האפיפיור ליאו ה-14 הודיע היום (ראשון) כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת קשרית בָּריאה (lung nodule). את ההודעה מסר בתום תפילת האנג'לוס, בפני המאמינים שהתכנסו בכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן.

"לאחרונה, במהלך בדיקות רפואיות, מצאו הרופאים קִשְׁרִית ממוקדת באחת הריאות שלי. היא התגלתה בשלב מוקדם מאוד", אמר האפיפיור. לדבריו, רופאיו המליצו להסיר את הממצא בניתוח, והוא החליט לפעול לפי עצתם. הוא הודה למאמינים על תמיכתם וביקש שיתפללו לשלומו. לפי אתר החדשות הרשמי של הוותיקן, הניתוח ייערך בבית החולים ג'מלי ברומא.

גלריה האפיפיור ליאו ה-14 ( צילום: Filippo MONTEFORTE / AFP )

דובר הוותיקן, מתאו ברוני, מסר כי הניתוח מתוכנן לתחילת השבוע, וכי ההתאוששות ממנו צפויה להימשך כשבעה ימים. עם זאת, הוותיקן לא ציין אם הקשרית חשודה כממאירה, ולא פירט את סוג הניתוח או את היקפו.

ליאו ה-14 נבחר במאי 2025 , והוא האפיפיור הראשון שנולד בארצות הברית. לפי סוכנות הידיעות AP, לא ידוע על בעיות בריאות שהיו לו בעבר, והוא נחשב לאדם פעיל גופנית, שמשחק טניס ושוחה. בין 6 ל-17 בנובמבר הוא מתכנן לבקר באורוגוואי, בארגנטינה ובפרו, ולפי הדיווח, עדיין לא ברור אם הניתוח וההתאוששות ישפיעו על המסע.

רוב המקרים אינם ממאירים

"קשרית היא ממצא שחורג במאפייניו מהרקמה שסביבו, והיא יכולה להופיע באיברים שונים בגוף", מסביר ד"ר מיכאל קסירר, מנהל המכון לרפואת ריאות באסותא באר שבע. "בריאה מדובר בממצא שגודלו פחות משלושה סנטימטרים, ומוקף ברקמת ריאה תקינה. זה ממצא שכיח מאוד, שלרוב מתגלה באקראי בבדיקות הדמיה של החזה. רק מיעוט מהקשריות מתגלות כממאירות, אבל ככל שהקשרית גדולה יותר ומתקרבת לשלושה סנטימטרים, הסבירות לממאירות עולה".

קשרית יכולה להיות הסימן הראשון לסרטן ריאה, הרבה לפני שהמחלה מורגשת, ומכאן חשיבותה. "סרטן ריאה הוא סרטן קטלני מאוד, והמטרה היא לאבחן ולטפל בו בשלב מוקדם", אומר ד"ר קסירר. לדבריו, זו גם מטרתן של בדיקות הסקר שנערכות בישראל ובמדינות נוספות בקרב אוכלוסיות בסיכון: "לזהות את אותן קשריות בשלב שבו עדיין אין תסמינים, ולאפשר לנו לגלות את הסרטן בתחילתו ולתת טיפול".

איך מעריכים את הסיכון?

לא כל קשרית מחייבת ביופסיה או ניתוח. ההחלטה מתקבלת לאחר שקלול מאפייני הקשרית והנתונים הרפואיים של המטופל. "אני לא יודע מה היה ספציפית ב-CT של האפיפיור", מדגיש ד"ר קסירר. "כשאנחנו רואים קשרית, אנחנו מתחשבים במיקום שלה, במראה שלה ובסדירות שלה. אם יש הדמיה קודמת, לפעמים יש לנו גם מידע על קצב הגדילה. לוקחים את מכלול הנתונים ומעריכים אם הקשרית עלולה להיות התחלה של גידול ממאיר".

ככל שהחשד גבוה יותר, גם הבירור עשוי להיות נרחב יותר. "הגישה יכולה לנוע ממעקב, כשמדובר בקשריות קטנות, דרך בדיקת PET-CT שמאפשרת לראות אם הקשרית פעילה, ועד ביופסיה", הוא מפרט. בדיקת PET-CT מראה את הפעילות המטבולית של הממצא, אבל אינה קובעת לבדה אם מדובר בסרטן: פעילות מוגברת יכולה להופיע גם בדלקת או בזיהום.

בביופסיה נלקחת דגימת רקמה לבדיקה, אבל לא תמיד אפשר לבצע אותה בבטחה. "יש טכניקות שונות לביופסיה, אך לפעמים הקשרית אינה נגישה, הנגישות אליה נמוכה מאוד או שהפעולה כרוכה בסיכון", אומר ד"ר קסירר. "אם מצד אחד הערכת הסיכון לממאירות גבוהה, ומצד שני יש קושי להשיג ביופסיה, לפעמים הולכים ישירות לניתוח. זו גישה מקובלת".

במצבים כאלה, הניתוח יכול לשמש הן לאבחון והן לטיפול. "אם הסיכוי לממאירות גבוה מספיק, והטיפול ממילא יהיה ניתוח, אפשר לבצע אותו - וכך לדעת מהו הממצא וגם להסיר אותו", הוא מסביר. "כמובן שיש לזה מחיר: אתה עלול לבצע ניתוח שיתברר בדיעבד כמיותר, אם הממצא שפיר או אם מדובר בדלקת או בגרנולומה, מוקד של תאי דלקת. זה האתגר: לקחת את הנתונים הקליניים ואת ממצאי ההדמיה, לתרגם אותם להערכת סיכון ולפי זה להתקדם בבירור".

ניתוח דרך חתכים קטנים

גיל המטופל לא קובע לבדו את יכולתו לעבור ניתוח. סרטן ריאה מאובחן פעמים רבות סביב גיל 70, כך שגילו של האפיפיור אינו חריג בהקשר הזה. "חשוב יותר הגיל הביולוגי של החולה, מחלות הרקע שלו והמסוגלות שלו לעבור את הניתוח בהצלחה", אומר ד"ר קסירר.

ד"ר מיכאל קסירר: אם הסיכוי לממאירות גבוה מספיק, והטיפול ממילא יהיה ניתוח, אפשר לבצע אותו - וכך לדעת מהו הממצא וגם להסיר אותו

לדבריו, ניתוחים להסרת ממצאים כאלה נעשים במקרים רבים בגישה זעיר-פולשנית. אחת השיטות היא ניתוח תורקוסקופי בסיוע וידאו (VATS). "מכניסים מצלמה וכלי עבודה דרך חתך אחד עד שלושה חתכים. המנתח מפעיל את הכלים מבחוץ, והם פועלים בתוך בית החזה וכורתים את האזור המתאים בריאה", מתאר ד"ר קסירר. "יש היום גם אפשרות לבצע את הניתוח באמצעות מערכת רובוטית". הוא מציין שבהשוואה לניתוח פתוח, השיטות האלה כרוכות בפחות סיבוכים. "בעבר זה היה ניתוח גדול יותר, עם תחלואה גבוהה יותר. כיום מטופלים רבים עוברים את הניתוח בהצלחה".

CT של קשרית בריאה ( צילום: shutterstock )