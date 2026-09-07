בשיתוף כמוני





בשנה האחרונה, עוד ועוד ידיעות מבשרות על פריצות דרך באבחון וטיפול בסרטני מערכת העיכול – קיבה, לבלב, מעי וחלחולת. ד"ר ואלריה סמינסטי, מנהלת המכון האונקולוגי בהלל יפה, חדרה, התארחה בפרק חדש של "מישהו מטפל בך" לשיחה עם ד"ר מאיה רונן על החידושים האחרונים בתחום.

"שלושה דברים חשובים קרו באונקולוגיה בשנים האחרונות – קודם כול רפואה מותאמת אישית, אחר כך אימונותרפיה, והדבר השלישי הוא שילובים בין אימונותרפיה לכימותרפיה", מסבירה ד"ר סמינסטי.

קרדיט: "כמוני"





"החידוש הכי משמעותי בסרטן המעי הגס והחלחולת הוא שניתן לדבר על ריפוי מלא ומחלה מקומית בקרב 20% מהמטופלים שיש אצלם שינויים מולקולריים. בקרב החולים שנבדקו, נרשמו שיעורי ריפוי גבוהים. בשנה האחרונה, היה מחקר שבדק את השפעת הפעילות הגופנית בקרב חולי סרטן מעי גס בשלב שלוש, שעברו כימותרפיה כטיפול משלים. מהמחקר עלה בבירור שמי שביצע פעילות גופנית – הדבר התגלה כמשמעותי והוכח כגורם מסייע לטיפול".

הבשורות בסרטן הלבלב והקיבה

"בסרטן לבלב יש גם חידושים, כרגע זה רק בסרטן לבלב גרורתי. היום, יש טיפול תרופתי עם תוצאות מדהימות – וכרגע, לצערי, הוא עוד לא זמין. אנחנו ממתינים לאישור ה-FDA, ואחריו ליום בו הטיפול יגיע לארץ וייכנס לסל הבריאות.

בסרטן קיבה היו הרבה חידושים גם כן: בטיפול המקומי הכימותרפי הקדם-ניתוחי בשילוב עם אימונותרפיה ראינו תוצאות מדהימות, וזה הפך לטיפול הסטנדרטי. במחלה גרורתית עדיין חשוב לעשות בדיקה מולקולרית – כחלק מרפואה מותאמת אישית אנחנו בודקים כל מיני מוטציות כדי להתאים את הטיפול המדויק".





סרטן הקיבה ( צילום: shutterstock )





זמינות הטיפולים בסל הבריאות

"בעולם האידיאלי היינו רוצים שכל תרופה חדשה שמגיעה מהכנסים תהפוך מחר להיות נגישה. לצערי זה לא קורה", מסבירה ד"ר סמינסטי. "אבל רוב התרופות נמצאות בסל, וכל שנה אנחנו נלחמים להכניס תרופות יותר חדשניות לסל התרופות, אבל עדיין יש תרופות שאינן בסל, ואז רק חולים עם ביטוחים פרטיים יכולים להשיג אותן או בדיקות מולקולריות מסוימות. הבעיה העיקרית היא עם חולים שאין להם ביטוחים פרטיים, ואז אנחנו מפנים אותם לעמותות של המחלות השונות".

לגבי העתיד של האבחון והטיפול במחלות הסרטן מציינת ד"ר סמינסטי כי "אם נדבר על סרטנים שמאובחנים בשלבים מאוחרים כמו סרטן לבלב או קיבה – כשמחלות מאובחנות בשלבים מאוחרים קשה לדבר על ריפוי. אבל אנחנו רואים שההישרדות של המטופלים שלנו עולה משנה לשנה, ורואים ריפוי אפילו בשלבים מאוחרים".

תזונה, רפואה משלימה וגילוי מוקדם

"היעזרות בתזונה נכונה היא חשובה מאוד בטיפול. חשוב שנעבוד יחד עם דיאטניות כשאנחנו נותנים טיפולים אונקולוגיים. אני תמיד נעזרת בדיאטנית שנותנת המלצותיה למטופלים. לגבי אלה שאומרים שעדיף לפנות לרפואה אלטרנטיבית, הדעה שלי אחרת", מדגישה ד"ר סמינסטי. "קודם כול לתת את הטיפול שנבדק במחקרים קליניים וראינו בו תוצאות מדהימות. אני לא נגד לשלב טיפולים אלטרנטיביים עם טיפולים סטנדרטיים, אני נגד מי שעוזב טיפול סטנדרטי ומתמקד רק בטיפול האלטרנטיבי".

לסיום מדגישה ד"ר סמינסטי את חשיבות ההקשבה לגוף והבדיקות: "לפנות לרופא כשמרגישים שמשהו לא בסדר. להקשיב לגוף שלנו. יש בדיקות אבחון כמו קולונוסקופיה שניתן לעשות. לא לשכוח לעשות ממוגרפיה וכמובן בדיקות גינקולוגיות שנמצאות בסל הבריאות. מה שעוד חדש זה שנכנסה לסל בדיקה עם קרינה נמוכה לאנשים שמעשנים, זו בדיקת CT שיכולה לעזור בגילוי מוקדם של סרטן ריאות, וכדאי לבקש אותה מרופא המשפחה שלכם".

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