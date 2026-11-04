בשיתוף חברת נובו, ללא מעורבות בתכנים

עבור אנשים רבים המתמודדים עם סוכרת, הטיפול במחלה הוא חלק בלתי נפרד משגרת החיים. בדיקות סוכר, מעקב רפואי, הקפדה על תזונה ולעיתים גם הזרקת אינסולין מדי יום - כל אלה דורשים התמדה לאורך שנים. אלא שכעת, פיתוח רפואי חדש מציע אפשרות אחרת לחלק מהמטופלים: אינסולין ארוך טווח הניתן בזריקה אחת בשבוע בלבד, במקום זריקה בכל יום. המשמעות היא צמצום מספר ההזרקות מ-365 בשנה לכ-52 הזרקות בלבד.

"אתה נוגע בנקודה הכואבת ביותר בניהול סוכרת - נטל ההתמדה", מסביר ד"ר ריאד מחאמיד טאהר, רופא בכיר במחלקה פנימית ה' ומנהל שירות סוכרת במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם בקריה הרפואית רמב"ם. "מטופלים רבים הזקוקים לאינסולין בזאלי (ארוך טווח) נדרשים להזרקה יומית במשך חודשים ושנים. השגרתיות הזו מובילה לא פעם למה שקרוי 'עייפות טיפולית' או אינרציה טיפולית, שבה שוכחים או נמנעים מהזרקה, מה שפוגע ביציבות רמות הסוכר בדם".

צילום: מדנט

לדברי ד"ר טאהר, האתגר בטיפול בסוכרת אינו מסתכם רק בהשגת רמות סוכר תקינות, אלא גם במציאת דרך שתאפשר למטופלים להתמיד בטיפול מבלי שיפגע באופן משמעותי בשגרת חייהם. "המטרה שלנו כרופאים היא לא רק להוריד את ערכי הסוכר הממוצעים, אלא למצוא דרכים להפחית את עומס הטיפול כדי שהמטופל יוכל לחיות לצד המחלה במינימום פגיעה באורח חייו", הוא מוסיף. בפרק חדש של התוכנית "קו ראשון לסל", בהנחיית פרופ' איל שורצברג, מסביר ד"ר טאהר כיצד פועל האינסולין השבועי, מה היתרונות האפשריים שלו ומדוע התאמת הטיפול לצורכי המטופל היא חלק משמעותי מההתמודדות עם המחלה.

זריקה אחת בשבוע: איך זה עובד?

סוכרת היא מחלה כרונית שבה הגוף מתקשה לווסת את רמות הסוכר בדם. אחד הטיפולים המרכזיים עבור מטופלים הזקוקים לכך הוא אינסולין – הורמון המסייע לגוף להשתמש בסוכר כמקור אנרגיה ולשמור על רמות מאוזנות שלו בדם. אצל חלק מהמטופלים נעשה שימוש באינסולין ארוך טווח, המכונה אינסולין בזאלי. תפקידו לספק לגוף כמות יציבה של אינסולין לאורך היום והלילה, גם בין הארוחות ובזמן השינה. עד לאחרונה, טיפול מסוג זה הצריך בדרך כלל הזרקה אחת או יותר בכל יום.

כעת, פיתוח של אינסולין שבועי מאפשר לספק את אותה תמיכה בסיסית לאורך שבעה ימים באמצעות זריקה אחת בלבד. "בשנים האחרונות פותח סוג חדש של אינסולין, שפועל בגוף בהדרגה ומסייע לשמור על רמות סוכר יציבות במשך שבוע שלם, באמצעות זריקה אחת בלבד", מסביר ד"ר טאהר. לדבריו, הטכנולוגיה מבוססת על מנגנונים המאפשרים לאינסולין להשתחרר בהדרגה בגוף ולפעול לאורך זמן. במקום שהשפעת הזריקה תימשך כיממה, היא נמשכת שבוע שלם.

טיפול שבועי עשוי לספק איזון יעיל של רמות הסוכר ( צילום: shutterstock )





"הטכנולוגיה הזו מתבססת על מנגנונים שונים, כגון קישור הדרגתי לחלבוני הדם ושחרור איטי ומבוקר לאורך כל 168 שעות השבוע, במטרה לצמצם את מספר ההזרקות השנתי מ-365 זריקות בשנה לכ-52 בלבד, ובכך להקל דרמטית על ההתמדה הטיפולית".

פחות זריקות, יותר התמדה בטיפול?

אחד האתגרים המשמעותיים בהתמודדות עם סוכרת הוא הצורך להתמיד בטיפול לאורך זמן. גם כאשר המטופלים מבינים את חשיבותו, שגרת הזרקות יומיומית עלולה להפוך למעמסה, במיוחד כאשר היא נמשכת במשך שנים. הפחתת תדירות ההזרקות עשויה להקל על חלק מהמטופלים, לצמצם את העומס הכרוך בטיפול ולסייע להם לשלב אותו בשגרת החיים. אולם לצד הנוחות, השאלה המרכזית היא האם טיפול הניתן פעם בשבוע מצליח גם לשמור על רמות סוכר מאוזנות.

