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זה לא רק עניין של משקל: ידוע היום שמחלות לב וכלי דם הן גורם המוות המוביל בעולם - והשמנה וסוכרת מסוג 2 מעלות את הסיכון להתקף לב, לשבץ ולאי ספיקת לב. לכן, כשמטופלים שואלים אותי על הזריקות החדשות, אני מזכירה שהשאלה החשובה איננה רק כמה קילוגרמים יורדים, אלא גם מה קורה ללב לאורך השנים.

במוקד הטיפולים עומדים שני חומרים פעילים:

• טירזפטייד (Tirzepatide): חומר הפועל על שני הורמונים טבעיים של המעי (GLP-1 ו-GIP), ומוביל לירידה משמעותית במשקל ולשיפור באיזון הסוכר.

• סמגלוטייד (Semaglutide): חומר הפועל על הורמון מעי אחד בלבד (GLP-1). חומר זה כבר הוכיח בעבר, בניסויים מבוקרים, שהוא מפחית אירועי לב. הנתונים על טירזפטייד, לעומת זאת, ממשיכים להצטבר בשנים האחרונות.





גלריה GLP1 ו-GLP2: החומרים הפעילים בזריקות ההרזייה ( צילום: shutterstock )

המחקר הראשון: השוואה ישירה בעולם האמיתי

המחקר הראשון פורסם בכתב העת היוקרתי Nature Medicine, ונערך על ידי חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. החוקרים ניתחו נתוני ביטוח של מטופלים עם סוכרת מסוג 2 והשמנה בארצות הברית בין השנים 2018 ל-2025.

המחקר בולט באיכותו: החוקרים רשמו מראש את תוכנית המחקר, ובדקו אותה מול ניסויים קליניים ידועים. לאחר מכן השוו ישירות בין 297,842 מטופלים שהחלו טיפול בטירזפטייד או בסמגלוטייד, ובחנו אירועי לב משמעותיים (התקף לב, שבץ ומוות).

התוצאה: תועלת דומה. שיעור האירועים הקרדיווסקולריים המשמעותיים בשנה הראשונה לטיפול עמד על כ-1.3% בשתי הקבוצות, ולא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית ביניהן. גם בניתוח נפרד של התקפי לב, שבץ ותמותה לא נמצא הבדל מובהק. היעדר הבדל מובהק אינו מוכיח שהטיפולים שקולים לחלוטין.

זהו ממצא חשוב, משום שרבים מניחים שהחומר שמוריד יותר במשקל בהכרח מגן יותר על הלב. המחקר מראה שלפחות בשנה הראשונה, זה לא בהכרח כך.

בתחום אי ספיקת הלב נמצא רמז ליתרון אפשרי לטירזפטייד, אך הממצא אינו חד-משמעי. בהשוואות תצפיתיות לתרופות אחרות לטיפול בסוכרת, כגון סיטגליפטין ודולגלוטייד, נמצאו בקרב מטופלים בחומרים הנבדקים שיעורים נמוכים יותר של אירועים קרדיווסקולריים; אין בכך הוכחה סיבתית ליתרון.

איך מסבירים את התוצאות? החוקרים מציעים מספר הסברים אפשריים:

1. טירזפטייד פועל גם על ההורמון GIP, שהשפעתו על הלב וכלי הדם עדיין אינה מובנת עד תום.

2. ההגנה מפני אי ספיקת לב עשויה להיות קשורה ישירות לירידה הגדולה במשקל, שמקלה על העומס המוטל על הלב.

3. בשגרת הטיפול העלאת המינון בטירזפטייד נמשכת זמן רב יותר, וייתכן שהדבר מעכב מעט את התועלת הלבבית בחודשים הראשונים.

