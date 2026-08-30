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לימפומה היא סרטן המתפתח במערכת הלימפה, שהיא חלק ממערכת החיסון של הגוף. המחלה נגרמת בשל התרבות בלתי מבוקרת של סוג תאי דם לבנים הנקראים לימפוציטים. הלימפומה נחלקת לשני סוגים מרכזיים: לימפומה מסוג הודג'קין ולימפומה שאינה הודג'קין.

לרגל חודש המודעות למחלת הלימפומה, התארחה ד"ר ליאת שרגיאן, המטולוגית בכירה ומנהלת שירות לימפומה במחלקה ההמטולוגית בשיבא, בפרק חדש ומיוחד של "מישהו מטפל בך" – תוכנית הבריאות של ישראל ברשת – לשיחה עם ד"ר מאיה רונן על לימפומה מסוג מנטל, על הטיפולים הזמינים למחלה ועל העתיד בתחום.

"לימפומה מסוג מנטל היא למעשה לימפומה מתת-הקבוצה של לימפומות שאינן הודג'קין. תא המנטל נמצא במעטפת של הזקיק הלימפטי", מסבירה ד"ר שרגיאן. "היא די נדירה ומהווה כ-5% מכלל הלימפומות, אבל היא מהווה פרוטוטייפ לכל הלימפומות ולטיפולים שניתן להציע כיום למטופלים. הרוב המוחלט, כשלושה רבעים מהמטופלים, הם גברים – לרוב מעל גיל 70, על כל האתגרים המלווים טיפול באוכלוסייה מבוגרת זו. המחלה מתבטאת בבלוטות מוגדלות, טחול מוגדל, ירידה בספירות הדם, ולעיתים ייתכן גם עירוב מחוץ לקשרי הלימפה, כמו במערכת העיכול".

קרדיט: אתר "כמוני"





על תהליך האבחון מרחיבה ד"ר שרגיאן: "האבחון נעשה על ידי ביופסיה, שמטרתה לאשר שאכן מדובר בלימפומה מסוג מנטל ולהבין את רמת הסיכון של המחלה – אילו מוטציות ואילו חלבונים מצויים בה, ולפי זה להבין את רמת האגרסיביות של הלימפומה. הלימפומה הזו מתחלקת לשתי קבוצות: אחת עם רמת ממאירות נמוכה, שבה נראה הפרעה בספירות הדם והמטופלים יכולים להיות במעקב במשך שנים עד שיידרש טיפול. לעומת זאת, בחולים עם מחלה בלוטית נראה מחלה אגרסיבית יותר וסימפטומטית, הדורשת טיפול סמוך מאוד לאבחנה".

המהפכה בטיפולים: מעכבי BTK והשתלות שנחסכו

אחד האתגרים המרכזיים בלימפומה מסוג מנטל הוא הנטייה של המחלה לחזור גם לאחר תגובה טובה לטיפול הראשוני. "לצערנו, זו לימפומה שגם אם היא מגיבה יפה לטיפול בקו ראשון, היא נוטה לחזור וההפוגה אינה בהכרח ממושכת. המטרה היא להאריך את משך ההפוגה", מסבירה ד"ר שרגיאן.

בשנים האחרונות חלו פריצות דרך ששינו את אופן הטיפול במחלה. "בעבר השתמשנו בכימותרפיה במינונים גבוהים ולאחריה השתלה עצמית של תאי גזע שנאספו קודם לכן. אבל זהו טיפול אגרסיבי מאוד שניתן בעיקר לחולים צעירים", מספרת ד"ר שרגיאן.

אחת ההתפתחויות המשמעותיות בתחום הייתה כניסתם של מעכבי BTK. "זה החל לפני כעשור עם תרופה יחידה ממשפחת מעכבי BTK, שמפריעה לתא הלימפומה להתרבות. בהמשך החלו לבדוק אם היא יעילה גם בקו הראשון. במחקרים שבהם חולים צעירים ומבוגרים קיבלו אותה בשילוב כימותרפיה סטנדרטית, נצפה שיפור משמעותי במשך התגובה לטיפול. כלומר, מעכבי BTK עשויים לייתר את הצורך בהשתלה עצמית בקרב חלק מהמטופלים הצעירים".

אוספים את התאים ומורים להם לייצר קולטן חדש. טיפול CAR-T ( צילום: shutterstock )





טיפול ה-CAR-T: חיילים מתוכנתים נגד הגידול

הטיפול פורץ הדרך ביותר כיום הוא טיפול ה-CAR-T: טיפול אימונותרפי שבו רותמים את מערכת החיסון לטפל בגידול. "טיפול ה-CAR-T הוא ספינת הדגל של הטיפול באימונותרפיה. אנחנו אוספים את התאים מהמטופל, ובמעבדה מורים להם לייצר קולטן חדש. תאים אלה מהווים למעשה 'חיילים' שמזהים את תאי הלימפומה ופועלים נגדם, ולא רק זאת – אלא הם גם מגייסים את מערכת החיסון כולה לטיפול בלימפומה".

"הייחוד הוא שמדובר בטיפול חד-פעמי, אך מורכב מאוד. צריך לאסוף את התאים, לשלוח למעבדה, ואז זה לוקח כמה שבועות עד שהם חוזרים משם. בזמן הזה החולים כבר עם מחלה פעילה – מה שאומר שצריך לתת להם טיפול מגשר עד שהתאים חוזרים. כשהם חוזרים, החולה מקבל עירוי ונשאר בהשגחה, כי ישנן שתי תופעות לוואי מרכזיות: הראשונה היא סערה ציטוקינית, שבה התא המופעל עלול לייצר תגובה דלקתית סוערת הכוללת חום גבוה ולחץ דם נמוך. התופעה השנייה היא נוירולוגית. עם זאת, במקרים רבים שתי התגובות הללו הן זמניות, ואנחנו כבר מכירים אותן ויודעים כיצד לטפל בהן".

"בישראל ישנם שני מוצרים הקשורים ל-CAR-T, שניהם נמצאים בסל התרופות ושניהם מראים תוצאות יפות מאוד, גם בקרב מטופלים שניסו טיפולים רבים אחרים לפני כן. התוצאות מצוינות בשניהם. עם זאת, במוצר שנכנס לסל לאחרונה, שיעור תופעות הלוואי והסערות הציטוקיניות הופחת בצורה משמעותית, עד כדי כך שבחו"ל ניתן לקבל את הטיפול ללא אשפוז. בארץ זה עדיין לא קורה, אבל התוצאות הללו נותנות לנו אפשרות לטפל בחולים הללו בצורה טובה מאוד".

לסיכום מציינת ד"ר שרגיאן כי "זו עדיין מחלה לא פשוטה שעלולה להסתבך, אבל יש לנו כיום כלים יעילים וטובים לגרום להפוגה ואולי אפילו לריפוי. בסך הכל יש לנו עתיד אופטימי מאוד בטיפול בלימפומות ובכלל בהמטולוגיה, כי אנחנו לקראת עידן של טיפולים מתקדמים ומדויקים".

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