נתחיל בחדשות הרעות. אם אתם זקוקים לרופא מומחה, ספק אם תוכלו להגיע אליו בימים או בשבועות הקרובים. נסו למצוא תור לאורתופד, לכירורגית שד, לנוירולוג, לגינקולוג או לאנדוקרינולוג - ברוב המקרים זה ייקח חודשים. בזמן הזה הבעיה שמטרידה אתכם תכאב ותציק לכם, אתם תהיו מודאגים, ולעיתים מצבכם יחמיר. את מחיר המחסור הלאומי החמור ברופאים מומחים תשלמו בבריאותכם - לפעמים גם בחייכם ממש.

נתחיל בחדשות הרעות. אם אתם זקוקים לרופא מומחה, ספק אם תוכלו להגיע אליו בימים או בשבועות הקרובים. נסו למצוא תור לאורתופד, לכירורגית שד, לנוירולוג, לגינקולוג או לאנדוקרינולוג - ברוב המקרים זה ייקח חודשים. בזמן הזה הבעיה שמטרידה אתכם תכאב ותציק לכם, אתם תהיו מודאגים, ולעיתים מצבכם יחמיר. את מחיר המחסור הלאומי החמור ברופאים מומחים תשלמו בבריאותכם - לפעמים גם בחייכם ממש.

נתחיל בחדשות הרעות. אם אתם זקוקים לרופא מומחה, ספק אם תוכלו להגיע אליו בימים או בשבועות הקרובים. נסו למצוא תור לאורתופד, לכירורגית שד, לנוירולוג, לגינקולוג או לאנדוקרינולוג - ברוב המקרים זה ייקח חודשים. בזמן הזה הבעיה שמטרידה אתכם תכאב ותציק לכם, אתם תהיו מודאגים, ולעיתים מצבכם יחמיר. את מחיר המחסור הלאומי החמור ברופאים מומחים תשלמו בבריאותכם - לפעמים גם בחייכם ממש.

- כ-450 רופאים בשנה. מדובר ברופאים הטובים והבכירים ביותר: כירורגים, רופאי אף-אוזן-גרון, רופאי עור ועיניים ופנימאים, שלמדו, התמחו והוכשרו במערכת הישראלית המעולה. הם יכלו להציל חיים כאן, בבית, אך במקום לטפל בנו, בהורינו ובילדים שלנו, הם לוקחים את האוצר המקצועי הבלום הזה החוצה.

- כ-450 רופאים בשנה. מדובר ברופאים הטובים והבכירים ביותר: כירורגים, רופאי אף-אוזן-גרון, רופאי עור ועיניים ופנימאים, שלמדו, התמחו והוכשרו במערכת הישראלית המעולה. הם יכלו להציל חיים כאן, בבית, אך במקום לטפל בנו, בהורינו ובילדים שלנו, הם לוקחים את האוצר המקצועי הבלום הזה החוצה.