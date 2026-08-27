בשיתוף אתר "כמוני"

סטטינים הם אחת מקבוצות התרופות הנפוצות בעולם. הם משמשים להפחתת רמות גבוהות של כולסטרול LDL, המכונה גם הכולסטרול "הרע", ולמניעת מחלות לב וכלי דם. יותר מ-200 מיליון בני אדם ברחבי העולם נוטלים אותם בקביעות, אך למרות השימוש הנרחב בהם, הטיפול עדיין מעורר חששות רבים.

האם סטטינים עלולים לגרום נזק לכבד או לשרירים? האם מותר לעסוק בפעילות גופנית בזמן הטיפול? האם ניתן להחליף אותם בתוספי תזונה או להפסיק לקחת אותם לאחר שרמות הכולסטרול יורדות? הנה עשר טענות נפוצות על סטטינים - ומה ידוע עליהן כיום.

"סטטינים מסוכנים יותר משהם מועילים"

מה ידוע כיום: מחקרים קליניים מצביעים על כך שהטיפול בסטטינים עשוי להפחית בעשרות אחוזים את הסיכון להתקפי לב ולשבץ מוחי. לצד זאת, כמו בכל טיפול תרופתי, גם כאן עלולות להופיע תופעות לוואי. אך תופעות לוואי קשות הן נדירות ושיעורן נמוך ביחס לתועלת הרפואית של הטיפול.

"סטטינים גורמים נזק חמור לכבד"

מה ידוע כיום: פגיעה קשה בכבד בעקבות טיפול בסטטינים היא נדירה מאוד ומתרחשת בפחות ממקרה אחד לכל 10,000 מטופלים. בחלק מהמקרים עשויה להופיע עלייה קלה וחולפת ברמות אנזימי הכבד. מחקרים עדכניים אף מצביעים על כך שהשימוש בסטטינים עשוי להפחית את הסיכון לתמותה ממחלות כבד.

גלריה פעילות גופנית נחשבת בטוחה ומומלצת גם בזמן טיפול בסטטינים, בין היתר בזכות תרומתה לבריאות הלב ( נוצר באמצעות AI )

"סטטינים גורמים נזק חמור לשרירים"

מה ידוע כיום: חלק מהמטופלים עשויים לחוות כאבי שרירים קלים, המכונים מיאלגיה, וברוב המקרים ניתן להתמודד עמם באמצעות התאמת המינון. נזק מבני חמור לשריר הוא תופעה נדירה מאוד, שעלולה להופיע בין היתר בשילוב עם תרופות מסוימות אחרות.

"אסור לעסוק בפעילות גופנית בזמן טיפול בסטטינים"

מה ידוע כיום : פעילות גופנית נחשבת בטוחה ומומלצת גם בזמן טיפול בסטטינים, בין היתר בזכות תרומתה לבריאות הלב. מומלץ להתחיל להתאמן בהדרגה ולהקפיד על מתיחות, ואין צורך להפסיק את הפעילות הגופנית רק בשל נטילת התרופה.

"הטיפול בסטטינים מיותר בגיל השלישי״

מה ידוע כיום: מחקרים עדכניים מצביעים על כך שגם בני 70 ומעלה עשויים להפיק תועלת מטיפול בסטטינים, במיוחד אם כבר עברו אירוע לבבי. הטיפול עשוי להפחית את הסיכון לאירועים נוספים ולהאריך חיים.

"אפשר להחליף את הטיפול בסטטינים בתוספי תזונה"

מה ידוע כיום: תוספי תזונה, ובהם שמן דגים ושמרי אורז אדום, לא הוכחו כיעילים כמו סטטינים בהפחתת רמות הכולסטרול הרע. נוסף על כך, חלק מהתוספים עלולים להשפיע על פעילות התרופה בגוף.

"אפשר להפסיק את הטיפול כשרמות הכולסטרול תקינות"

מה ידוע כיום: רמות הכולסטרול יורדות לערכים תקינים בעקבות הטיפול בסטטינים. הפסקת הטיפול עלולה להוביל לעלייה מחודשת ברמות השומנים בדם ולהחזיר את הסיכון למחלות לב וכלי דם לרמתו הקודמת.

סטטינים הם טיפול נפוץ ויעיל להפחתת רמות הכולסטרול ולצמצום הסיכון למחלות לב וכלי דם ( נוצר באמצעות AI )

"סטטינים גורמים לסוכרת"

מה ידוע כיום: סטטינים עשויים להעלות מעט את רמות הסוכר בדם ולהקדים את אבחון המחלה בקרב מטופלים שכבר נמצאים במצב של טרום-סוכרת. עם זאת, התועלת שבהפחתת הסיכון לאירועי לב גדולה מהסיכון הזה.

"סטטינים פוגעים בזיכרון וגורמים לאלצהיימר"

מה ידוע כיום: מחקרים מקיפים לא מצאו קשר בין נטילת סטטינים לבין ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. למעשה, נוטלי סטטינים נמצאו בסיכון נמוך ב-14% לפתח דמנציה, ככל הנראה בזכות השפעת התרופות על כלי הדם במוח.

"סטטינים גורמים לקטרקט"

מה ידוע כיום: עדויות שהעלו בעבר חשש לקשר בין נטילת סטטינים להתפתחות קטרקט היו חלשות. מטא-אנליזות ומחקרים שנערכו בשנים האחרונות לא מצאו קשר מובהק בין השימוש בתרופות לבין עלייה בסיכון לקטרקט או למחלות עיניים אחרות.

סטטינים הם טיפול נפוץ ויעיל להפחתת רמות הכולסטרול ולצמצום הסיכון למחלות לב וכלי דם. תופעות לוואי קשות הן נדירות, וברוב המקרים שבהם מתעוררת בעיה ניתן לבחון התאמה של המינון או אפשרויות טיפול אחרות. לכן אין להפסיק את נטילת התרופה באופן עצמאי, אלא להתייעץ עם הרופא.

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