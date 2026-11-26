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כשמדברים על זריקות ההרזיה מהדור החדש , רוב האנשים חושבים מיד על ירידה משמעותית במשקל, על תיאבון שנרגע ועל איזון טוב יותר של רמות הסוכר. אולם בשנים האחרונות מתברר שהשפעת הטיפולים הללו מגיעה גם לאחד האיברים החיוניים ביותר בגוף: הלב.

השמנה וסוכרת מסוג 2 מעלות באופן ניכר את הסיכון להתקפי לב, לשבץ מוחי, לאי ספיקת לב ולתמותה מוקדמת. במשך שנים ארוכות נמדדה הצלחת הטיפול בהשמנה בעיקר לפי מספר הקילוגרמים שהשיל המטופל. כיום המטרה הרפואית רחבה בהרבה: למנוע תחלואה, לשפר את התפקוד היומיומי ולהאריך את שנות החיים הבריאות.

גלריה הקשר בין טיפולי ההרזיה לבריאות הלב עומד במוקד מחקרים חדשים ( צילום: Gecko Studio / shutterstock )





ניסוי קליני מבוקר שכלל יותר מ-13 אלף משתתפים, לצד ארבעה מחקרי "עולם אמיתי" רחבי היקף, מספקים תמונה ברורה יותר על הקשר בין החומרים הפעילים לבריאות מערכת הלב וכלי הדם. השאלה שמעסיקה רופאים ומטופלים רבים היא איזה מבין הטיפולים המובילים מגן על הלב טוב יותר. התשובה מורכבת, ומעניינת במיוחד.

איך טיפול בהרזיה משפיע על כלי הדם והלב?

במוקד הדיון עומדים שני חומרים פעילים עיקריים ממשפחת האגוניסטים לקולטני הורמוני המעי:

טירזפטייד (Tirzepatide): חומר המפעיל במקביל שני קולטנים להורמונים שהמעי מפריש לאחר הארוחה - GLP-1 ו-GIP. שילוב זה מוביל להפרשת אינסולין מותאמת לרמת הסוכר, לתחושת שובע מוקדמת ולירידה ניכרת במשקל.

סמגלוטייד (Semaglutide): חומר הפועל על קולטן ההורמון GLP-1 בלבד, שצבר כבר שנות מחקר רבות בתחום הקרדיווסקולרי.

כאשר אדם עם השמנה משיל ממשקלו, משתפרים לעיתים קרובות גם ערכי לחץ הדם, רמות הסוכר ושומני הדם, והעומס המכני והמטבולי על הלב וכלי הדם קטן. במקביל, חוקרים בודקים השפעות ישירות של התרופות על מדדי דלקת, על תפקוד דפנות כלי הדם ועל רקמת השומן העוטפת את שריר הלב.

עם זאת, שיפור במדדי בדיקות הדם עדיין אינו מהווה הוכחה מוחלטת להגנה על הלב. כדי לקבוע בוודאות אם טיפול תרופתי מונע התקפי לב, שבץ או תמותה, יש צורך במעקב רפואי רציף שסופר את האירועים הקליניים עצמם לאורך זמן.

הניסוי הקליני הגדול: טירזפטייד מול טיפול מוכח

בסוף שנת 2025 פורסמו בכתב העת הרפואי היוקרתי New England Journal of Medicine תוצאותיו של ניסוי SURPASS-CVOT. בניסוי השתתפו 13,299 אנשים המתמודדים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת לב או כלי דם ידועה, שחולקו אקראית לשתי קבוצות: קבוצה שטופלה בטירזפטייד. וקבוצה שטופלה בטיפול תרופתי ממשפחת ה-GLP-1 שכבר הוכיחה בעבר בניסויים קליניים כי היא מפחיתה אירועי לב.

קבוצה שטופלה בטירזפטייד.

קבוצה שטופלה בדולגלוטייד (Dulaglutide) - רכיב ממשפחת ה-GLP-1 שכבר הוכיח בעבר בניסויים קליניים כי ביכולתו להפחית אירועי לב.

לאחר מעקב שנמשך כארבע שנים, אירוע קרדיווסקולרי חמור (מוות ממחלת לב וכלי דם, התקף לב או שבץ) התרחש אצל 12.2% ממטופלי טירזפטייד, לעומת 13.1% ממטופלי דולגלוטייד - הפרש יחסי של כ-8%. הבדל זה לא הגיע למובהקות סטטיסטית לעליונות, ולכן לא ניתן לקבוע שטירזפטייד עדיף. הניסוי עמד בקריטריון שנקבע מראש לאי-נחיתות מול דולגלוטייד, תרופה בעלת תועלת קרדיווסקולרית מוכחת; הוא לא השווה את הטיפול לפלצבו ולא הוכיח כשלעצמו הפחתת אירועים לעומת היעדר טיפול פעיל.

