בשיתוף חברת Bristol Myers Squibb





בשנים האחרונות, בזכות יעילותם הגבוהה, טיפולי ה-CAR-T הפכו לכלי משמעותי בריפוי חולי לימפומה. עם זאת, כחלק מהטיפול, קיימות גם תופעות הלוואי לא פשוטות. עם זאת, בעקבות תכשירי CAR-T נוספים שהוכנסו לסל התרופות, נוצרה גמישות חדשה בתחום וכיום, הצוות הרפואי יכול לבחון עם המטופל מספר חלופות, ולבחור יחד את הטיפול שמתאים באופן המדויק ביותר למצבו של החולה.

רותי וגנר, תושבת נחל עוז שעברה את הטיפול לאחרונה, וד"ר אורי גרינבוים, מומחה בהמטולוגיה וטיפולים תאיים, התארחו בפרק חדש של "מישהו מטפל בך" – תוכנית הבריאות של ישראל ברשת – לשיחה עם סיון קליין על החידושים האחרונים בתחום.





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"שמעתי על ה-CAR-T כבר לפני שלוש שנים כשחליתי בלימפומה, אבל אז זה לא היה רלוונטי עבורי", מספרת רותי וגנר. "רק אחרי שעברתי מסע ייסורים ארוך ומפרך, שבמהלכו התברר שאינני יכולה לעבור השתלת מח עצם, זה הפך לאופציה היחידה. האלטרנטיבה הייתה להישאר עם אבחנה של מחלה שיש סיכוי רב שתחזור, ואין לה טיפול קונבנציונלי. את זה – ה-CAR-T יכול למנוע".





המציאות המורכבת: להתמודד עם טיפולים תחת אש

וגנר, תושבת עוטף עזה, אובחנה כחולה עוד לפני 7 באוקטובר. "מאחר שהייתי כבר חולה ובטיפולים, והיו דיבורים על הסלמה באזור, נערכנו לכך מבחינת רצף הטיפולים שאני אמורה לקבל. כך שבשבת השחורה הייתי כבר אחרי טיפול, ולמרות שהייתי מלאה בסטרואידים, נאלצתי לתפקד", היא משחזרת. "אולי בדיוק בזכות הסטרואידים הייתי בעוררות יתר. היות שהייתי חברה בצוות החירום של הקיבוץ, היה לי מה לעשות – ותפקדתי".

"CAR-T הוא חלק מטיפולי האימונותרפיה, שהרעיון העומד מאחוריהם הוא שימוש במערכת החיסון של המטופל עצמו כדי להילחם במחלה. מדובר בטיפול חדשני שנכנס לסל הבריאות לפני פחות מחמש שנים, והוא מסוגל להאריך משמעותית את משך ההפוגה של החולים ללא מחלה", מסביר ד"ר גרינבוים. "למעשה, יש כיום עדויות לכך שלעיתים המחלה כלל אינה חוזרת. הטיפול גם הרבה יותר קל ונסבל מהכימותרפיה שהיינו נותנים בעבר. תופעות הלוואי ממוקדות יותר, אף על פי שהן עדיין קיימות – אחרי הכול, אנחנו 'מדליקים' את כל מערכת החיסון, ולכן הטיפול ניתן במסגרת אשפוז".





"כשחזרתי לצוות – זה היה כמו להיות בבית"

"לעומת האיומים וההפחדות שקדמו לטיפול, כשחזרתי לצוות – זה היה כמו להיות בבית זה היה הרבה יותר קל", משתפת וגנר. "אחרי שעברתי כימותרפיה בעבר, חשבתי שגם כאן יופיעו אותן תופעות לוואי קשות – וזה לא היה ככה. הבשורה מבחינתי הייתה שיש לי תסמונת מאוד מיוחדת, שמשמעותה היא שאין טיפול פשוט ומקובל למחלה, ולכן נדרש למצוא תחליפים. מאחר שה-CAR-T נותרה האופציה היחידה לאחר שהמחלה חזרה, לא הייתה לי ברירה והלכתי על זה. הייתי מאושפזת עד לפני חודש, גם לטיפול המקדים וגם לקבלת ה-CAR-T, ולאחר מכן שהיתי בהשגחה הדוקה במחלקת השתלות. חזרתי לבית החולים סורוקה, לצוות הספציפי שרובם כבר חברים שלי אחרי עשור של התמודדות עם המחלה, כך שזה מרגיש ממש כמו להיות בבית".

וגנר מסכמת באופטימיות: "אני משתפרת מאז בכל יום. למטופלים שחוששים לעבור טיפול CAR-T אני אומרת: 'השאלה היא מה האלטרנטיבה. אם אין אלטרנטיבה – אני ממליצה לרוץ על זה. מי יגיד לזה לא כשהטיפול הוא הפתרון היחיד?'".





תפנית בעולם ההמטולוגיה

"כשרותי הגיעה אליי לשיחה הראשונה, היא הזהירה אותי שהטיפולים הקודמים היו עבורה קשים מאוד והפילו אותה. בשנה וחצי האחרונות יש לנו את האפשרות לבחור את סוג תכשיר ה-CAR-T, ולאור מה שסופר, בחרתי עבורה טיפול עם פרופיל בטיחות טוב יותר ופחות תופעות לוואי. ואכן, אצלה זה עבר בסך הכול בשלום", מספר ד"ר גרינבוים על תהליך התאמת הטיפול האישי שעשו יחד.