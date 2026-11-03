בשיתוף חברת נובו, ללא מעורבות בתכנים

רבים מהמתמודדים עם עודף משקל מוצאים את עצמם במעגלים חוזרים של דיאטות ועלייה מחודשת במשקל, תוך תחושת אכזבה ואשמה. אולם, התפיסה הרפואית המודרנית מבהירה כי לא מדובר בחוסר רצון או בבעיה אסתטית בלבד.

"הגיע הזמן שנשנה את השיח הציבורי סביב השמנה: זו אינה בעיה של 'משמעת עצמית', אלא מחלה רפואית לכל דבר עם השלכות בריאותיות עמוקות", מסבירה ד"ר עידית דותן, מנהלת היחידה לסוכרת והמרכז הרב-מקצועי לטיפול בהשמנת יתר במכון לאנדוקרינולוגיה, בית חולים בילינסון (מרכז רפואי רבין). "מבחינה ביולוגית, הגוף מפעיל מנגנוני הגנה הישרדותיים מול ירידה במשקל – המוח מגביר את אותות הרעב ומאט את חילוף החומרים, כך שהמאבק של כוח רצון בלבד מול מנגנונים הורמונליים מולדים הוא כמעט בלתי אפשרי".

מעבר למשקל: ההשפעה הדרמטית על הלב והכבד

בפרק חדש של התוכנית "קו ראשון לסל", בהנחיית פרופ' איל שורצברג, מסבירה ד"ר דותן על המורכבות הביולוגית של המחלה, וכיצד הטיפולים החדשים מספקים מענה נרחב מעבר למספר שעל המשקל.

לצד השינוי במראה הגוף שמביאה עימה השמנת יתר, היא גם משפיעה באופן ישיר על כלל מערכות הגוף ומהווה גורם סיכון מוביל לתחלואה קשה.

צילום: מדנט

"השמנה מהווה גורם סיכון מוביל למחלות לב וכלי דם, התקפי לב ושבץ מוחי", מפרטת ד"ר דותן. "בנוסף, היא קשורה בהתפתחות מחלות כבד שומני ודלקתיות, שעלולות להתקדם להצטלקות (פיברוזיס) של רקמת הכבד, לצד סיבוכים מפרקיים, הפרעות נשימה בשינה ופגיעה כלייתית. לכן, היעד הטיפולי המרכזי הוא הגנה על הבריאות ומניעת תחלואה מסכנת חיים".

פריצת הדרך שמפחיתה את התיאבון ומורידה את הסיכון לאירוע לבבי

בעבר התבסס הטיפול בעיקר על שינויי תזונה ופעילות גופנית - שנותרו נדבך יסוד חשוב אך לעיתים אינם מספיקים לאורך זמן מול הפיזיולוגיה של הגוף - או על ניתוחים כירורגיים פולשניים. כיום, פותחו טיפולים תרופתיים ממוקדים הפועלים על מנגנוני השובע והוויסות הטבעיים של הגוף.

"הטיפולים החדשים מסייעים להשגת שובע מוקדם, להפחתת תיאבון ולירידה מבוקרת ומתמשכת במשקל הגוף", מסבירה ד"ר דותן. "מעבר לכך, מחקרים קליניים רחבי היקף מראים כי טיפולים אלו מפחיתים בכ-20% את הסיכון לאירועים לבביים חמורים, כמו התקפי לב ושבץ, בקרב אנשים עם עודף משקל ומחלת לב קיימת - כאשר ההגנה מתחילה עוד לפני השגת שיא הירידה במשקל". לצד זאת, נצפה שיפור במדדי דלקת, לחץ דם, תפקוד כלייתי והפחתת שומן ודלקת בכבד.

ליווי רפואי והתמודדות עם תופעות לוואי

כדי להבטיח את הצלחת הטיפול לאורך זמן, נדרשת הדרגתיות בליווי מעטפת רפואית ושינוי אורח חיים. "בתחילת הדרך תיתכנה תופעות לוואי קלות עד בינוניות, בעיקר במערכת העיכול, כמו בחילות קלות או שינויים בהרגלי היציאות", מציינת ד"ר דותן.

לדבריה, "כדי למנוע זאת, הטיפול מתחיל במינונים נמוכים מאוד ועולה בהדרגה לאורך שבועות רבים, מה שמאפשר לגוף להסתגל בבטחה. ההצלחה האמיתית נשענת על שילוב הטיפול התרופתי עם ליווי תזונתי מתאים, פעילות גופנית מתונה לשמירה על מסת השריר ומעקב רפואי תקופתי".

"אל תישארו לבד" ( צילום: shutterstock )





בסיכום הדברים, מודגשת החשיבות של פנייה לפתרונות רפואיים מותאמים. "הנגשת טיפולים מתקדמים בעלי תועלת מוכחת בהפחתת תחלואת לב וכלי דם היא צעד קריטי של רפואה מונעת שמצילה חיים", חותמת ד"ר דותן. "אם אתם מתמודדים עם השמנה, דעו שיש היום פתרונות רפואיים מוכחים. אל תישארו לבד - פנו לרופאי המשפחה ולמרכזים המתמחים בהשמנה כדי לבנות תוכנית טיפולית אישית ונכונה עבורכם".

בשיתוף חברת נובו, ללא מעורבות בתכנים