרב יהודים ואחרים ומגיל 75 בקרב ערבים. שיעורי התמותה מהמחלה יורדים בעקביות מאז 1996. סיכויי ההישרדות לחמש שנים, בהשוואה לגברים בריאים בני אותו גיל, עומדים על 97.8% בקרב יהודים ואחרים ועל 87.7% בקרב ערבים, וגם בהשוואה עולמית התמונה מעודדת: ב-151 מדינות התמותה מהמחלה גבוהה יותר מאשר בישראל.

קרינה שפועלת מבפנים

בסתיו 2022 החמירה מחלתו של טיילור מאוד, ובקיץ 2023 הוא התחיל טיפול בלוטציום-177. בריאיון ל-BBC באוגוסט אותה שנה תיאר את הטיפול כ" רפואה גרעינית " שמכוונת רק לתאי הסרטן. לפי ITV , הטיפול היה זמין אז בבריטניה רק באופן פרטי, וכל מחזור טיפולים עלה לו כ-15 אלף ליש"ט (כ-66 אלף שקל).

התרופה משווקת בשם פלוויקטו (Pluvicto) על ידי חברת נוברטיס (Novartis), והיא מיועדת לחולים בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לטיפול הורמונלי (metastatic castration-resistant prostate cancer), כלומר סרטן שהתפשט וממשיך להתקדם גם כשהטיפול ההורמונלי מוריד את רמת הטסטוסטרון למינימום.

"ייחודו של הטיפול הוא ביכולת לכוון את הקרינה באופן ממוקד לתאים הסרטניים", מסביר פרופ' גז. על פני תאי סרטן הערמונית יש כמות גדולה של חלבון בשם PSMA, שמשמש לתרופה מעין כתובת. התרופה בנויה משני חלקים: מולקולה שמזהה את החלבון הזה ונצמדת אליו, וחומר רדיואקטיבי בשם לוטציום-177 שמחובר אליה. אחרי ההזרקה לווריד התרופה נעה בזרם הדם, מגיעה לתאי הסרטן בכל מקום שאליו התפשטו, גם לגרורות בעצמות, ונכנסת לתוכם. שם החומר הרדיואקטיבי פולט קרינה שמגיעה למרחק קצר מאוד, פוגעת ב-DNA של התא הסרטני והורסת אותו או מונעת ממנו להתחלק. כך, במקום להקרין את הגוף מבחוץ, הקרינה פועלת מבפנים, בתוך הגידול עצמו, והרקמות הבריאות שסביבו נפגעות פחות.

מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר את פלוויקטו במרץ 2022 , על סמך מחקר שלב 3 (השלב האחרון לפני הגשת תרופה לאישור הרגולטורים) בשם VISION. המחקר פורסם בכתב העת New England Journal of Medicine וכלל 831 חולים שכבר קיבלו טיפול הורמונלי מתקדם וכימותרפיה. חציון ההישרדות (הזמן שבו מחצית מהחולים עדיין היו בחיים) של מי שקיבלו את התרופה בנוסף לטיפול המקובל היה 15.3 חודשים, לעומת 11.3 חודשים אצל מי שקיבלו רק את הטיפול המקובל. אחת החוקרות במחקר, ד"ר מרי-אלן טאפלין, הודתה שהתאכזבה מכך שהשיפור בהישרדות הסתכם בכמה חודשים. טיילור אמר ב-2023 שהטיפול צפוי להאריך את חייו בחמש שנים, ובפועל חי מאז עוד כשלוש שנים וחצי.

"חציון ההישרדות במחקר הוא נתון סטטיסטי שמתייחס לקבוצת מטופלים שלמה, ואינו תחזית אישית עבור כל חולה", מסביר פרופ' גז. "יש מטופלים שיגיבו לטיפול לתקופה קצרה יחסית, ולעומתם מטופלים שיפיקו ממנו תועלת במשך תקופה ממושכת הרבה יותר".

בסל, אבל רק אחרי כימותרפיה

בישראל נכנסה פלוויקטו לסל שירותי הבריאות רק השנה, בניסיון החמישי, אחרי ארבע דחיות. לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, היא ניתנת לחולים בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לטיפול הורמונלי, שהגידול שלהם חיובי ל-PSMA, אחרי שמיצו טיפול הורמונלי מתקדם (מעכב קולטן לאנדרוגן) וכימותרפיה מסוג טקסאנים, ובתנאי שבבדיקת ההדמיה התרופה נקלטת בגידול בעוצמה מספקת (ערך SUV של כ-10 ומעלה). הטיפול מוגבל לשישה מחזורים וניתן במרשם של אונקולוג.

פרופ' אליהו גז: בשנים האחרונות המגמה המחקרית היא לבחון את יעילות הטיפול בשלבים מוקדמים יותר של המחלה, ולא רק אחרי מיצוי טיפולים אחרים

בארה"ב כבר הלכו צעד נוסף: במרץ אשתקד הרחיב ה-FDA את האישור גם לחולים שטרם קיבלו כימותרפיה. "בשנים האחרונות המגמה המחקרית היא לבחון את יעילות הטיפול בשלבים מוקדמים יותר של המחלה, ולא רק אחרי מיצוי טיפולים אחרים", אומר פרופ' גז. הוא מזכיר את מחקר PSMAddition, שכלל יותר מאלף מטופלים ובחן את שילוב התרופה עם הטיפול ההורמונלי כבר בשלב שבו המחלה הגרורתית עדיין מגיבה לטיפול הזה. "התוצאות הראשוניות מצביעות על שיפור במשך הזמן ללא התקדמות המחלה בהדמיה", הוא אומר. "עם זאת, הנתונים עדיין אינם בשלים דיים כדי להסיק את מלוא המסקנות לגבי השפעת הקדמת הטיפול על ההישרדות הכוללת".

להקת דוראן דוראן ב-2003 - והמסר החשוב לאחר מות הגיטריסט. מימין לשמאל: ג'ון טיילור, ניק רודס, סיימון לה בון, רוג'ר טיילור ואנדי טיילור ( צילום: Peter Morgan / REUTERS )

פרופ' גז מצביע גם על פער אחר בסל. לדבריו, בדיקות גנומיות ברקמת הגידול עוזרות להעריך את חומרת המחלה במקרים שבהם יש התלבטות אם לטפל בה, אבל בניגוד לבדיקות מסוימות לחולות בסרטן השד, הן אינן כלולות בסל ונעשות במימון פרטי. "לתפיסתי, קיים פער בין המענה שניתן כיום לנשים המתמודדות עם סרטן השד לבין המענה שניתן לגברים עם סרטן הערמונית בכל הנוגע למימון בדיקות גנומיות", הוא אומר. "יש מקום לבחון את הכנסתן לסל הבריאות, תוך הגדרה ברורה של הקריטריונים הרפואיים לביצוען".