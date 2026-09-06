נתחיל בחדשות הרעות. אם אתם זקוקים לרופא מומחה, ספק אם תוכלו להגיע אליו בימים או בשבועות הקרובים. נסו למצוא תור לאורתופד, לכירורגית שד, לנוירולוג, לגינקולוג או לאנדוקרינולוג - ברוב המקרים זה ייקח חודשים. בזמן הזה הבעיה שמטרידה אתכם תכאב ותציק לכם, אתם תהיו מודאגים, ולעיתים מצבכם יחמיר. את מחיר המחסור הלאומי החמור ברופאים מומחים תשלמו בבריאותכם - לפעמים גם בחייכם ממש.
המספרים האלה אינם עוד נתון סטטיסטי בדוח יבש. הם המציאות היומיומית של כולנו. בראומטולוגיה ממתינים החולים 70 יום ויותר עד שהם מגיעים לבדיקה, באנדוקרינולוגיה חודשיים, ובגסטרואנטרולוגיה ובנפרולוגיה זינקו התורים לשלושה חודשים.
קחו רגע לעכל את הנתונים האחרונים שאחראים למחדל הזה. בכל שבוע, עשרה רופאים בישראל אורזים את הסטטוסקופ ושמים פעמיהם אל מעבר לים. כ-1,400 מומחים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות - כ-450 רופאים בשנה. מדובר ברופאים הטובים והבכירים ביותר: כירורגים, רופאי אף-אוזן-גרון, רופאי עור ועיניים ופנימאים, שלמדו, התמחו והוכשרו במערכת הישראלית המעולה. הם יכלו להציל חיים כאן, בבית, אך במקום לטפל בנו, בהורינו ובילדים שלנו, הם לוקחים את האוצר המקצועי הבלום הזה החוצה.
המשבר הנוכחי הוא סימפטום של מחלה מערכתית עמוקה. בניגוד למדינות ה-OECD, שמגדילות בעקביות את תקציבי ההכשרה שלהן, ישראל מתמודדת עם שיעורי רופאים נמוכים, שנשענו במשך שנים על בוגרי חו"ל - שצינור ההכרה בתאריהם צומצם משמעותית. על כך יש להוסיף את סיבת העומק החדשה: הרופאים קצו במלחמה, בשסע ובפוליטיקה הקיצונית והאלימה. הם אינם עוזבים רק בגלל משמרות שוחקות, שכר נמוך או תנאים פיזיים ירודים, אלא כדי להעניק לילדיהם חיים חדשים - שקטים יותר, משפחתיים יותר, בטוחים יותר, חפים מפחד קיומי מתמיד. כשחוד החנית של החברה מרגיש שהאופק הלאומי נשמט מתחת לרגליו ואין תקווה לעתיד הבית, הוא פשוט קם והולך.
התוצאה הראשונה של השבר הנוכחי היא קריסה של המערכת מבפנים. אל תוך הוואקום החמור הזה נכנס אפקט הדומינו ההרסני - השחיקה הקשה של מי שבוחר להישאר. הצוותים הרפואיים הנותרים נושאים בנטל כפול ומשולש. המשמרות מתארכות, העומס בלתי נסבל, והשחיקה עצמה הופכת לזרז שדוחף גם את הרופאים המסורים ביותר לחשוב על כרטיס טיסה החוצה.
הצוותים הרפואיים הנותרים נושאים בנטל כפול ומשולש. המשמרות מתארכות, העומס בלתי נסבל, והשחיקה עצמה הופכת לזרז שדוחף גם את הרופאים המסורים ביותר לחשוב על כרטיס טיסה החוצה
התוצאה השנייה, והכואבת ביותר, היא אי-שוויון חברתי זועק. אם אתה מתגורר בתל אביב, אולי תמצא מענה רפואי לא רחוק מהבית ובפרק זמן סביר; אבל אם אתה מתגורר אי שם בפריפריה, המחלה כנראה תחלוף מעצמה - או תהרוג אותך - עוד לפני שתזכה לראות רופא. מי שיכול להרשות לעצמו פונה אל הרפואה הפרטית, הביטוחים המשלימים והמסלולים המהירים, בעוד השכבות החלשות, הקשישים ותושבי הפריפריה נותרים כלואים במערכת הציבורית הגוססת. כך הופכת הבריאות שלנו מזכות אנושית בסיסית למותרות של בעלי אמצעים.
מול קריסה ערכית ולאומית שכזו, שום פלסטר ניהולי לא יועיל. נדרש כאן תיקון לאומי עמוק מן היסוד. בלעדיו, נשלם בשנים הקרובות את מחיר הדימום המתמשך הזה בריבית דריבית.
פורסם לראשונה: 00:00, 07.09.26