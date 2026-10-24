תרופה שמחברת בין תאי מערכת החיסון לתאי הגידול, שניתנה לצד אימונותרפיה, הפחיתה ב-58% את הסיכון למוות בקרב חולים בסרטן ריאות מסוג תאים קטנים (small cell lung cancer), אחד מסוגי הסרטן האגרסיביים והקשים לטיפול. כך עולה ממחקר שלב 3 שפורסם בסוף השבוע בכתב העת New England Journal of Medicine (NEJM) . המחקר הוצג במקביל באחד המושבים המרכזיים של כנס האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית (ESMO) במדריד - וגרף תשואות.

הקהל עמד על רגליו בכנס אונקולוגיה במדריד כשהוצגו תוצאות שילוב תרופתי נגד סרטן ריאות מסוג תאים קטנים ( צילום: פרופ' עידו וולף, רשת X )





כשהוצגו התוצאות בכנס, הקהל קם על רגליו ומחא כפיים. "הקהל ממש באקסטזה - תוצאות מדהימות לטרלטמאב בסרטן מסוג תאים קטנים", כתב פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב) ברשת X . לדבריו, "הטיפול המשלב האריך את חציון ההישרדות של חולי סרטן ריאה מסוג תאים קטנים ליותר מ-21 חודשים. זה נתון מטורף למחלה הזו". פרופ' וולף אף הוסיף השוואה לפריצת הדרך בטיפול בסרטן הלבלב: "התלהבנו מאוד, ובצדק, מהבשורות האחרונות על הטיפול בסרטן הלבלב, אבל התוצאות האלה אפילו יותר מלהיבות. זו בשורה אדירה לחולים בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים".

גלריה מחזה לא שגרתי בכנס האונקולוגים האירופי החשוב ( צילום: פרופ' עידו וולף, רשת X )

הקהל עמד על רגליו והריע לטיפול תרופתי חדש לסרטן הריאות בכנס האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית במדריד ( צילום: פרופ' עידו וולף, רשת X )

במחקר, שנערך ב-175 מרכזים רפואיים ב-29 מדינות, השתתפו 563 חולים שמחלתם לא התקדמה אחרי הטיפול הראשוני, כימותרפיה בשילוב אימונותרפיה. הם חולקו באקראי לשתי קבוצות, שקיבלו טיפול אחזקה: טיפול שניתן ברציפות אחרי סיום הטיפול הראשוני, כדי לשמור על השליטה במחלה. במחקר נמשך הטיפול עד שהמחלה התקדמה או עד שתופעות הלוואי נעשו בלתי נסבלות. קבוצה אחת קיבלה את התרופה טרלטמאב (שם מסחרי: Imdelltra) של חברת אמג'ן , יחד עם האימונותרפיה דורבלומאב (Imfinzi) של אסטרהזניקה . השנייה קיבלה דורבלומאב בלבד, הטיפול המקובל כיום בשלב הזה.

חציון זמן המעקב עמד על כ-16 חודשים, ועד מועד ניתוח הנתונים מתו 87 מהמטופלים בקבוצת השילוב ו-156 בקבוצת הביקורת. חציון ההישרדות בקבוצת השילוב עמד על 21.1 חודשים, לעומת 12.7 חודשים בקבוצת הביקורת - הפרש של יותר משמונה חודשים. חציון ההישרדות הוא נקודת הזמן שבה מחצית מהמטופלים עדיין בחיים. גם בנתוני השנה הראשונה ההבדל בולט: 79.4% מהמטופלים בקבוצת השילוב היו בחיים שנה אחרי תחילת טיפול האחזקה, לעומת 53.3% בקבוצת הביקורת. החוקרים מדדו את ההישרדות מתחילת שלב האחזקה, כלומר בלי חודשי הטיפול הראשוני שקדמו לו.

