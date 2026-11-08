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עבור אנשים המתמודדים עם סרטן שלפוחית השתן החודר לשכבת השריר, הדרך לטיפול עשויה להיות מורכבת. במקרים רבים נדרש ניתוח לכריתת שלפוחית השתן, ולעיתים ניתן לפניו טיפול כימותרפי שנועד לצמצם את הגידול. אלא שלא כל המטופלים יכולים לקבל את הטיפול המקדים, בין היתר בשל גילם או מצבם הבריאותי. בשנים האחרונות מתפתחות אפשרויות טיפול חדשות שעשויות לשנות את התמונה, גם עבור מטופלים שבעבר עמדו בפניהם אפשרויות מוגבלות.

"עד כה, ארסנל הטיפולים המקובל כלל ניתוחים מורכבים לכריתת שלפוחית השתן, ולעיתים קרובות שימוש בטיפולים כימותרפיים מסורתיים מבוססי פלטינום שניתנו לפני הניתוח במטרה לכווץ את הגידול", מסבירה ד"ר אביבית פאר, מנהלת מרפאת גידולי השתן, ביה"ח רמב''ם.

צילום: מדנט

לדברי ד"ר פאר, "האתגר הגדול היה שחלק משמעותי מהמטופלים, בשל גילם המתקדם או פגיעה בתפקוד הכלייתי - פשוט לא היו כשירים לקבל את הכימותרפיה המסורתית הזו. מטופלים אלו נאלצו לא פעם לפנות ישירות לניתוח כריתה ללא טיפול מקדים, מה שהותיר אותנו עם צורך קליני עצום ובלתי מסופק למצוא חלופות בטוחות ויעילות יותר שיתאימו לכולם".

בפרק חדש של התוכנית "קו ראשון לסל", בהנחיית פרופ' איל שורצברג, מסבירה ד"ר פאר על החידושים בטיפול בסרטן שלפוחית השתן, על השילוב בין טיפולים ביולוגיים ממוקדים לאימונותרפיה ועל האפשרויות החדשות המוגשות בימים אלו לסל הבריאות.





הבשורה הטיפולית: טיפול משולב לפני הניתוח ואחריו

אחת ההתפתחויות המשמעותיות בטיפול בסרטן שלפוחית השתן החודר לשריר היא האפשרות לשלב בין טיפולים הניתנים לפני הניתוח לבין טיפולים הניתנים לאחריו. הגישה החדשה משלבת טיפולים ביולוגיים ממוקדים ואימונותרפיה, במטרה לצמצם את הגידול לפני הניתוח ולהמשיך בטיפול לאחריו, כדי להפחית את הסיכון לחזרת המחלה.

"עד כה התבססנו על ניתוחי כריתה ולעיתים כימותרפיה מקדימה מבוססת פלטינום, כאשר מטופלים רבים שלא יכלו לקבל כימותרפיה נותרו ללא מענה מקדים, וגם אצל המטופלים הכשירים ראינו לא מעט מקרים של חזרת מחלה", מסבירה ד"ר פאר. לדבריה, "המהפכה כיום היא המעבר לטיפול פריאופרטיבי משולב – המשלב טיפולים ביולוגיים ממוקדים ואימונותרפיה שניתנים יחד לפני הניתוח ומתמשכים לאחריו כטיפול משלים לשמירה על תוצאות ההחלמה לאורך זמן".

על פי הנתונים הקליניים המוצגים בכתבה, בטיפולים המשולבים שנבדקו נרשמה היעלמות מוחלטת של הגידול בדגימת הרקמה שהוסרה בניתוח בקרב יותר מ-57% מהמטופלים שלא היו כשירים לקבל כימותרפיה, ובקרב יותר מ-55% מהמטופלים שהיו כשירים לקבל אותה. מדובר במדד משמעותי לתגובה לטיפול, אם כי הוא אינו מעיד כשלעצמו על ריפוי מלא או על היעדר סיכון לחזרת המחלה בעתיד.





לצד ההתקדמות הרפואית: איך מתמודדים עם תופעות הלוואי?

האפשרויות הטיפוליות החדשות מעוררות תקווה, אך לצד יעילותן יש חשיבות גם להתמודדות עם תופעות הלוואי ולשמירה על איכות החיים של המטופלים. לכן, הטיפול דורש ליווי רפואי ומעקב אחר מצבם לאורך הדרך. "טיפולים מתקדמים אלו מביאים איתם עוצמה רפואית רבה, ולצד זאת הם עשויים להיות מלווים בתופעות לוואי שונות – כמו תסמינים עוריים קלים, נשירת שיער זמנית, עייפות או השפעות המצריכות מעקב אחר תפקוד מערכות הגוף", מציינת ד"ר פאר.

לדבריה, המעקב הרפואי מאפשר לזהות תופעות לוואי ולהתאים את הטיפול למצבו של כל מטופל. "צוותים אונקולוגיים ואורולוגיים מיומנים מלווים את החולה צעד אחר צעד, מנטרים את מצבו באופן קבוע, ומפעילים פרוטוקולים רפואיים המאפשרים לנהל כל תופעת לוואי בבטחה - בין אם באמצעות מתן טיפול תומך, התאמות מינון מבוקרות או השהיות קצרות", מדגישה ד"ר פאר. "המטרה העליונה שלנו היא לאפשר למטופל לעבור את המסע הטיפולי בבטחה ולשמור על איכות חייו".

הדמיית סרטן שלפוחית השתן ( צילום: shutterstock )





תקווה חדשה למטופלים: חשיבות הנגישות לטיפולים מתקדמים

ההתקדמות בטיפול בסרטן שלפוחית השתן החודר לשריר עשויה להרחיב את האפשרויות העומדות בפני מטופלים, ובפרט בפני מי שלא היו כשירים לקבל כימותרפיה מסורתית לפני הניתוח. לצד פיתוח הטיפולים, עולה גם שאלת הנגישות אליהם והאפשרות לשלבם במסגרת סל הבריאות.

"הכנסת טיפולים מתקדמים אלו לסל הבריאות היא בשורה מבטיחה, המאפשרת לכל מטופל בישראל גישה שוויונית לחדשנות רפואית", אומרת ד"ר פאר.לצד החידושים הרפואיים, היא מדגישה את חשיבות המעורבות של המטופלים בתהליך קבלת ההחלטות ואת הצורך בליווי מקצועי לאורך הדרך. "אל תתמודדו לבד. פנו לצוותים הרפואיים המומחים, שאלו שאלות, והיו שותפים פעילים בבחירת הדרך להחלמה שלכם", היא מסכמת.

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