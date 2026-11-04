סבתא יוכבד, דור שמיני לילידי ירושלים העתיקה, שהייתה קשורה למשפחתנו בקשרי חיתון. הגם ששורשי משפחתה במרוקו, החמין שלה לא היה צפון־אפריקאי אלא ספרדי – או ליתר דיוק ספניולי, כמו השפה השגורה בפיה. החמין שאכלנו אצלה היה סעודת מלכים, עתירת מרכיבים וטעמים. מלבד התוספות שלא הכרנו עד אז, כמו האורז שבושל בשקית וקציצות הלחם, היו בו גם ממולאים – ירקות ואיברים פנימיים. גולת הכותרת הייתה החמין של האביב, שבו כיכבו הגבעולים הממולאים של הקרדון – ירק ממשפחת הארטישוק הנקרא גם חורשף, חרשוף, קרדו ועוד.