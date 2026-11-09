ד"ר וליד סלאח, רופא פנימאי במחלקה פנימית ב' במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צולם בסוף השבוע ( בסרטון הבא ) כשאנשים מאשימים אותו שחולה מאושפזת אינה זוכה לטיפול ראוי. הסרטון הפך אותו למטרה של מתקפה גזענית ברשתות החברתיות , אבל היום (ב'), במהלך מפגן תמיכה שנערך בבית החולים, חשף שלמרות כל מה שקרה, המשיך לטפל בה.

התיעוד מבית החולים של רופא ערבי במחלקה שעורר סערה ברשת ( צילום: דף הפייסבוק של שמעון גיל )





את המפגן, שנערך בצהריים ברחבת המיון תחת המסר "כולנו יחד, אתם לא לבד", יזמה הנהלת בית החולים. לדבריה, ביומיים האחרונים הופנו כלפי אנשי צוות לא רק גילויי גזענות אלא גם איומים. במפגן השתתפו מנכ"לית המרכז הרפואי, פרופ' אסנת לבציון קורח, יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, ועובדים יהודים וערבים מכל מקצועות הבריאות. ד"ר סלאח הודה למשתתפים: "תודה שבאתם לעמוד איתנו נגד גזענות. אני מודה לכולם. לא כולם יודעים, אבל המשכתי לטפל במטופלת הזו למרות כל מה שקרה".

בסרטון, שפורסם בפייסבוק, הטיחו בו קרוביה של מטופלת: "אתה אחראי עליה וחייב לטפל בה. אם זה יגיע למצב של מוות, זה על האחריות שלך". בית החולים מסר שהוגשה תלונה נגד האדם שצילם את הצוות ופרסם את הדברים הפוגעניים, והבהיר שהוא נוקט "אפס סובלנות לגזענות, לאיומים ולבריונות".

גלריה ד"ר וליד סלאח בסרטון שחולל סערה גזענית ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

הסרטון גרר תגובות רבות ושיתופים, אבל הדיון ברשת עבר במהרה מהטיפול בחולה אל מוצאו של הרופא. אחד המגיבים תהה: "מי הכניס את המחבלים האלה לבתי החולים לטפל ביהודים?". מגיב אחר כתב: "הם יחסלו את כולם בשקט ובתמיכת השמאלנים". ובתגובה נוספת נכתב: "בג"ץ הכשיר את 'השרצים' וקידם אותם לפני כלל האזרחים והלוחמים שלנו היקרים".

אירוע תמיכה ברופאים ערבים בבית החולים שמיר אסף הרופא ( צילום: ירון ברנר )





את הסרטון צילם שמעון גיל, אזרח שמלווה בחודשים האחרונים את המטופלת, דרת רחוב. בשיחה עם ynet הסביר שלפני שאושפזה בשמיר, היא "נזרקה", כלשונו, מכמה בתי חולים. "אני סתם אזרח מהרחוב. עוולות גורמות לי לכאב. בשביל מה יש לנו מוסדות טיפוליים? כדי שיטפלו בחולים האלה וייתנו מענה לאנשים מסכנים. זו אישה אינטליגנטית, הייתה ב-8200, עשר שנים בקבע, ונפלטה לרחוב. לפני שמונה חודשים הלכתי לרחוב וראיתי אותה שוכבת על ספסל עם כותונת בית חולים. שאלתי אותה מה היא עושה שם, והבאתי לה אוכל, כריות ושמיכה", סיפר. לדבריו, מאז הוא מפרסם סרטונים כדי לסייע לה מול משרדי הממשלה. "משרדי הממשלה לא עושים את העבודה. הסרטונים האלה הם זעקת שבר".

חיזוק ותמיכה מיו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ציון חגי ( צילום: ירון ברנר )

על התגובות הגזעניות שגרר הסרטון ביקש גיל להבהיר: "ואם זה היה רופא יהודי, נראה לך שלא הייתי פונה אליו? הייתי פונה אליו בביקורת עוד יותר. אני אוהב אדם באשר הוא אדם. מה אכפת לי מהתגובות, כולם מזוהמים. מה שחשוב זה לעזור לאותה אישה, רק היא בראשי. מצער מאוד שאנשים ישר רצים למקום הזה. הכי קל לפתור את זה ב'ערבים, שונאים', אבל התבלבלתם. המהות פה היא לעזור לאישה הזו. אני אוהב כל אדם, ובטח ובטח רופא. חבל שהציבור מסכן ומבולבל, העיקר פה זו אותה אישה". בית החולים מסר שהוגשה תלונה נגד מי שצילם את הצוות ופרסם את הדברים הפוגעניים, והבהיר שהוא נוקט "אפס סובלנות לגזענות, לאיומים ולבריונות".

"טיפלתי בחיילים הפצועים"

ד"ר צלאחה אבו סביה (פריג'), מומחית ברפואה דחופה בשמיר שמכירה את ד"ר סלאח אישית, קראה את התגובות ולא הגיעה אתמול למשמרת. "אני רופאה ערבייה, ואני לא יודעת איך לחזור למשמרת הבאה שלי. תקראו את המשפט הזה שוב. תבינו לאן הגענו", כתבה בפוסט ברשתות החברתיות . על ד"ר סלאח, הקולגה שלה, הוסיפה: "רופא מצוין, מסור ואמפתי, עם אנושיות שקשה לתאר במילים".

