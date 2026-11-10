חדשות טובות לחולי סוכרת מסוג 2 (type 2 diabetes): אוויקלי (Awiqli), האינסולין הראשון בעולם שניתן בזריקה אחת לשבוע, מגיע לישראל . התכשיר של חברת התרופות נובו (Novo) מצמצם את מספר זריקות האינסולין מ-365 בשנה ל-52 בלבד. בשלב זה הוא יימכר באופן פרטי, במחיר של 280 עד 527 שקלים לאריזה שמספיקה לעד 12 שבועות, בהתאם למינון.

אוויקלי אושר באיחוד האירופי כבר ב-2024 ובארה"ב במרץ השנה, ונרשם גם בישראל. בספטמבר אישר מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אינסולין שבועי נוסף, אונסוויק (Onswik) של חברת אלי לילי (Eli Lilly), אך עדיין לא ברור מתי יגיע לישראל.

גלריה עט להזרקת אינסולין. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אינסולין הוא הורמון שמכניס את הסוכר מהדם אל תאי הגוף, שם הוא משמש מקור אנרגיה, וגם בולם את ייצור הסוכר בכבד. מטופלים באינסולין משתמשים בדרך כלל בשני סוגים: אינסולין קצר טווח, שמוזרק סביב הארוחות ומתמודד עם עליית הסוכר אחרי האוכל, ואינסולין ארוך טווח, המכונה גם אינסולין בסיס או אינסולין בזאלי. את האינסולין הזה מזריקים פעם או פעמיים ביום, והוא מספק לגוף רמה קבועה של אינסולין לאורך כל היממה.

הזריקה השבועית מחליפה רק את אינסולין הבסיס, לא את האינסולין לארוחות. עם זאת, רוב חולי הסוכרת מסוג 2, שעבורם היא מיועדת בעיקר, אינם זקוקים לזריקות סביב הארוחות.

יותר מ-700 אלף חולים בישראל

סוכרת היא מחלה כרונית שבה רמת הסוכר בדם גבוהה מדי, משום שהגוף אינו מייצר מספיק אינסולין או אינו מסוגל להשתמש בו ביעילות. לפי דוח המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, ב-2024 נכללו ברישום הלאומי לסוכרת 708,553 בני אדם מגיל שנתיים ומעלה, 7.5% מהאוכלוסייה.

בסוכרת מסוג 1, שכונתה בעבר "סוכרת נעורים", מערכת החיסון תוקפת את תאי הלבלב שמייצרים אינסולין. מאחר שהגוף כמעט אינו מייצר את ההורמון, החולים תלויים בזריקות מרגע האבחון. סוכרת מסוג 2 נפוצה הרבה יותר, וכ-90% מחולי הסוכרת מתמודדים איתה. בסוג הזה הלבלב ממשיך לייצר אינסולין, אך רקמות הגוף אינן מגיבות אליו כראוי.

הטיפול בסוכרת מסוג 2 כולל שינוי תזונה ופעילות גופנית לצד תרופות, בהן זריקות כמו אוזמפיק ומונג'רו. כשכל אלה אינם מספיקים, חלק מהחולים נזקקים גם לאינסולין. האינסולין השבועי רשום אמנם גם לטיפול בסוכרת מסוג 1, אך רבים מחולי סוג 1 משתמשים היום במשאבות אינסולין, שמזרימות את ההורמון לגוף באופן רציף ומייתרות את הזריקות היומיות.

"אתה מכוסה במשך שבוע"

אילן (67), חולה סוכרת מסוג 2, קיבל את אוויקלי במסגרת מחקר שנערך במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. "זה כאילו שהשתילו לך לבלב לשבוע. זאת בשורה ממש משמחת", אמר על הגעת התרופה לארץ. "מעבר לזה שזה חוסך דקירות ושזה קל ופשוט יותר, הרגשתי שזה מגן עליי יותר, כי זה מתפוגג לאיטו בגוף שלי בלי שאני צריך לדאוג לזה. כמובן שטיפול פעם בשבוע, במקום זריקה בכל יום, מקל מאוד. אבל מעבר להקלה הפיזית, זאת הקלה נפשית, כי אתה יודע שאתה מכוסה במשך שבוע".

