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בשנים האחרונות תרופות ממשפחת GLP-1 שינו את הטיפול בהשמנה. הן הפחיתו רעב, סייעו למטופלים רבים לרדת במשקל ושינו את התפיסה שלפיה הצלחה תלויה רק בכוח רצון. כעת מגיע שלב נוסף במהפכה: טבליה יומית שמפעילה את קולטן GLP-1, אך בניגוד לתרופות המוכרות בזריקה היא מולקולה קטנה שאינה פפטיד.

גלריה כש"רעש האוכל" יורד, קל יותר ליישם בחירות תזונתיות נכונות ( תמונה: Shutterstock )

ההבדל הכימי הזה נשמע טכני, אבל יש לו משמעות מעשית. חומרים פפטידיים מתפרקים בקלות במערכת העיכול ולכן מורכב לשלב אותם בכדורים. אלא שהתרופה החדשה תוכננה כך שתוכל להיספג דרך המעי. את הטבליה אפשר ליטול פעם ביום, עם אוכל או בלעדיו, בלי צום ובלי צורך להמתין לפני אכילה, שתייה או נטילת תרופות אחרות. אין צורך בקירור, וגם אין מחט. עבור אנשים שחוששים מזריקות, נוסעים לעיתים קרובות או מתקשים לעמוד בהוראות נטילה מורכבות, זו עשויה להיות אפשרות נוחה יותר.

התרופה אושרה בארצות הברית באפריל 2026 לטיפול ארוך טווח בהשמנה, או בעודף משקל המלווה במחלה הקשורה למשקל. נכון לספטמבר 2026 היא עדיין אינה רשומה בישראל, אך ניתן לקבלה במקרים מתאימים על פי שיקול דעתו של הרופא המטפל ובמימון עצמי. המינונים, אופן הנטילה, ההתוויות והאזהרות מפורטים במידע הרשמי לרופא ולמטופל.

פחות מחשבות חוזרות על מזון

GLP-1 הוא הורמון שמופרש במערכת העיכול לאחר ארוחה ומשתתף בוויסות הרעב, השובע ורמת הסוכר. התרופה החדשה מחקה חלק מפעילותו: היא מגבירה תחושת שובע, מפחיתה רעב ודחף לאכילה, מסייעת לצמצם את צריכת המזון ומשפיעה על מרכזי התיאבון במוח. היא גם מגבירה הפרשת אינסולין ומפחיתה הפרשת גלוקגון כאשר רמת הסוכר גבוהה.

התרופה מאטה גם את התרוקנות הקיבה, בעיקר בתחילת הטיפול, אך זה אינו המנגנון היחיד או העיקרי שמסביר את הירידה המתמשכת במשקל. מטופלים רבים מתארים ירידה ב״רעש האוכל״ — המחשבות החוזרות על מזון, החיפוש אחר הנשנוש הבא והקושי לעצור גם כשכבר שבעים. כאשר הרעש הזה נחלש, קל יותר ליישם בחירות תזונתיות שתמיד נראו נכונות על הנייר אך היו קשות לביצוע בחיי היומיום.

מחקר ATTAIN-1 כלל 3,127 מבוגרים עם השמנה או עודף משקל ומחלה נלווית, ללא סוכרת, ובמשך 72 שבועות כולם קיבלו את התרופה החדשה במינונים שונים או פלצבו, לצד תזונה מופחתת קלוריות ופעילות גופנית. בניתוח שכלל את כלל המשתתפים, גם את מי שהפסיקו את הטיפול, המינון הגבוה הביא לירידה ממוצעת של כ-11.1% ממשקל הגוף. בניתוח שבדק את ההשפעה אצל מי שהתמידו בטיפול, הירידה הממוצעת הגיעה ל-12.4%.

