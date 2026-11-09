בשיתוף ג'ונסון אנד ג'ונסון

התמודדות עם סרטן ערמונית גרורתי או מתקדם מציבה אתגרים רפואיים ונפשיים מורכבים בפני גברים ובני משפחותיהם. במשך עשרות שנים התבססה התפיסה הטיפולית בעיקר על מענה הורמונלי אחיד, אך ההבנה המדעית שנצברה בשנים האחרונות משנה מקצה לקצה את דרכי האבחון והטיפול במחלה. "המטרה שלנו היא להעביר מסר ברור לציבור - סרטן ערמונית גרורתי הוא כבר מזמן לא מחלה עם טיפול אחיד לכולם", מסביר ד"ר דניאל קייזמן, מומחה לאונקולוגיה ומנהל היחידה לאורואונקולוגיה במערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב (מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי).

צילום: מדנט

"היום יש לנו כלים מדויקים המבוססים על הפרופיל הגנטי של הגידול, המאפשרים להעניק טיפול ממוקד מטרה". בפרק חדש של התוכנית "קו ראשון לסל", בהנחיית פרופ' איל שורצברג, מסביר ד"ר קייזמן כיצד טכנולוגיות רפואיות מתקדמות ואבחון גנטי משנים את מהלך המחלה ומשפרים את איכות חיי המטופלים.

סרטן הערמונית ניזון באופן מסורתי מהורמונים גבריים (כמו טסטוסטרון), ולכן עיקר הטיפול בעבר התבסס על דיכוי הורמונלי בלבד. עם זאת, לאורך זמן הגידול עשוי לפתח עמידות לטיפולים הללו, והמחלה עלולה להתקדם. "במקביל, גילינו שבקרב חלק ניכר מהגברים - עד כרבע מהחולים עם מחלה גרורתית - קיימות מוטציות גנטיות מסוימות, בדומה לגנים מוכרים אחרים, האחראים על מנגנוני תיקון הדנ"א בתא", מפרט ד"ר קייזמן. "כאשר המוטציות הללו קיימות, המחלה נוטה להתנהג בצורה אגרסיבית ומהירה יותר". איתור המוטציה הגנטית מהווה כיום נקודת מפנה במסלול הטיפולי. "זיהוי המוטציה באמצעות בדיקת דם פשוטה או דגימה מהגידול מאפשר לנו לגלות את 'עקב האכילס' של הגידול ולהתאים טיפול ממוקד", מציין ד"ר קייזמן.

"אבחון גנטי ומתן טיפולים ביולוגיים מותאמים אישית הם כלי ראשון במעלה" ( צילום: shutterstock )





פריצת הדרך: טיפולים משולבים התוקפים בשתי חזיתות

בעבר, הטיפולים התבססו על זריקות להורדת טסטוסטרון, טיפולים הורמונליים בודדים או כימותרפיה, ללא התאמה לפי מאפיינים גנטיים ספציפיים. כיום ישנן תרופות ביולוגיות מתקדמות,, הפועלות כמעכבות מנגנוני תיקון דנ״א. כלומר, החידוש המרכזי בתחום טמון בשילוב של הטיפול הביולוגי יחד עם טיפול הורמונלי מתקדם בטבלייה אחת.

"השילוב הזה תוקף את הגידול משני כיוונים שונים בו-זמנית: חוסם את הדלק ההורמונלי, ובמקביל מנע מתאי הסרטן לתקן את הדנ"א הפגוע שלהם, מה שמביא להשמדתם", מסביר ד"ר קייזמן. "מחקרים הוכיחו כי הגישה המשולבת הזו מפחיתה בכמחצית את הסיכון להתקדמות המחלה ומעכבת באופן דרמטי הופעת כאבים גרורתיים".

מעקב רפואי וניהול תופעות הלוואי

נטילת טיפול משולב ומתקדם מחייבת ליווי רפואי צמוד כדי להבטיח את יעילות הטיפול לצד שמירה על שגרת החיים ואיכות חייו של המטופל. "מכיוון שמדובר בשילוב של שני מנגנונים עוצמתיים, עשויות להופיע תופעות לוואי כגון עייפות, ירידה בספירות הדם (אנמיה), שינויים בלחץ הדם או צורך במעקב אחר מלחים ותפקודי כבד", מציין ד"ר קייזמן. עם זאת, הוא מבהיר כי מדובר בתופעות הניתנות לניהול מלא.

"אנו מבצעים מעקבי דם סדירים, מנטרים את לחץ הדם, ובמידת הצורך מבצעים התאמות מינון זמניות. לצד זאת, מתן תרופה סטרואידית במינון נמוך כחלק מהפרוטוקול שומר על איזון המלחים ומונע הצטברות נוזלים", מוסיף ד"ר קייזמן. "המטופל זוכה לליווי אישי הדוק המאפשר לו לשמור על עצמאות ואיכות חיים טובה בביתו".

בסיכום הדברים, מודגשת החשיבות של מודעות ונגישות לטכנולוגיות המתקדמות. "אבחון גנטי ומתן טיפולים ביולוגיים מותאמים אישית הם כלי ראשון במעלה. אם אובחנתם עם סרטן ערמונית מתקדם או גרורתי, בקשו מהרופא המטפל לבצע אפיון גנטי של הגידול. הידיעה אם קיים פגם גנטי עשויה לפתוח בפניכם דלת לטיפולים מתקדמים ומצילי חיים שלא היו קיימים בעבר", חותם ד"ר קייזמן.

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