באוגוסט 2026 דווח על אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) להתוויה קרדיווסקולרית חדשה בארצות הברית לתכשיר המכיל טירזפטייד: הפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בקרב מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 הנמצאים בסיכון גבוה. מדובר באישור לתכשיר ולהתוויה מסוימים בארצות הברית, ואין להסיק ממנו על אישור התוויה זהה בישראל.

טירזפטייד מול סמגלוטייד: לא נמצא הבדל מובהק באירועים הלבביים בשנה הראשונה

מחקר רחב היקף שפורסם בכתב העת Nature Medicine, בהובלת חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, השווה ישירות בין שני החומרים המובילים. החוקרים ניתחו נתוני ביטוח רפואי של קרוב ל-300 אלף מטופלים עם סוכרת מסוג 2 בארצות הברית, שהחלו טיפול בטירזפטייד או בסמגלוטייד.

שיעור האירועים הקרדיווסקולריים החמורים בשנה הראשונה לטיפול עמד על כ-1.3% בשתי הקבוצות. לא נמצא הבדל מובהק בשיעור התקפי הלב, השבץ או התמותה. בתחום אי ספיקת הלב נצפתה נטייה לטובת טירזפטייד, שלא הגיעה למובהקות סטטיסטית. היעדר הבדל מובהק אינו מעיד בהכרח על שקילות בין הטיפולים.

ממצא זה מלמד שעל אף שטירזפטייד מוביל לרוב לירידה גדולה יותר במשקל, יתרון זה אינו מתורגם אוטומטית להגנה קרדיווסקולרית עודפת בשנה הראשונה. במקביל, יש לזכור כי לסמגלוטייד בסיס ראיות איתן משלו: מחקר SELECT הוכיח בעבר כי החומר הפחית בכ-20% את הסיכון לאירועי לב ולמוות בקרב אנשים עם השמנה ומחלת לב, גם ללא סוכרת.

הגנה מפני אי ספיקת לב באוכלוסייה עם השמנה

אי ספיקת לב היא מצב שבו הלב מתקשה להזרים דם ביעילות מספקת לצורכי הגוף, תופעה המתבטאת בקוצר נשימה במאמץ, בעייפות כרונית, בבצקות ברגליים ובירידה בתפקוד היומי. השמנה מהווה גורם סיכון מרכזי לתחלואה זו, ובמיוחד לתת-הסוג המכונה HFpEF (אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור).

מחקר שפורסם בכתב העת European Journal of Preventive Cardiology בדק רשומות רפואיות של 381,026 אנשים עם השמנה (מדד מסת גוף BMI של 30 ומעלה). לאורך שנת מעקב אחת נמצא כי הטיפול בטירזפטייד נקשר ל:

סיכון נמוך ב-47% להתפתחות חדשה של אי ספיקת לב בהשוואה לאנשים שלא קיבלו את הטיפול.

שיעור נמוך יותר של אשפוזים כלליים, אירועי לב ותמותה.

חשוב לדייק במשמעות הנתונים: ירידה של 47% בסיכון יחסי משמעה שקצב הופעת המקרים בקבוצה המטופלת היה כמחצית מזה של קבוצת ההשוואה, ולא ש-47 מכל 100 אנשים ניצלו מהמחלה. בנוסף, בהיותו מחקר תצפיתי, ייתכן שחלק מהפער נובע מהבדלים באורחות החיים או בטיפולים נלווים.

לאחר ניתוח מעקפים: נתונים ראשוניים על הפחתת שבץ

מחקר שפורסם בכתב העת Cardiovascular Drugs and Therapy התמקד באוכלוסייה מורכבת במיוחד: חולי סוכרת מסוג 2 שעברו ניתוח מעקפים בעורקי הלב הכליליים (CABG). החוקרים עקבו אחר 3,667 מטופלים שקיבלו טירזפטייד מול מספר זהה של מטופלים שקיבלו סמגלוטייד, לתקופה של עד שלוש שנים.

במעקב זה נרשמו פערים לטובת קבוצת הטירזפטייד:

אוטמים מוחיים (שבץ): 4.6% לעומת 7.3%.

התקפי לב: 7.0% לעומת 10.8%.

אשפוזים חוזרים: 16.4% לעומת 23.4%.

תמותה: 1.9% לעומת 4.7%.

הנתונים מעוררים עניין רב בקרב הקהילה הרפואית, אך מאחר שמדובר במחקר תצפיתי בקבוצת חולים ייחודית, נדרשים ניסויים קליניים מבוקרים נוספים לפני שניתן יהיה לגזור הנחיות טיפוליות חד-משמעיות.

לב וכליות כמערכת משולבת אחת

איברי הגוף אינם פועלים במנותק: פגיעה בתפקוד הכליות מאיצה ישירות תחלואת לב, ולהיפך. מחקר שפורסם בכתב העת Nephrology Dialysis Transplantation בחן מטופלים עם סוכרת מסוג 2, מחלת כליות כרונית ועודף משקל או השמנה.