הצלחה נמדדת ביכולת לשמור על הבריאות לאורך זמן ( תמונה: Shutterstock )

המספרים הופכים מוחשיים יותר כשמסתכלים על שיעור המגיבים: במינון הגבוה, כ-72% ירדו לפחות 5% ממשקלם, כ-55% ירדו לפחות 10%, כ-36% ירדו לפחות 15%, וכ-18% השיגו ירידה של 20% ומעלה. תוצאות מחקר ATTAIN-1 ממחישות שמדובר בטיפול יעיל, אך גם שהתגובה אינה זהה אצל כולם.

במחקר נוסף, שכלל אנשים עם סוכרת מסוג 2, הירידה הממוצעת במשקל הייתה מתונה יותר — תופעה שמוכרת גם מטיפולים אחרים להשמנה. לצד הירידה במשקל נצפה שיפור משמעותי באיזון הסוכר. חשוב להדגיש: ממוצע מחקרי אינו תחזית אישית. אדם אחד עשוי לרדת יותר, אחר פחות, ויש מי שלא יקבל תגובה מספקת או לא יוכל להמשיך בגלל תופעות לוואי.

האם הכדור יעיל יותר מהזריקות? אי אפשר לענות על כך בפשטות. במחקרים נפרדים, כמה מהתרופות הניתנות בזריקה השיגו ירידה ממוצעת גדולה יותר. אולם השוואה בין מחקרים שונים עלולה להטעות, משום שהאוכלוסיות, משך המעקב, שיעורי הנשירה ושיטות הניתוח אינם זהים. הטיפול המתאים אינו בהכרח זה שהשיג את המספר הגבוה ביותר במחקר, אלא זה שמתאים למצב הרפואי, להעדפות, ליכולת ההתמדה, לתרופות הנוספות וליעדי הטיפול של האדם.

למי התרופה מיועדת?

הכדור לטיפול בהשמנה מיועד למבוגרים עם מדד מסת גוף של 30 ומעלה, או 27 ומעלה כאשר קיימת לפחות מחלה אחת הקשורה למשקל, כגון יתר לחץ דם, הפרעה בשומני הדם, דום נשימה בשינה, מחלת לב וכלי דם או סוכרת מסוג 2. היא ניתנת כחלק מתוכנית הכוללת תזונה מותאמת ופעילות גופנית, ולא כתחליף להן.

הטיפול מתחיל במינון נמוך ועולה בהדרגה, בדרך כלל במרווחים של חודש לפחות. העלייה האיטית מאפשרת למערכת העיכול להסתגל ומפחיתה את הסיכון לבחילות, הקאות, שלשולים או עצירות. אין חובה להגיע למינון המרבי. המטרה היא למצוא את המינון הנמוך ביותר שמשיג שליטה טובה ברעב ותוצאה מספקת במשקל, תוך שמירה על איכות חיים וסבילות טובה.

הגישה הזו חשובה במיוחד משום שטיפול בהשמנה אינו מרוץ. לעיתים מטופלים מבקשים לעלות מהר במינון כדי לזרז ירידה, אך מינון גבוה מדי עלול לגרום לתופעות לוואי, לצריכת מזון נמוכה מדי ולהפסקת הטיפול. הצלחה נמדדת לא רק במספר הקילוגרמים שהמטופל ירד בחודשים הראשונים, אלא ביכולת לשמור על הבריאות, על מסת השריר ועל התוצאה לאורך זמן.

מהן תופעות הלוואי?

תופעות הלוואי השכיחות ביותר הן במערכת העיכול: בחילה, שלשול, הקאה, עצירות, כאבי בטן וצרבת. הן מופיעות בעיקר בתחילת הטיפול ולאחר העלאת מינון, ובמקרים רבים נחלשות עם הזמן. אכילה איטית, ארוחות קטנות, הימנעות ממזון שומני או כבד, שתייה מספקת ותזמון זהיר של העלאת המינון יכולים לסייע.

