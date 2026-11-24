בשיתוף אסטרהזניקה

המונח "סרטן השד" מתייחס למעשה לקבוצה של מחלות. גידולים בשד נבדלים במאפיינים הביולוגיים שלהם, בקצב התקדמותם ובאופן שבו הם מגיבים לטיפול. הבדלים אלה משפיעים ישירות על בחירת הטיפול לכל מטופלת.

אחד הסוגים המרכזיים הוא סרטן שד מסוג "טריפל נגטיב". שמו נובע מכך שתאי הגידול שליליים לשלושה סמנים מרכזיים: הקולטנים להורמונים אסטרוגן ופרוגסטרון ולחלבון HER2. סוג זה מהווה כ-15% ממקרי סרטן השד, ובמקרים רבים מתאפיין בקצב גדילה מהיר יותר ובסיכון גבוה יותר לחזרת המחלה בהשוואה לסוגים אחרים של סרטן השד.

לשלושת הסמנים הללו יש משמעות רבה בבחירת הטיפול. בגידולים שמבטאים קולטנים לאסטרוגן או לפרוגסטרון ניתן, במקרים המתאימים, להשתמש בטיפולים הורמונליים שנועדו לחסום את השפעת ההורמונים על תאי הגידול. כאשר הגידול מבטא ביתר את החלבון HER2, ניתן להשתמש בתרופות המכוונות אליו. בטריפל נגטיב, לעומת זאת, שלוש המטרות הללו אינן קיימות, ולכן הטיפולים המבוססים עליהן אינם מתאימים.

צילום: אפרת פרג'ון, שערי צדק

"כאשר הגידול אינו מבטא אף אחד משלושת הסמנים האלה, הטיפולים שמכוונים אליהם אינם רלוונטיים, ולכן נדרשת גישה טיפולית אחרת", אומר ד"ר אלברט גרינשפון, מנהל תחום סרטן השד במכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. בעבר אפשרויות הטיפול התבססו במידה רבה על כימותרפיה, אך בשנים האחרונות ארגז הכלים התרחב משמעותית. בהתאם לשלב המחלה ולמאפייני הגידול והמטופלת, ניתן כיום לשלב גם אימונותרפיה למשל כאשר בדיקת PD-L1 עומדת ברף הנדרש, ובחלק מהמקרים טיפולים ממוקדים, למשל בנוכחות מוטציות מסוימות בגנים BRCA. אפשרות נוספת שנכנסה בשנים האחרונות היא תרופות מסוג נוגדן מצומד לתרופה (ADC).

טריפל נגטיב: בין גידול מקומי לגרורתי

גם בסרטן שד מסוג טריפל נגטיב יש הבדל משמעותי בין מחלה מקומית למחלה גרורתית. "יש מטופלות שהמחלה אצלן מוגבלת לשד ולאזור הסמוך אליו, ויש מטופלות שבהן תאי הסרטן כבר התפשטו לאיברים מרוחקים בגוף", מסביר ד"ר גרינשפון.

כאשר המחלה מקומית, מטרת הטיפול היא להביא לריפוי ולצמצם ככל האפשר את הסיכון שהמחלה תחזור בעתיד. הטיפול עשוי לכלול ניתוח והקרנות לצד טיפול מערכתי – כלומר, טיפול שפועל בגוף כולו ונועד לפגוע גם בתאים סרטניים שעלולים להסתובב ברחבי הגוף ואינם ניתנים לזיהוי בבדיקות הדמיה. "הטיפול העיקרי כיום הוא כימותרפיה, ובחלק ניכר מהמטופלות משלבים גם אימונותרפיה", מסביר ד"ר גרינשפון.





גלריה גם בקרב מטופלות עם סרטן שד טריפל נגטיב גרורתי קיימת שונות שעשויה להשפיע על בחירת הטיפול ( צילום: shutterstock )

כאשר המחלה גרורתית - כלומר, התפשטה לאיברים או לאזורים מרוחקים בגוף - הטיפול המערכתי הופך למרכיב המרכזי. "במחלה גרורתית כבר לא מדובר בגידול שנמצא במקום אחד בלבד, ולכן טיפול שמכוון רק לאזור השד אינו מספיק. אנחנו זקוקים לטיפול שמגיע דרך מחזור הדם לכל חלקי הגוף ויכול לפעול נגד תאי הסרטן במקומות השונים שאליהם התפשטו", הוא מסביר.

אפשרויות הטיפול במחלה הגרורתית כוללות בין היתר כימותרפיה, אימונותרפיה, נוגדנים מצומדי תרופה (ADC). וטיפולים ביולוגים או טיפולים מכווני מטרה נוספים. הבחירה ביניהן נעשית בהתאם למאפייני הגידול והמטופלת ולטיפולים שכבר קיבלה.