האם קיים קשר בין טיפול בזריקות הרזיה להורדת הסיכון לאירוע לבבי? ( צילום: shutterstock )

המחקר השני: מניעת אי ספיקת לב בהשמנה

המחקר השני, שפורסם בכתב העת European Journal of Preventive Cardiology, בדק האם טירזפטייד יכול למנוע אי ספיקת לב בקרב אנשים עם השמנה (BMI מעל 30). אי ספיקת לב היא מצב שבו הלב אינו מזרים דם ביעילות מספקת, מצב הגורם לקוצר נשימה, לבצקות ולפגיעה קשה באיכות החיים.

החוקרים השתמשו במאגר הבינלאומי TriNetX והשוו 190,513 מטופלים שקיבלו טירזפטייד לקבוצה תואמת בגודלה שלא קיבלה את הטיפול:

• במהלך שנת מעקב אחת, הטיפול בטירזפטייד נקשר לסיכון נמוך ב-47% להופעה חדשה של אי ספיקת לב.

• בנוסף, נרשם סיכון נמוך יותר לתמותה מכל סיבה, לאשפוזים ולאירועי לב משמעותיים.

חשוב לדייק: ההשוואה כאן נעשתה מול מטופלים שלא קיבלו את הטיפול כלל, ולא מול טיפול פעיל מקביל. ייתכן שמי שקיבל את התרופה היה בעל מודעות רפואית גבוהה יותר או נגישות טובה יותר לשירותי בריאות. לכן מדובר בקשר סטטיסטי ולא בהוכחה חד-משמעית של סיבה ותוצאה.

שני המחקרים מבוססים על נתוני עבר מהעולם האמיתי (רשומות רפואיות ונתוני ביטוח), שעלולים לכלול טעויות רישום או הבדלים לא מדודים בין הקבוצות. בנוסף, משך הטיפול שנבדק בפועל היה קצר יחסית (במחקר של הרווארד המטופלים טופלו בממוצע כחצי שנה), ושני המחקרים התבססו בעיקר על אוכלוסייה מארצות הברית.

מה זה אומר עבורכם?

כשמחברים את שני המחקרים, מתקבלת תמונה מאוזנת: נמצאו קשרים מעודדים בין טיפול בטירזפטייד לבין שיעור נמוך יותר של אי ספיקת לב, אך בהשוואה הישירה לסמגלוטייד לא הודגם הבדל מובהק בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים במהלך שנת המעקב הראשונה. לא ניתן להסיק מכך ששני הטיפולים שקולים בכל מצב או לאורך זמן.

המשמעות היא שבבחירה בין שני הטיפולים, שיקול ההגנה על הלב אינו אמור להכריע לבדו. שיקולים כמו יעד הירידה במשקל, איזון הסוכר, תופעות הלוואי והזמינות - נותרים מרכזיים.

במרפאה אני נתקלת לא פעם במטופלים שמתחילים טיפול ומרגישים ש"העבודה נעשתה". הם יורדים במשקל והסוכר משתפר, ולפעמים מזניחים את יתר המרכיבים. זו טעות. התרופה פועלת בצורה המיטבית רק כחלק מתוכנית שלמה.





עברתם אירוע לבבי או ניתוח לב? חשוב להתייעץ עם המטפל ( צילום: shutterstock )

צעדים מעשיים לשמירה על הלב

הכירו את מדדי הסיכון: בצעו מעקב קבוע אחר לחץ הדם, רמות כולסטרול LDL, מדדי סוכר והימנעות מעישון.

אל תפסיקו טיפול קיים: אין להפסיק תרופות ללב או לכולסטרול בעת התחלת טיפול בהשמנה ללא התייעצות רפואית.

אורח חיים תומך: שלבו פעילות גופנית קבועה, שינה איכותית ותזונה ים-תיכונית.

היוועצות מוקדמת: אם עברתם אירוע לבבי או ניתוח לב בעבר, התייעצו עם הקרדיולוג המטפל לגבי הטיפול המתאים לכם ביותר.

הכותבת, ד"ר אסנת רזיאל , היא מומחית לטיפול בהשמנה, בריאות מטבולית ואריכות חיים בריאה, מנהלת המרכז הרב־תחומי לטיפול בהשמנת יתר, אסיא מדיקל, אסותא רמת החייל.

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