החלבון שמסגיר את הגידול

סרטן ריאות מסוג תאים קטנים מהווה עד 15% ממקרי סרטן הריאות. בכל שנה מאובחנים בעולם כ-250 אלף חולים חדשים, לפי המכונים הלאומיים לבריאות של ארצות הברית (NIH). לפי נתוני האגודה האמריקנית לסרטן, שיעור ההישרדות לחמש שנים במחלה עומד על כ-9% בלבד.

בשלב המתקדם של המחלה, המכונה השלב המפושט, הטיפול המקובל כולל ארבעה מחזורים של כימותרפיה לצד אימונותרפיה, ולאחריהם טיפול אחזקה באימונותרפיה בלבד. לדברי החוקרים, החולים מגיבים בתחילה לטיפול, אבל התועלת של טיפול האחזקה מוגבלת לרוב לחודשים ספורים, וחציון ההישרדות עומד על כ-12 עד 13 חודשים. רבים מהחולים אינם מגיעים כלל לקו הטיפול השני.

טרלטמאב שייכת לקבוצה חדשה יחסית של נוגדנים דו-ספציפיים, שנקשרים בה בעת לשתי מטרות. מצד אחד היא נצמדת לחלבון DLL3 שעל פני תאי הסרטן, ומאידך לחלבון CD3 שעל תאי T של מערכת החיסון. כך היא מקרבת את תאי החיסון אל הגידול ומכוונת אותם להשמיד אותו. לפי אמג'ן, החלבון DLL3 מופיע על תאי הגידול אצל רוב החולים, ונמצא בכמות זעירה בלבד על תאים בריאים. התרופה ניתנת בעירוי לווריד: בשבועות הראשונים שלוש מנות בהפרש של שבוע, הראשונה במינון נמוך, ולאחר מכן מנה אחת לשבועיים.

התרופה כבר אושרה בארצות הברית לחולים שמחלתם התקדמה במהלך כימותרפיה מבוססת פלטינה או אחריה. לפי רויטרס , מחיר המחירון שלה שם הוא כ-30 אלף דולר למחזור טיפול, יותר מ-390 אלף דולר בשנה (1.2 מיליון שקל בשנה). ב מחקר קודם, שפורסם גם הוא ב-New England Journal of Medicine , היא האריכה את חציון ההישרדות בקו הטיפול השני ל-13.6 חודשים, לעומת 8.3 חודשים בכימותרפיה. המחקר החדש בדק מה יקרה אם יקדימו את השימוש בה לשלב האחזקה, מיד אחרי הטיפול הראשוני.

הגידול נבלם לתקופה ארוכה יותר

השילוב גם עיכב את התקדמות המחלה. חציון ההישרדות ללא התקדמות עמד על 7.4 חודשים בקבוצת השילוב, לעומת 1.9 חודשים בלבד בקבוצת הביקורת. שנה אחרי תחילת הטיפול, 38.4% מהמטופלים בקבוצת השילוב היו בחיים בלי שמחלתם התקדמה, לעומת 9.5% בקבוצת הביקורת.

אצל 26.4% מהמטופלים בקבוצת השילוב הגידול הצטמק או נעלם, לעומת 4.1% בקבוצת הביקורת - פי שישה בקירוב. התגובה לטיפול נמשכה בקבוצת השילוב חציון של 12.7 חודשים, לעומת 5.6 חודשים בקבוצת הביקורת.

סרטן ריאות ( צילום: shutterstock )

היתרון בהישרדות נרשם ברוב תת-הקבוצות שנבדקו, אף שהמחקר לא תוכנן לבחון אותן בנפרד. הוא נמצא גם אצל חולים עם גרורות במוח או בכבד, שהתחזית שלהם גרועה בדרך כלל. כחמישית מהמשתתפים סבלו, בעבר או בהווה, מגרורות במוח, וכשליש מגרורות בכבד. "במחלה שבה כל כך קשה להשיג הישרדות ממושכת, גודל התועלת והעקביות שלה ב-DeLLphi-305 בולטים במיוחד", אמר ד"ר ג'ייקוב סנדס ממכון הסרטן דנה-פרבר בבוסטון , שהציג את המחקר בכנס. "חשוב לציין שהתועלת נראתה בקבוצות חולים שחשובות מבחינה קלינית, כולל חולים עם גרורות במוח".