גלוקומטר (מד סוכר בדם) בשימוש חולי סוכרת ( צילום: shutterstock )

"לתחושתי, באינסולין היומי הכיסוי מאתגר יותר כשאני אוכל קצת יותר מהרגיל. למשל, אם אכלתי יותר בארוחת שישי או בארוחה חגיגית, לא הייתי בטוח שאני מכוסה, והיה קשה יותר להגיע לאיזון", הוסיף. "בטיפול החדש אתה יודע שיש לך מחסן עם מינון שהותאם לך אישית, והוא מוזרם לדם באופן קבוע. זה משחרר מאוד. במשך כל שנת המחקר הייתי מאוזן מאוד, גם בזכות המעקב ההדוק של הרופאים, שיכלו לדייק את המינונים עד שהגעתי לאיזון מוחלט. זאת תחושה טובה".

צילום: בית חולים איכילוב

"מדובר במהפכה אמיתית בטיפול באינסולין. תכשיר שבועי יקל על המטופלים וינגיש את הטיפול למי שעד כה חששו מהזריקה היומית", אמר פרופ' רועי אלדור, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב). "סוכרת מסוג 2 היא מחלה כרונית ומתקדמת, שבה הגוף מתקשה לנצל את האינסולין ביעילות, ועם השנים עלולה להיפגע גם יכולתו לייצר אינסולין בכמות מספקת".

פרופ' רועי אלדור: החשש מהזרקות יומיומיות, מהיפוגליקמיה (ירידה מסוכנת ברמת הסוכר) ומהמורכבות הכרוכה בניהול הטיפול היומי גורם לעיתים לדחיית התחלת הטיפול, גם כאשר הוא נחוץ מבחינה רפואית, והוא גם עלול לפגוע בהתמדה בטיפול אצל חולים שכבר מטופלים באינסולין יומי

לדבריו, "אינסולין הוא אחד הטיפולים היעילים ביותר להורדת רמות הסוכר בדם, אבל עבור מטופלים רבים המעבר אליו מהווה מחסום משמעותי. החשש מהזרקות יומיומיות, מהיפוגליקמיה (ירידה מסוכנת ברמת הסוכר) ומהמורכבות הכרוכה בניהול הטיפול היומי גורם לעיתים לדחיית התחלת הטיפול, גם כאשר הוא נחוץ מבחינה רפואית, והוא גם עלול לפגוע בהתמדה בטיפול אצל חולים שכבר מטופלים באינסולין יומי".

איך אינסולין אחד מחזיק שבוע שלם?

החומר הפעיל באוויקלי, אינסולין איקודק (insulin icodec), תוכנן לפעול לאורך שבוע. אחרי ההזרקה הוא נקשר לאלבומין, חלבון שנמצא בזרם הדם, ומשתחרר ממנו בהדרגה. כך הוא ממשיך לווסת את רמות הסוכר לאורך השבוע כולו, בלי צורך בזריקה יומית.

אוויקלי מוזרק בעט ייעודי פעם בשבוע, באותו יום בכל שבוע, והמינון מותאם לכל מטופל לפי רמות הסוכר שלו והנחיות הרופא. התכשיר מרוכז פי שבעה מאינסולין יומי רגיל, ולכן משך ההזרקה דומה לזה של הזריקה היומית, ואין צורך בלחיצה ארוכה.

היעילות והבטיחות של אוויקלי נבחנו בתוכנית המחקרים ONWARDS, שכללה שישה מחקרי שלב 3 (השלב האחרון לפני הגשת התרופה לאישור הרגולטורים), בהשתתפות כ-4,000 חולי סוכרת מסוג 1 ומסוג 2. המחקרים השוו בין הזריקה השבועית לאינסולין בסיס יומי, הן אצל מטופלים שהתחילו טיפול באינסולין לראשונה והן אצל מטופלים שכבר הזריקו אינסולין בסיס. רמות ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c), שמשקפות את רמת הסוכר הממוצעת בחודשים האחרונים, היו דומות בשתי הקבוצות, ובחלק מהמחקרים אוויקלי אף הוריד אותן יותר מהאינסולין היומי.