מפגן התמיכה במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא ( צילום: ירון ברנר )

בשיחה עם ynet סיפרה אתמול בדמעות על הגזענות שהיא עצמה סופגת ממטופלים ומבני משפחותיהם מאז פרוץ המלחמה. "את יודעת כמה פעמים שמעתי מאז 7 באוקטובר 'מחבלת, תחזרי לעזה'?" שאלה. "היו אמירות כמו 'אני לא יודע מה את מזריקה לו'. מה אני יכולה להזריק לו? ב-7 באוקטובר אני זו שהייתה בבית החולים, אני קיבלתי את החיילים הפצועים וטיפלתי בהם".

בפוסט שלה כתבה: "אני לא מבקשת חסינות מביקורת. המקצוע שלי מחייב אחריות, ואני נושאת אותה בכל משמרת. אבל המוצא שלי אינו כתב אישום. שום טענה על טיפול רפואי אינה היתר להפוך ציבור שלם לחשוד, ושום כעס אינו מצדיק לקרוא לנו מחבלים".

"אתם לא לבד"

יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, שהשתתף במפגן, הביע כבר אתמול זעזוע ממה שהגדיר כשיח רעיל ברשתות החברתיות נגד רופאים ורופאות מהמגזר הערבי. "מוטלת עלינו חובה מוסרית לגדוע את השיח הזה, לא רק כי הוא מכפיש ציבור שלם, אלא כי הוא מכתים את כולנו כחברה חפצת חיים", אמר.

ד"ר צלאחה אבו סביה (פריג') לצד מנהלת המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) פרופ' אסנת לבציון קורח ( צילום: ירון ברנר )

לדבריו, "השיח המכפיש נגד רופאים ערבים לא צמח בוואקום, אלא כתוצאה ישירה של אמירות פופוליסטיות וחסרות כל בסיס עובדתי מצד נבחרי ציבור, שביקשו להפיק הון פוליטי על גבם של רופאים מסורים ומקצועיים, שרואים אך ורק את טובת המטופל לנגד עיניהם". הוא קרא שלא לשתף פעולה עם שיח כזה, ש"פוגע קשות באמון הציבור במערכת הבריאות כולה - מערכת שמאז ומתמיד הייתה מגדלור של שוויון, סובלנות ודו-קיום".

פרופ' לבציון קורח: לא נקבל פגיעה באנשי צוות, ולא ניתן לגזענות או לאיומים לערער את המקום המשפחתי הבטוח שהמרכז הרפואי מהווה עבור עובדיו ומטופליו. היום עמדנו כולנו יחד כדי לומר לכל מי שנפגע: אתם לא לבד

מנכ"לית המרכז הרפואי, פרופ' לבציון קורח, אמרה: "הצוותים שלנו מגיעים מדי יום כדי לטפל, לסייע ולהציל חיים. הם עושים זאת יחד, יהודים וערבים, מתוך מקצועיות, אמון, חברות ומחויבות עמוקה לחיי אדם. לא נקבל פגיעה באנשי צוות, ולא ניתן לגזענות או לאיומים לערער את המקום המשפחתי הבטוח שהמרכז הרפואי מהווה עבור עובדיו ומטופליו. היום עמדנו כולנו יחד כדי לומר לכל מי שנפגע: אתם לא לבד".

גם מנהל המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב), פרופ' אלי שפרכר, שלח מסר לעובדות ולעובדים הערבים בבית החולים: "אתם חלק בלתי נפרד מאיכילוב, מוערכים, בני משפחת איכילוב. הכבוד, הביטחון והשייכות של כל אחת ואחד מכם הם אחריות של כולנו. העשייה המשותפת שלנו מוכיחה מדי יום את כוחה של חברה מגוונת ומאוחדת. יש לנו אחריות לשמור עליה, ויש לנו גם הזדמנות להראות שאפשר לחיות ולעבוד כך בכל החברה הישראלית. באיכילוב נמשיך לעמוד יחד, לטפל בכל אדם ולהגן על כבודו של כל אדם. בנחישות וללא פשרות".

היא הייתה חייבת להתאמץ פי שלושה

למפגן התמיכה הגיע גם אביה של ד"ר אבו סביה (פריג'), עבד אל-באסט פריג'. "באתי לתמוך לא רק בצלאחה, אלא בכל הצוות הרפואי בישראל, ובמיוחד בערבים. כל השיח הזה, כאילו הערבים קיבלו פריבילגיה ואפליה מתקנת, זה שטויות", אמר ל-ynet.

"לא ניתן לגזענות או לאיומים לערער את המקום המשפחתי הבטוח שהמרכז הרפואי מהווה עבור עובדיו ומטופליו" ( צילום: ירון ברנר )

"הילדה הזאת התחילה את לימודי הרפואה אחרי שירות לאומי, אחרי שתרמה לחברה. לא בקטע של התייפייפות, היא הרגישה שהיא חייבת לתרום לחברה ועשתה הרבה פרויקטים בחברה הערבית. אחרי זה למדה רפואה במולדובה, סיימה בהצטיינות ועשתה חיל. בתור בחורה ערבייה היא הייתה חייבת להתאמץ פי שלושה מכל אדם אחר, ובמיוחד מיהודי, כדי להוכיח את עצמה ולהשתלב".