כל מטופלת והטיפול המתאים לה

גם בקרב מטופלות עם סרטן שד טריפל נגטיב גרורתי קיימת שונות שעשויה להשפיע על בחירת הטיפול. "אצל מטופלת שאובחנה עם מחלה גרורתית, ההחלטה על הטיפול מבוססת על כמה פרמטרים מרכזיים", מסביר ד"ר גרינשפון. "בין היתר, בודקים האם קיימת מוטציה בגן BRCA, האם המטופלת מתאימה לאימונותרפיה, מה מצבה התפקודי והאם היא יכולה לעמוד בטיפול אינטנסיבי. לאחר שמתקבלת התמונה המלאה, ניתן לבחור יחד את הטיפול המתאים ביותר עבורה".

אחד הסמנים שעשויים להשפיע על בחירת הטיפול הוא PD-L1 - חלבון המעורב במנגנון שבאמצעותו תאים סרטניים יכולים להתחמק ממערכת החיסון. בדיקת PD-L1 מסייעת לזהות מטופלות שעשויות להתאים לאימונותרפיה. "כאשר רמת ה-PDL1 עומדת ברף הנדרש, ניתן לשלב אימונותרפיה. כאשר היא נמוכה מהרף, הטיפול הזה אינו מתאים", אומר ד"ר גרינשפון, שמעריך כי כמחצית מהמטופלות עשויות להתאים לטיפול אימונותרפי.

כשאימונותרפיה אינה מתאימה: האפשרויות החדשות

"הבשורה החיובית היא שגם עבור מטופלות שאינן מתאימות לאימונותרפיה- למשל בשל תופעות לוואי קודמות או משום שבדיקת PD-L1 אינה עומדת ברף הנדרש, קיימות כיום אפשרויות טיפול נוספות", אומר ד"ר גרינשפון.





אחת מקבוצות התרופות שנכנסו בשנים האחרונות לטיפול בסרטן שד טריפל נגטיב היא נוגדנים מצומדי תרופה (ADC) ( צילום: shutterstock )

אחת מקבוצות התרופות שנכנסו בשנים האחרונות לטיפול בסרטן שד טריפל נגטיב היא נוגדנים מצומדי תרופה (ADC). תרופות אלה משלבות נוגדן שמזהה מטרה מסוימת על פני תא הגידול עם חומר כימותרפי המחובר אליו. הנוגדן נקשר לתא הסרטני ונושא אליו את החומר הכימותרפי. לאחר כניסת התרופה לתא, החומר הכימותרפי משתחרר ופועל לפגיעה בתא הסרטני. בדרך זו ניתן לנצל מאפיין מסוים של תאי הגידול כדי להביא אליהם את הכימותרפיה באופן ממוקד יותר.

מה חשוב לברר לאחר האבחנה?

עבור מטופלת שמאובחנת עם סרטן שד טריפל נגטיב גרורתי, כמות המידע והבדיקות עלולה להיות מציפה. חשוב לדעת שההגדרה "טריפל נגטיב" היא רק חלק מהאבחנה, וכי לאחריה מבצעים בדיקות נוספות שיכולות לסייע בבחירת הטיפול המתאים.

"עם אבחון של מחלה גרורתית, אנחנו מנסים לבדוק בהקדם האם קיימת מוטציה בגנים האחראים לתיקון נזקי דנ"א כגון BRCA ובמקביל בודקים את ההתאמה לאימונותרפיה", מסביר ד"ר גרינשפון. אם המטופלת אינה מתאימה לאימונותרפיה, ניתן במקרים המתאימים לבצע במסגרת סל הבריאות בדיקת ריצוף גנומי. הבדיקה סורקת מאות גנים בגידול במטרה לאתר שינויים שעשויים לשמש "מטרה" לתרופות ממוקדות וזאת על מנת לאפשר טיפול מותאם באופן אישי. לצערנו, איתור מטרה ברת-טיפול אינו שכיח כיום אולם עם השנים והתקדמות המחקר, כמות המטרות אשר ניתן לתקוף הולכת ועולה. לכן, לדבריו, כדאי לשאול את הצוות המטפל אילו בדיקות כבר בוצעו, האם נבדק PD-L1 והאם נמצאו מאפיינים שעשויים להשפיע על בחירת הטיפול.

אף שסרטן שד טריפל נגטיב גרורתי נחשב למחלה מורכבת לטיפול, בשנים האחרונות נוספו אפשרויות חדשות. "המחקר בתחום סרטן השד ממשיך להתקדם, ותרופות וטיפולים חדשים נכנסים בהדרגה לשימוש", אומר ד"ר גרינשפון. בדיקות שמאפשרות להכיר טוב יותר את מאפייני הגידול, לצד טיפולים חדשים ובהם נוגדנים מצומדי תרופה (ADC) מרחיבים את אפשרויות הטיפול ומאפשרים להתאים אותו באופן מדויק יותר לכל מטופלת.