לדברי ד"ר טאהר, מחקרים קליניים שבחנו אינסולין שבועי מצאו שיפור במדדים המשמשים להערכת איזון הסוכרת. אחד מהם הוא - HbA1c בדיקת דם המשקפת את רמת הסוכר הממוצעת במהלך החודשים האחרונים. מדד נוסף הוא משך הזמן שבו רמות הסוכר של המטופל נמצאות בטווח הרצוי. ככל שהסוכר נשאר בטווח הזה לאורך זמן רב יותר, כך ניתן להעריך שהמחלה מאוזנת בצורה טובה יותר.

הממצאים מצביעים על כך שטיפול שבועי עשוי לספק איזון יעיל של רמות הסוכר, לצד הפחתה משמעותית במספר ההזרקות. עם זאת, מידת התועלת תלויה בסוג התכשיר, במאפייני המטופל ובהתאמת מינון האינסולין.

ומה לגבי הסיכון לנפילות סוכר?

לצד היתרונות האפשריים של הטיפול השבועי, שמירה על בטיחות המטופלים היא חלק מרכזי בהחלטה על השימוש בו. אחד הסיכונים המוכרים בטיפול באינסולין הוא ירידה חדה מדי ברמות הסוכר בדם, מצב המכונה היפוגליקמיה. נפילת סוכר עלולה לגרום לחולשה, רעד, הזעה וסחרחורת, ובמקרים חמורים אף לאובדן הכרה.

"בכל טיפול באינסולין – בין אם יומי ובין אם שבועי – האתגר המרכזי שעומד לנגד עינינו הוא מניעת אירועי היפוגליקמיה (נפילת סוכר) ושמירה על יציבות רמות הגלוקוז בטווח המטרה", מציין ד"ר טאהר. לדבריו, במחקרים הקליניים נצפו שיעורים נמוכים של אירועי נפילת סוכר משמעותיים, בדומה לחלק מטיפולי האינסולין היומיים המקובלים. עם זאת, המעבר לטיפול שבועי מחייב הדרכה ומעקב רפואי, במיוחד בשלבים הראשונים. מאחר שהאינסולין פועל במשך שבעה ימים, חשוב להתאים את המינון באופן מדויק ולעקוב אחר השפעתו.

"הטיפול דורש הדרכה נכונה על טכניקת ההזרקה התת-עורית, סבב אתרי הזרקה ופרוטוקול מעקב וניטור סדור – הכולל בדיקות סוכר עצמיות או שימוש באמצעי ניטור רציף, במיוחד בתחילת הדרך או בעת מעבר בין תכשירים", מסביר ד"ר טאהר.לדבריו, מעקב נכון מאפשר לזהות שינויים ברמות הסוכר ולהתאים את הטיפול לצורכי המטופל.





לא רק איזון הסוכר: חשיבות הטיפול עבור בריאות המטופל

סוכרת שאינה מאוזנת לאורך זמן עלולה להוביל לסיבוכים בריאותיים משמעותיים, ובהם פגיעה בכליות, בכלי הדם ובלב. לכן, התמדה בטיפול היא חלק חשוב במניעת סיבוכי המחלה. "שיפור ההתמדה הטיפולי בסוכרת הוא מפתח עליון למניעת סיבוכים קשים ויקרים למערכת הבריאות, כגון אשפוזים חוזרים, טיפולים דיאליטיים ואירועים לבביים", מדגיש ד"ר טאהר. לדבריו, הפחתת מספר ההזרקות עשויה להיות בעלת משמעות עבור מטופלים המתקשים לשלב את הטיפול היומיומי בשגרת חייהם. עם זאת, לא כל אדם עם סוכרת זקוק לאינסולין, ולא כל מטופל המקבל אינסולין מתאים בהכרח לטיפול שבועי.

"חשוב לזכור שאין פתרון אחיד שמתאים לכולם. בחירת הטיפול הנכון מתוך ארגז הכלים הרפואי נעשית אך ורק על ידי הרופא המטפל בשיתוף מלא עם המטופל, תוך בניית תוכנית שמארגנת את הבריאות בצורה הבטוחה והטובה ביותר", מסכם ד"ר טאהר. פיתוח האינסולין השבועי מציע אפשרות נוספת להתמודדות עם אחד האתגרים המתמשכים בטיפול בסוכרת: הצורך להקפיד על טיפול קבוע לאורך שנים. עבור מטופלים מתאימים, המעבר מזריקה יומית לזריקה שבועית עשוי להפחית את העומס הטיפולי ולהקל על ההתמדה, מבלי לוותר על המטרה המרכזית - שמירה על רמות סוכר מאוזנות ועל הבריאות לאורך זמן.

בשיתוף חברת נובו, ללא מעורבות בתכנים