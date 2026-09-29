יממה לאחר שהורה להפסיק את הפעילות במרכז הרפואי הפרטי מדיקה תל אביב , פרסם הערב (יום ג') משרד הבריאות את ממצאי ביקורת הפתע שהובילה להחלטה. לפי המשרד, צוותי אחיות ביצעו במקום פעולות ניתוחיות ללא סמכות חוקית, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. בנוסף, נעשה במקום שימוש בניגוד לדין בתמיסת קוקאין, תרופה נרקוטית, תוך סכנה לבטיחות המטופלים.

לפי הממצאים, בחדר הניתוח הועסקו גורמים לא מוסמכים, שלא בהתאם לדרישות המקצועיות. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה, וממלא מקומה נמצא ללא הידע הנדרש כדי למלא את התפקיד.

גלריה בית החולים הפרטי מדיקה ברחוב הברזל ברמת החייל בתל אביב ( צילום: דנה קופל )

עוד נמצא כי ספירה כירורגית לא בוצעה בפועל, ובכל זאת נרשם שבוצעה, עוד לפני שהניתוח הסתיים. ספירה כירורגית היא נוהל בטיחות בסיסי בכל חדר ניתוח. צוות האחיות סופר את הגזות, המחטים והמכשירים לפני תחילת הניתוח, ושוב לפני סגירת החתך ובסיומו, כדי לוודא שדבר לא נשאר בגוף המטופל. תיעוד הספירה ברשומה הרפואית נועד להעיד שהבדיקה אכן נעשתה. פריט שנשכח בגוף המטופל עלול לגרום לזיהום ולכאבים, ולחייב ניתוח נוסף כדי להוציא אותו.

המשרד מצא גם התנהלות הפוגעת במהימנות תהליכי האימות והבקרה שנועדו למנוע אירועים חמורים בחדרי ניתוח.

לצד השימוש בתמיסת קוקאין (Sol. Cocaine), נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה, בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. קוקאין משמש ברפואה בעיקר להרדמה מקומית ולכיווץ כלי דם בניתוחי אף. כתרופה נרקוטית, השימוש בה, האחסון שלה והרישום שלה כפופים לפיקוח הדוק לפי פקודת הסמים המסוכנים.

הביקורת העלתה גם כי בחדרים המיועדים לכירורגיה קטנה בוצעו פרוצדורות בניגוד לתעודת הרישום של המרפאה. תעודת הרישום היא האישור שמשרד הבריאות מנפיק למוסד רפואי, והיא מגדירה אילו פעולות מותר לבצע בו ובאילו תנאים. במשרד קבעו כי מכלול ההתנהלות מצביע על כשל מערכתי במרפאה, ועל סכנה לבריאות המטופלים ולרווחתם.

בעקבות הממצאים הוציאה אתמול רופאת המחוז צו להפסקת כל פעילות רפואית במקום עד להודעה חדשה. הנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע. במשרד הודיעו גם כי ייבחנו צעדים אישיים נגד מי שביצעו פעולות מחוץ לסמכותם המקצועית.

ממצאים חמורים בביקורת הפתע בבית החולים הפרטי מדיקה ברמת החייל ( צילום: דנה קופל )

מבית החולים נמסר בתגובה: "במרכז הרפואי מדיקה תל אביב מתבצעים מדי חודש אלפי ניתוחים על ידי רופאים מהמובילים בישראל, תוך הקפדה על סטנדרטים רפואיים ובטיחותיים מחמירים. האמון המתמשך של הרופאים והמטופלים במדיקה מעיד על איכות הטיפול הניתן במרכז לאורך שנים. הנהלת מדיקה מתייחסת לממצאי הבקרה בכובד ראש ותפעל לתיקון כל ליקוי שיימצא, נקודתי או מערכתי, ככל שיידרש. בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול היו ויישארו בראש סדר העדיפויות של המרכז".

עוד אמרו כי "הפעולות הרפואיות במרכז מבוצעות על ידי רופאים ובהתאם לדין. אחיות המרכז מבצעות אך ורק פעולות המצויות בסמכותן ובהתאם להכשרתן ולהסמכתן המקצועית. ככל שעלו בביקורת מקרים נקודתיים המחייבים הבהרה, הדברים יוצגו באופן מסודר בפני משרד הבריאות".