מתי יש לפנות להערכה רפואית? במקרה שמופיעים כאב בטן חזק ומתמשך, במיוחד אם הוא מקרין לגב, הקאות ממושכות, קושי לשתות, סימני התייבשות, צהבת, כאב בחלק הימני העליון של הבטן או תגובה אלרגית. דלקת בלבלב, אבני מרה ופגיעה כלייתית עקב התייבשות הן סיבוכים נדירים, אך חשוב להכיר את סימני האזהרה.

התרופה אינה מתאימה למי שיש לו או לבן משפחתו סרטן מדולרי של בלוטת התריס, למי שסובל מתסמונת MEN2 או למי שפיתח רגישות חמורה לחומר הפעיל. היא אינה מומלצת בגסטרופרזיס קשה, באי־ספיקת כבד קשה, בהיריון או בהנקה. אין לשלב אותה עם תרופה אחרת ממשפחת GLP-1.

לנשים הנוטלות גלולות למניעת היריון יש הנחיה חשובה: בתחילת הטיפול ובמשך 30 יום אחרי כל העלאת מינון יש להשתמש באמצעי מניעה שאינו פומי או להוסיף אמצעי חוצץ. האטת התרוקנות הקיבה עלולה להשפיע על ספיגת הגלולה. לפני ניתוח, גסטרוסקופיה או פעולה בהרדמה או בטשטוש יש ליידע את הצוות על נטילת התרופה, משום שהיא עשויה להשאיר מזון בקיבה גם לאחר צום.

לתרופה יש גם פוטנציאל לאינטראקציות עם תרופות אחרות, מפני שהיא מתפרקת בכבד במסלול שמשותף לתרופות רבות. לכן לפני תחילת הטיפול חשוב לעבור עם הרופא או הרוקח על הרשימה המלאה של תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה.

הכדור הוא כלי, לא תוכנית טיפול שלמה

ירידה טובה במשקל אינה מסתכמת באכילה פחותה. כאשר התיאבון יורד מאוד, עלולים לאכול מעט מדי חלבון ולאבד מסת שריר. לכן כדאי לשלב חלבון בכמות מותאמת, אימוני כוח פעמיים עד שלוש בשבוע, פעילות אירובית, שינה מספקת ומעקב אחר כוח ותפקוד. אצל מי שסובל מעייפות, חולשה או נשירת שיער יש לשקול בדיקת חסרים תזונתיים.

גם המעקב הרפואי חשוב: משקל והיקף מותניים, לחץ דם ודופק, רמות סוכר, תפקודי כליה וכבד, פרופיל שומנים ותופעות עיכול. אצל מטופלים בסוכרת או ביתר לחץ דם, הירידה במשקל עשויה לחייב התאמת מינוני התרופות האחרות.

התרופה החדשה מרחיבה את ארגז הכלים לטיפול בהשמנה ומציעה אפשרות חשובה למי שמעדיף כדור יומי על זריקה. היא אינה פתרון קסם, וגם אינה מתאימה לכל אדם. היתרון הגדול שלה עשוי להיות דווקא השילוב בין יעילות, נוחות וגמישות. כאשר בוחרים את המטופל המתאים, מעלים מינון בהדרגה ומשלבים תזונה, פעילות גופנית ומעקב רב־תחומי, התרופה יכולה לסייע לא רק בירידה במשקל, אלא בבניית טיפול שאפשר להתמיד בו לאורך זמן.

חשוב לזכור שהשמנה היא מחלה כרונית. הפסקת טיפול יעיל עלולה להחזיר את הרעב ולהוביל לעלייה חוזרת במשקל, ואין בכך כישלון אישי. כבר בתחילת הדרך כדאי לחשוב עם הצוות המטפל על יעדים מציאותיים, על שימור התוצאה ועל תוכנית ארוכת טווח המתאימה לבריאות, לאורח החיים וליכולת הכלכלית.

ד״ר אסנת רזיאל היא מומחית לטיפול בהשמנה, בריאות מטבולית ואריכות חיים בריאה, ומנהלת המרכז הרב־תחומי לטיפול בהשמנת יתר במרפאת אסיא מדיקל באסותא רמת החייל.

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