בקרב 4,211 מטופלים שטופלו בטירזפטייד נצפו, בהשוואה לקבוצת טיפול במעכבי DPP-4 (תרופות לטיפול בסוכרת שהשפעתן על המשקל בדרך כלל ניטרלית):

סיכון נמוך בכ-24% לאירועי התקף לב ושבץ.

ירידה של 42% בסיכון להידרדרות לאי ספיקת כליות סופנית.

תמותה נמוכה בכמחצית.

תוצאות מיטיבות נרשמו גם בקרב מטופלים בסמגלוטייד או כאלה שעברו ניתוח בריאטרי, מה שמדגיש כי אצל חולים מורכבים בחירת התרופה הנכונה משפיעה בו-זמנית על מספר מערכות חיוניות.

ניסוי מבוקר מול מחקר עולם אמיתי: מה ההבדל?

כדי להבין את ממצאי המדע, חשוב להבחין בין שני סוגי המחקרים המוצגים:

ניסוי קליני אקראי ומבוקר: המשתתפים מוקצים באקראי לקבוצות טיפול והשוואה. מבנה זה מצמצם את השפעתם של גורמים מערפלים, ומאפשר לבחון קשר סיבתי ברמת ודאות גבוהה יותר מאשר במחקר תצפיתי, בכפוף לאיכות הניסוי ולמגבלותיו.

מחקר "עולם אמיתי" (תצפיתי): ניתוח רטרוספקטיבי של מאגרי נתונים ורשומות רפואיות משגרת הטיפול בקליניקה. יתרונו בגודל המדגם ובהכללת חולים מורכבים, אך חסרונו בכך שהבדלים סמויים בין המטופלים (כמו מודעות אישית או גישה לשירותי רפואה) עלולים להשפיע על התוצאה. מחקרים אלה משלימים את הניסויים המבוקרים, אך אינם מחליפים אותם.

אז מה עדיף לבריאות הלב?

זוהי אחת השאלות הנפוצות ביותר במרפאה. הראיות המחקריות מצביעות על תועלת קרדיווסקולרית לשני החומרים הפעילים, אך עוצמת הראיות, אוכלוסיות המחקר וההתוויות המאושרות שונות ביניהם. טירזפטייד עמד בקריטריון אי-נחיתות לעומת דולגלוטייד בניסוי מבוקר, ובהשוואה תצפיתית ישירה לסמגלוטייד לא נמצא הבדל מובהק באירועים קשים בשנה הראשונה. המחקרים התצפיתיים מספקים רמזים מעודדים לגבי יתרון אפשרי במניעת אי ספיקת לב ובמטופלים לאחר ניתוח מעקפים, אך אלה טרם הוכחו סופית בניסויים ייעודיים.

לפיכך, ההחלטה הטיפולית חייבת להיות מותאמת אישית לכל מטופל, תוך שקלול מצב הלב, איזון הסוכרת, חומרת ההשמנה, תפקודי הכליות, תרופות הרקע, תופעות הלוואי והיכולת להתמיד בטיפול לאורך זמן.

ההגנה על הלב מתחילה מוקדם

כרופאה המלווה מטופלים עם השמנה זה שנים רבות, ניכר כי מתחולל שינוי תפיסתי עמוק. הצלחת הטיפול אינה נמדדת עוד רק במספר הקילוגרמים שירדו, אלא במכלול רחב הכולל את לחץ הדם, תפקודי הלב והכליות, איכות החיים ומניעת תחלואה עתידית.

תזונה מותאמת אישית היא חלק מהטיפול המשלב בהרזיה ובהגנה על הלב ( צילום: shutterstock )





הטיפול התרופתי הוא מרכיב מרכזי, אך הוא אינו פועל לבדו. לצידו נדרשים תזונה מותאמת אישית, שילוב של פעילות אירובית ואימוני כוח, שמירה על שעות שינה ומעקב רפואי רציף. גם לאחר ירידה משמעותית במשקל, חיוני להמשיך לנטר ולטפל בגורמי סיכון נלווים - ובראשם יתר לחץ דם, הפרעות בשומני הדם והפסקת עישון.

הטיפול המודרני בהשמנה הפך לאחד הנדבכים המרכזיים של הרפואה המונעת: המטרה אינה רק מראה חיצוני, אלא תוספת של שנות חיים איכותיות, פעילות ובריאות.

מאת ד"ר אסנת רזיאל , מומחית לטיפול בהשמנה, בריאות מטבולית ואריכות חיים בריאה, מנהלת המרכז הרב־תחומי לטיפול בהשמנת יתר, אסיא מדיקל, אסותא רמת החייל

המידע המוצג בכתבה נועד להרחבת הידע הכללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ, אבחון או התאמת טיפול רפואי אישי. התאמת תרופות מרשם נעשית על ידי רופא בהתאם למצבו הבריאותי הכולל של המטופל.

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בשיתוף אתר "כמוני"