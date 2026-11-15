בשיתוף נובו נורדיסק

יותר מאחד מכל תשעה מבוגרים בעולם חי עם סוכרת - ויותר מארבעה מכל עשרה מהחיים עם המחלה אינם מאובחנים. לפי נתוני הפדרציה הבינלאומית לסוכרת, בשנת 2024 חיו בעולם כ-589 מיליון מבוגרים בני 20–79 עם סוכרת. ארגון הבריאות העולמי מצביע על עלייה מהירה בשכיחות המחלה, בעיקר במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית, ועל הנטל הבריאותי והכלכלי הנלווה לה. הנתונים האלה ממחישים את אחד האתגרים המרכזיים בהתמודדות עם סוכרת: היא עלולה להתפתח במשך שנים כמעט ללא תסמינים.

סוכרת אינה רק רמה גבוהה של סוכר בדם, אלא מחלה מטבולית מורכבת שעלולה להשפיע על הלב, כלי הדם, הכליות, העיניים ומערכת העצבים. יום הסוכרת הבינלאומי, המצוין מדי שנה ב-14 בנובמבר, הוא הזדמנות להעלות את המודעות לחשיבותם של אבחון מוקדם, מעקב וטיפול המותאם למצבו ולצרכיו של כל מטופל.

סוכרת מסוג 2 היא הצורה השכיחה ביותר של המחלה. הסיכון להתפתחותה מושפע בין היתר מגיל, עודף משקל, חוסר פעילות גופנית, תזונה, רקע משפחתי וגורמים בריאותיים נוספים. עם זאת, סוכרת אינה בהכרח תוצאה של בחירותיו של המטופל, אלא מחלה המושפעת משילוב של גורמים גנטיים, סביבתיים, חברתיים ובריאותיים. לכן חשוב להימנע משיח שיפוטי ולעודד מודעות, בדיקות תקופתיות ומעקב רפואי.

מחלה שקטה

במקרים רבים, סוכרת עשויה להתפתח במשך שנים כמעט ללא תסמינים. אנשים רבים מרגישים טוב ומתפקדים כרגיל, ורק בבדיקת דם שגרתית מתגלים אצלם ערכי סוכר גבוהים או ערך HbA1c מוגבר. במקרים אחרים עשויים להופיע צמא מוגבר, השתנה מרובה, עייפות, ירידה לא מוסברת במשקל, טשטוש ראייה או זיהומים חוזרים.

משום שהמחלה עלולה להיות שקטה, לאיתור מוקדם יש חשיבות מיוחדת בקרב אנשים עם גורמי סיכון, ובהם עודף משקל, יתר לחץ דם, הפרעה בשומני הדם, היסטוריה משפחתית של סוכרת, סוכרת הריונית בעבר או מחלות לב וכלי דם. אבחון וטיפול מוקדמים עשויים לסייע במניעת סיבוכים: סוכרת שאינה מאוזנת לאורך זמן עלולה לפגוע בכלי הדם הקטנים והגדולים ולהעלות את הסיכון למחלות לב, לשבץ, לפגיעה בכליות ובראייה, לנוירופתיה ולפצעים בכפות הרגליים.

גלריה כיום הטיפול בסוכרת אינו מתמקד רק בהורדת רמות הסוכר בדם, אלא גם בהפחתת הסיכון למחלות לב, בשמירה על תפקוד הכליות, במניעת היפוגליקמיה ובשיפור איכות החיים ( צילום: shutterstock )





לצד העלייה בהיקף התחלואה, בעשורים האחרונים חלה התקדמות משמעותית באבחון, במעקב ובטיפול בסוכרת. כיום הטיפול אינו מתמקד רק בהורדת רמות הסוכר בדם, אלא גם בהפחתת הסיכון למחלות לב, בשמירה על תפקוד הכליות, במניעת היפוגליקמיה ובשיפור איכות החיים.

שינויים באורח החיים - ובהם תזונה מותאמת, פעילות גופנית, ירידה במשקל והפסקת עישון - הם חלק חשוב מההתמודדות עם המחלה. לצדם קיימים כיום טיפולים תרופתיים ממשפחות חדשות יחסית, שחלקם עשויים להעניק למטופלים מתאימים יתרונות מעבר לאיזון רמות הסוכר, לרבות הגנה על הלב ועל הכליות וסיוע בירידה במשקל.

לכן לא מספיק לשאול רק אם מקבלים טיפול, אלא גם אם הטיפול עדיין מתאים למצב הרפואי ולצרכים האישיים. אצל מטופלים מסוימים הדגש יהיה על איזון הדוק יותר של רמות הסוכר, ואצל אחרים על מניעת היפוגליקמיה, ירידה במשקל, הגנה על הלב או הכליות, פישוט הטיפול או התאמתו לשגרת החיים. במעקב הרפואי חשוב להכיר את ערכי היעד האישיים, לעבור על תוצאות הבדיקות ולבחון עם הצוות המטפל אם נדרשת התאמה של הטיפול.

גם הטכנולוגיה שינתה את אופן ניהול המחלה. מדי סוכר רציפים, משאבות אינסולין, אפליקציות ומערכות ניטור מתקדמות מאפשרים לחלק מהמטופלים ולצוותים הרפואיים לקבל תמונה רחבה ומדויקת יותר של רמות הסוכר לאורך היום, במקום להסתמך רק על בדיקות נקודתיות.

זה הזמן לבדוק

המסר המרכזי של יום הסוכרת הבינלאומי הוא שסוכרת היא מחלה רצינית, אך אפשר לאבחן אותה ולנהל אותה. בדיקות דם עשויות לסייע בגילוי מוקדם, וטיפול מותאם יכול להפחית את הסיכון לסיבוכים ולשפר את איכות החיים.

אם אתם חיים עם סוכרת, מומלץ לוודא שאתם מכירים את מטרות הטיפול ואת ערכי היעד שנקבעו לכם, ושהטיפול מתאים למצבכם הרפואי ולשגרת חייכם. במידת הצורך, אפשר לעבור עם הצוות המטפל על רמות הסוכר וה-HbA1c, לחץ הדם, תפקודי הכליות, פרופיל השומנים והטיפול התרופתי, ולבחון אם נדרשת התאמה.

המסר המרכזי של יום הסוכרת הבינלאומי הוא שסוכרת היא מחלה רצינית, אך אפשר לאבחן אותה ולנהל אותה ( צילום: shutterstock )

גם מי שלא אובחן עם סוכרת יכול לנצל את היום להיכרות עם גורמי הסיכון, להתייעצות עם רופא המשפחה ולאימוץ הרגלים בריאים. אבחון מוקדם, מעקב מסודר וטיפול מתאים יכולים להשפיע במידה ניכרת על ההתמודדות עם המחלה לאורך זמן.

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