בזמן ניתוח הנתונים המשיכו 43.6% מהמטופלים בקבוצת השילוב לקבל את הטיפול, לעומת 11.5% בקבוצת הביקורת. לפי השאלונים שמילאו המטופלים, נראה שהשילוב היטיב גם עם תסמיני סרטן הריאה, עם איכות החיים ועם התפקוד הגופני. עם זאת, החוקרים לא בחנו את הנתונים האלה בניתוח סטטיסטי.

יותר תופעות לוואי

לשיפור הזה היה מחיר. תופעות לוואי קשות או מסכנות חיים נרשמו אצל 46.8% מהמטופלים בקבוצת השילוב, לעומת 40.6% בקבוצת הביקורת, ו-43.3% אושפזו בגללן, לעומת 32%. עם זאת, רק 5.7% הפסיקו בגללן את הטיפול בטרלטמאב. כדאי גם לזכור שבקבוצת השילוב נמשך הטיפול זמן רב בהרבה: חציון של כעשרה חודשים וחצי, לעומת פחות מחודשיים בקבוצת הביקורת.

תופעת הלוואי השכיחה ביותר הייתה תסמונת שחרור ציטוקינים, תגובה דלקתית סוערת של מערכת החיסון שעלולה להתבטא בחום, בירידה בלחץ הדם ובדופק מהיר. היא נרשמה אצל כמחצית מהמטופלים שקיבלו את טרלטמאב, בעיקר אחרי שתי המנות הראשונות, כמעט תמיד בדרגה קלה או בינונית ובלי מקרי מוות.

בגלל הסיכון הזה, לפי הוראות השימוש בארצות הברית, המטופלים נשארים בהשגחה שש עד שמונה שעות אחרי שני העירויים הראשונים. אחר כך הם מתבקשים להישאר במשך 48 שעות במרחק של עד שעה ממרכז רפואי, בליווי מטפל או בן משפחה. שיבוש בחוש הטעם, לרוב קל, נרשם אצל 44.7% מהמטופלים, ותופעות נוירולוגיות קשות נרשמו אצל 3.2%, לעומת 1.4% בקבוצת הביקורת. בארצות הברית נושאת התרופה אזהרת "קופסה שחורה" מפני תסמונת שחרור ציטוקינים ומפני רעילות עצבית.

השאלות שעדיין פתוחות

החוקרים עצמם מציינים כמה סייגים. מדובר בניתוח ביניים, וחציון ההישרדות בקבוצת השילוב עשוי להשתנות עם מעקב ארוך יותר. קבוצת הביקורת לא כללה את שילוב האחזקה החדש של התרופות לורבינקטדין ואטזוליזומאב, שהגיע במחקר אחר לחציון הישרדות של 13.2 חודשים, ולכן אי אפשר להשוות ישירות בין הטיפולים.

תקווה חדשה בטיפול בסרטן הריאות. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

כמו כן, המחקר כלל רק חולים שמחלתם לא התקדמה אחרי הטיפול הראשוני ושמצבם התפקודי היה טוב. חולים עם גרורות במוח שגרמו לתסמינים, או עם מחלות אוטואימוניות או דלקתיות, לא השתתפו בו. בנוסף, רק 33 מהמטופלים בקבוצת הביקורת קיבלו את טרלטמאב בהמשך. לדברי החוקרים, ייתכן שהדבר אינו משקף את הטיפול המקובל כיום, כשהתרופה מאושרת לשלב הזה במדינות הולכות ורבות. המחקר מומן בידי אמג'ן ואסטרהזניקה, ואמג'ן גם מימנה כותב רפואי שסייע בכתיבת המאמר.